Corvinul, undă verde pentru stadion Guvernul a aprobat construcția: va costa 64 de milioane € și va dura 2 ani și jumătate

Premierul Marcel Ciolacu (57 de ani) a anunțat în cursul zilei de miercuri construcția a două noi stadioane în România.

Alături de Stadionul Dinamo, noua arenă din Hunedoara a primit și ea undă verde, lucrările urmând să înceapă în scurt timp.

Costul noului stadion se va ridica la aproximativ 64 de milioane de euro.

Rămâne de văzut dacă acesta va putea purta numele regretatului Michael Klein (1959-1993), după ce familia fostului fotbalist al Corvinului a notificat clubul anul trecut că nu dorește ca arena actuală să mai fie numită după Klein.

Hunedoara va avea oficial stadion nou

Miercuri, 16 aprilie, premierul României, Marcel Ciolacu, a anunțat două noi proiecte importante pentru infrastructura sportivă din România, stadionul Dinamo și stadionul Corvinului.

Noua arenă a Hunedoarei se va afla pe amplasamentul actualului stadion, primăria urmând a suporta toate costurile ce țin de demolarea acestuia.

Arena va avea aproximativ 10.000 de locuri, iar suprafața pe care se va construi este de aproximativ 32,207 metri pătrați.

Constructorul care se va ocupa de ridicarea noii arene a „corvinilor” este SC Erbașu SA, societate cu experiență în infrastructura sportivă, acesta finalizând stadionul „Steaua”.

Comunicat Corvinul: „Cel mai mare proiect de infrastructură din Hunedoara”

Atât Corvinul Hunedoara, cât și administrația locală a județului au transmis comunicate în care au anunțat construcția noii arene.

„Astăzi, la Palatul Victoria, în prezenţa premierului Marcel Ciolacu, a ministrului dezvoltării Cseke Attila, a preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara Laurenţiu Nistor şi a primarului Dan Bobouţanu, a fost semnat contractul de execuţie a lucrărilor de construire a noului stadion de la Hunedoara.

Contractul pentru proiectarea şi construirea Stadionului Corvinul 1921 Hunedoara a fost atribuit prin licitaţie asocierii de firme Construcţii Erbaşu - P.A.B. România – New RPC 321, iar întregul proiect investițional are o valoare totală de 313.785.691 lei inclusiv TVA (aproximativ 64 de milioane de euro).

Conform contractului semnat astăzi, durata de elaborare a proiectului tehnic este de 6 luni, iar durata de execuţie de 22 de luni ”, notează clubul transilvănean.

„Este cel mai mare proiect de infrastructură derulat în Hunedoara în ultimii 40 de ani. În acelaşi timp, este un vis mai vechi al meu şi al hunedorenilor pe cale să fie transpus în realitate.

În 2016, când am afirmat pentru prima dată, public, că vom începe demersurile pentru un stadion nou, aproape toată lumea a spus că nu avem nicio şansă. Eu am crezut în această idee şi am avut parte şi de sprijinul consistent al conducerii Consiliului Judeţean.

În 2017 am făcut acel parteneriat cu CJ Hunedoara pentru a avea un demers comun la Compania Naţională de Investiţii destinat unui stadion nou. Restul parcursului acestei idei se cunoaşte.

Sper din tot sufletul ca, de acum înainte, etapele să se deruleze fără nicio problemă. În perioada de proiectare tehnică, Primăria Hunedoara, cu sprijinul Consiliului Judeţean, se va ocupa de demolarea vechiului stadion, astfel încât la finele lui 2025 sau începutul lui 2026 să poată fi demarate lucrările efective pentru noul stadion”, declară primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu.

Noul stadion al Corvinului Hunedoara

Obiectivul va fi construit pe o suprafață de 37.207 mp, pe un regim de înălțime de S+P+3E (subsol + parter + 3 etaje), și va avea o capacitate de 10.100 de locuri (9.730 locuri pentru public, 50 pentru persoanele cu dizabilități, 195 locuri VIP și 125 pentru presă).

Terenul de fotbal în conformitate e cu regulile de suprafață FIFA și Ghidul UEFA pentru Stadioane de calitate, cu spațiu de gradene pentru spectatori, utilizat atât pentru meciuri oficiale, cât și pentru alte activități.

Complexul va cuprinde și vestiare dotate cu grupuri sanitare și camere de dușuri, grupuri sanitare pentru public, cabinet medical, birouri administrative, spații tehnice și de depozitare, zonă de restaurant, săli de conferință, sală de box, săli de forță și cardio, dar și spații destinate închirierii.

Pe lângă spațiile interioare, se va propune o nouă amenajare exterioară, prin care să se creeze zone de promenadă și de evenimente, precum și o parcare cu 435 de locuri. Terenul principal de fotbal va fi dotat cu nocturne, ecran de difuzare și tabele de scor electronice