Business Drops #19 Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv

Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 19.

Azi, despre banii încasați de FCSB în Europa, noile stadioane din România și contractul pe 6 ani semnat de Florin Răducioiu.

1. Bridgestone a decis să iasă din programul de sponsorizare TOP, după un parteneriat de zece ani cu Comitetul Internațional Olimpic. Producătorul de anvelope a contribuit cu 340 de milioane de dolari la bugetul CIO în acest deceniu.

2. Reprezentanții Guvernului au semnat contractele de finanțare pentru finalizarea stadioanelor „Gheorghe Hagi” (Constanța) și „Nicolae Dobrin” (Pitești), precum și pentru construirea unui patinoar artificial la Sfântu Gheorghe (Covasna). Valoarea totală a investițiilor este de 1.107.000.000 RON.

3. Au fost stabilite cele 12 stadioane pe care se vor juca meciurile din prima ediție a Cupei Mondiale a Cluburilor (15 iunie – 13 iulie 2025), în formatul cu 32 de echipe: Mercedez-Benz Stadium (Atlanta), TQL Stadium (Cincinnati), Hard Rock Stadium (Miami), Geodis Park (Nashville), Bank of America Stadium (Charlotte), Camping World Stadium (Orlando), Inter&Co Stadium (Orlando), Rose Bowl Stadium (Los Angeles), Lincoln Financial Field (Philadelphia), Lumen Field (Seattle), Audi Field (Washington DC), MtLife Stadium (New Jersey).

4. Fostul fotbalist Florin Răducioiu a semnat cu Antena 1 și va fi analist la această televiziune în următorii 6 ani. El s-a mai aflat în această ipostază la Prima Sport și la ProTV. Antena 1 va transmite turneele finale ale Cupei Mondiale din 2026 și 2030.

5. FCSB a câștigat 450.000 de euro grație victoriei contra celor de la PAOK (1-0), din etapa a doua a grupei principale Europa League. Totalul premiilor primite de la UEFA în această campanie europeană a ajuns, astfel, la 5.200.000 de euro. La această sumă se adaugă peste 2.500.000 milioane de euro încasate până acum din comercializarea pachetelor de bilete.

6. Board-ul lui Newcastle United (Premier League) va investi un miliard de lire sterline pentru modernizarea și extinderea arenei „St James Park”. Capacitatea stadionului „coțofenelor” va fi mărită la 60.000 de locuri, de la 52.000.

7. Fondul de premiere pentru Cupa Angliei a fost suplimentat cu 2.440.000 de lire sterline, bani care vor fi distribuiți în mare parte către echipele ieșite din competiție în primele trei runde. Bugetul pentru premii este acum de 20.3000.000 de lire sterline.

8. Federația Română de Fotbal a anunțat că a fost epuizată și tranșa a doua de bilete scoase la vânzare pentru meciul din Cipru al echipei naționale (12 octombrie, ora 21:45), din Liga Națiunilor. „Tricolorii” vor fi încurajați din tribune de peste 2.500 de fani.

9. FC Barcelona va avea o academie de fotbal în București. Ceremonia de deschidere este programată pe 8 octombrie pe stadionul „Arcul de Triumf”, în prezența lui Joan Laporta, președintele clubului catalan, și a lui Florin Răducioiu, care va fi președintele academiei.

10. Bucharest Gaming Week, cel mai mare și așteptat eveniment de gaming din România, a debutat sâmbătă, 5 octombrie. Timp de nouă zile, gamerii vor putea concura online și offline în cele mai tari competiții din cele mai populare jocuri video ale momentului și își vor întâlni youtuberii de gaming preferați.

* Autorul pastilei săptămânale "Business Drops" pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv in ASE București