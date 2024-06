Jucătorii lui Cadiz, formație retrogradată la finalul acestui sezon din LaLiga, au trecut prin momente de panică, după ce avionul în care se aflau a fost nevoit să aterizeze de urgență la Sevilla din cauza unei defecțiuni.

Cadiz a anunțat luni, prin intermediul paginii de Instagram, detaliile evenimentului care i-a îngrozit pe jucătorii din peninsula iberică.

Zborul EuroAtlantic Airways era programat să decoleze de pe aeroportul din Jerez, Spania, luni dimineață, dar a întâmpinat mai multe amânări.

În cele din urmă, a putut decola în jurul orei 21:00. La scurt timp însă, avionul a trebuit să aterizeze de urgență pe aeroportul din Sevilla.

„Aeronava cu membrii clubului Cadiz a fost nevoită să aterizeze de urgență, în urmă cu câteva minute, la aeroportul din Sevilla, din cauza unei defecțiuni mecanice”, anunțau spaniolii pe pagina lor de Instagram.

Echipa proaspăt retrogradată din LaLiga se îndrepta către El Salvador, țară din America Centrală.

Fotbaliștii călătoreau pentru a juca un meci amical, prin care îl omagiau pe fostul jucător Jorge Gonzalez, 66 de ani, un fotbalist profesionist salvadorian cunoscut sub porecla de „El Magico”, considerat cel mai bun jucător al lui Cadiz din toate timpurile.

Alex Fernandez: „Credeam că murim”

Pe contul de Twitter al controlorilor de trafic aerian a fost explicată situația și au fost date asigurări că avionul a aterizat fără alte probleme:

„Echipajul zborului care a plecat din Jerez cu destinația America Centrală ne-a indicat că are o problemă tehnică la bord și că trebuie să se devieze de urgență către aeroportul Sevilla.

Pentru a le prioritiza operațiunea, am instruit alte 3 zboruri să aștepte. Ulterior, a aterizat fără incidente și a eliberat pista”.

La tripulación del vuelo saliendo de #Jerez con destino centroamérica, en frecuencia del centro de control de Enaire en #Sevilla, nos indica que tienen un problema técnico a bordo y que necesitan desviarse al aeropuerto #Sevilla en emergencia.

Para priorizar su operación… pic.twitter.com/cnNrgU0tda — 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) May 27, 2024

„Ne-au trecut toate prin cap, credeam că murim. Acum mă vedeți zâmbind, sunt recunoscător că sunt pe pământ. Îți trece totul prin cap acolo sus. Am auzit o mică explozie, un fel de trosnet, și am observat că pierdeam puțin altitudine. Am observat că însoțitorii de zbor erau puțin agitați. Cu toate acestea, au fost foarte profesioniști și ne-au calmat”, a spus Alex Fernandez, mijlocaşul lui Cadiz, pentru El Chiringuito TV.

😞 "Se nos ha PASADO de TODO por la CABEZA, PENSÁBAMOS que MORÍAMOS".



Álex Fernández, jugador del Cádiz, cuenta cómo han vivido el incidente con el avión que les llevaba a El Salvador. pic.twitter.com/BE1Fv9Yjk5 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 27, 2024

Cadiz caută o soluție pentru amicalul din El Salvador

„Cu toții am simțit că motorul s-a stricat, dar niciunul dintre noi nu suntem piloți și nu știam ce înseamna asta. Au fost momente de incertitudine și teamă” a declarat președintele clubului, Manuel Vizcaíno, la aeroportul din Sevilla.

„Deja căutăm o altă zi pentru a ne putea întâlni cu prietenii noștri salvadorieni. Credem că este important să ne respectăm angajamentul față de Jorge «Magico» González, El Salvador și salvadorieni”, a adăugat Vizcaíno, despre meciul care trebuia să fie disputat.

57 de goluri a marcat Magico Gonzalez pentru Cadiz

«Mágico» González a avut un rol esențial în calificarea echipei naționale a El Salvadorului la Cupa Mondială din 1982. Astfel, a atras atenția unor cluburi precum Atlético de Madrid, PSG și Cádiz CF. Recrutat de Cádiz CF, a fost iubit de fani datorită abilităților sale extraordinare și a golurilor spectaculoase.