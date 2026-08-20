CFR, oficial în insolvență Zăvăleanu, încrezător că poate redresa clubul: „Am reușit de fiecare dată”

Tribunalul Specializat Cluj a aprobat joi, 20 august, intrarea în insolvență a CFR-ului, la cererea clubului.

Demersul fusese inițiat chiar de gruparea din Gruia, pe fondul problemelor financiare din ultima perioadă.

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RTZ&Partners SPRL, firma condusă de Răzvan Zăvăleanu, a fost desemnată administrator judiciar provizoriu.

CFR, oficial în insolvență

Este pentru a doua oară când Zăvăleanu se ocupă de insolvența CFR-ului, după procedura prin care clubul a trecut între 2015 și 2017.

„Tribunalul Specializat Cluj a aprobat astăzi cererea de deschidere a procedurii de insolvență a clubului CFR 1907 Cluj. Demersul a fost solicitat de către clubul nostru din dorința de a asigura cadrul legal necesar pentru redresarea financiară a societății.

Ne exprimăm intenția fermă ca, împreună cu firma desemnată, să depunem un plan sustenabil de reorganizare care să permită atât desfășurarea activității sportive, cât și onorarea obligațiilor față de creditori.

Dorim să mulțumim, pe această cale, tuturor partenerilor și suporterilor noștri pentru susținerea necondiționată și îi asigurăm că această etapă reprezintă un pas important în restabilirea echilibrului financiar, păstrând ca obiectiv menținerea performanței sportive”, a transmis clubul, pe rețelele de socializare.

Zăvăleanu, încrezător că poate redresa clubul CFR Cluj: „Am reușit de fiecare dată”

Răzvan Zăvăleanu a avut o primă reacție după decizia instanței și a precizat că, înainte de stabilirea strategiei de reorganizare, trebuie analizată situația financiară exactă a clubului.

Una dintre primele consecințe ale deschiderii procedurii privește conturile clubului.

„Nu am apucat să studiez actele, urmează ca începând de astăzi (n.r. - joi, 20 august) să intrăm în pâine. Ne ocupăm întâi de popririle pe conturi.

Conturile erau poprite, dar odată cu deschiderea insolvenței popririle sunt ridicate. De mâine (n.r. - vineri, 21 august) ne vom uita pe acte”, a spus Zăvăleanu, conform digisport.ro.

Întrebat dacă CFR Cluj va putea face transferuri în perioada următoare, Răzvan Zăvăleanu a explicat:

Există o interdicție impusă de FIFA, dar urmează să ne ocupăm și de acest aspect. Este o situație pe care am mai întâlnit-o la Dinamo și la CFR. Eu nu știu cât le ia celor de la FIFA să ridice interdicția. Nu știu în cât timp vor reacționa ei. Sunt precaut, nu știu când vom avea posibilitatea să facem transferuri Răzvan Zăvăleanu, administrator judiciar al CFR Cluj

Administratorul judiciar nu a dorit să estimeze valoarea datoriilor CFR-ului și a precizat că informațiile vehiculate în presă, între 10 și 20 de milioane de euro, trebuie verificate pe baza actelor societății.

„Eu m-am ocupat și prima dată de insolvența CFR-ului și o voi face și acum. Lucrurile sunt simple, la fiecare proces de insolvență se întâmplă aceleași lucruri. Indiferent că vorbim despre fotbal sau alte domenii.

Prima dată trebuie să luăm contact cu societatea, cu informațiile necesare pentru a cunoaște exact starea societății. Apoi, vom stabili o strategie pentru ceea ce urmează pe procedură.

Sunt rezervat acum pentru că nu cunosc situația în profunzime. Dincolo de informațiile de presă, nu știm nici noi mai multe. În scurtă vreme vom ști și noi ce avem de făcut.

Nu pot spune dacă acum este mai grav decât prima dată. Aud în presă că sunt 10-15-20 de millioane de euro datorii. Nu știu ce resurse au, de unde ar putea veni finanțări ”, a declarat acesta.

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