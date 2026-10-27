Situația e critică la CFR Datorii de aproape 41 de milioane de euro în tabelul preliminar al insolvenței. Cine plătește nota? +6 foto
Fotbaliștii de la CFR Cluj, printre creditorii chirografari înscriși la masa credală (foto: Sport Pictures)
Superliga

Situația e critică la CFR Datorii de aproape 41 de milioane de euro în tabelul preliminar al insolvenței. Cine plătește nota?

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 27.10.2026, ora 22:48
alt-text Actualizat: 27.10.2026, ora 23:53
  • Administratorul judiciar al CFR Cluj a publicat tabelul preliminar al creditorilor. Creanțele acceptate depășesc 168,6 milioane de lei (32,14 milioane de euro), la care se adaugă alte 4,1 milioane de euro în obligații exprimate direct în moneda europeană.
  • Alte pretenții, în valoare de 24,1 milioane de lei (4,6 milioane de euro), au fost înscrise sub condiție suspensivă. Recunoașterea acestora depinde de îndeplinirea unor condiții viitoare, inclusiv de rezultatul unor proceduri judiciare.
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CFR Cluj a intrat oficial în insolvență din 20 august 2026. Primul tabel preliminar al creditorilor scoate la iveală o masă credală uriașă și o strategie clară a administratorului judiciar de a proteja activele clubului în detrimentul impresarilor și fotbaliștilor.

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CFR Cluj, datorii de aproape 41 de milioane de euro în tabelul preliminar al insolvenței

Sumele totale sunt amețitoare. Potrivit tabelului preliminar al creditorilor întocmit de administratorul judiciar RTZ & Partners și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență din 26 octombrie 2026, masa credală acceptată provizoriu se ridică la 168,6 de milioane de lei, aproximativ 32,14 milioane de euro.

La aceste sume se adaugă sub condiție suspensivă alte 24 de milioane de lei (4,6 milioane de euro) și creanțe exprimate în monedă europeană, în valoare de 4,1 milioane de euro.

Documentul, emis de firma condusă de Răzvan Zăvăleanu la 23 octombrie, arată că din totalul de 175.807.842 lei solicitat de creditori au fost acceptate creanțe de 168.624.658 lei.

Cum se împart datoriile CFR Cluj pe categorii de creditori

Tabelul preliminar este împărțit pe categorii strategice, evidențiind cine controlează de fapt destinele financiare ale clubului în acest moment:

  • Creditori beneficiari ai unor cauze de preferință: 23.148.938 lei (sub condiție suspensivă 225.500 lei).
  • Creditori salariali: 465.392 lei (sub condiție suspensivă 227.663 lei)
  • Creditori bugetari: 926.790 lei (sub condiție suspensivă 6.857.533 lei)
  • Creditori chirografari: 144.083.537 lei (sub condiție suspensivă 16.799.239 lei)
  • Total general: 168.624.658 lei (sub condiție suspensivă 24.109.935 lei)
  • Total general euro: 4.103.012,77 euro

Statul are de recuperat 4,5 milioane de euro

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj, figurează în tabelul preliminar cu o creanță acceptată de 16.146.716 lei (3,078 milioane de euro).

Suma a fost înscrisă provizoriu în categoria creanțelor garantate, până la identificarea și evaluarea bunului asupra căruia se aplică dreptul de preferință.

Separat, ANAF revendică 6.857.532,99 lei (aproximativ 1,307 milioane de euro) pentru un presupus prejudiciu adus bugetului de stat prin neplata impozitului pe profit în perioada 2010-2013. Creanța a fost înscrisă sub condiție suspensivă, până la soluționarea proceselor penale și civile aflate pe rol.

Municipiul Cluj-Napoca a solicitat 615.632 de lei (117.370 de euro), însă administratorul judiciar a acceptat 593.534 de lei (113.000 de euro). Alte 311.158 de lei (59.300 de euro) reprezintă o creanță acceptată a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, prin AJFP Cluj.

În total, cele patru creanțe menționate însumează aproape 24 de milioane de lei, adică aproximativ 4,57 milioane de euro.

Galerie foto (6 imagini)

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Cine mai are creanțe garantate

În aceeași categorie se află APOSOL SAS, compania care a furnizat instalația de nocturnă de la stadion, căreia administratorul judiciar i-a acceptat 4.158.801 lei din cele 5.702.965 lei solicitate.

Un alt creditor, Corneluț Rus, a solicitat 2.844.202 lei, iar RTZ a acceptat 2.843.421 lei. În iunie 2025, omul de afaceri împrumutase CFR Cluj cu 400.000 de euro și 300.000 de dolari, clubul garantând rambursarea printr-o ipotecă asupra a 10% din drepturile economice ale lui Louis Munteanu, în limita a 700.000 de euro.

Firmele lui Ioan Varga, la masa credală cu aproape 7 milioane de euro

Două firme controlate de acționarul Ioan Varga au de recuperat de la CFR Cluj peste 36 de milioane de lei, echivalentul a aproape 7 milioane de euro, potrivit tabelului preliminar al creditorilor.

Neva Construct Invest SRL a solicitat 1.003.413 lei, iar administratorul judiciar RTZ a acceptat 943.413 lei.

Din suma acceptată, 225.500 de lei reprezintă o creanță garantată prin drepturi TV cedate de CFR Cluj.

Alți 717.913 lei sunt creanțe chirografare: 177.913 lei pentru chirii și servicii de cazare neachitate și 540.000 de lei dintr-o altă obligație.

Cealaltă societate, IMMO Green Construct SRL, figurează în tabel cu o creanță chirografară de 35.331.615 lei (aproximativ 6,7 milioane de euro). Suma provine din împrumuturi acordate CFR Cluj de Ioan Varga și cesionate ulterior către firmă.

Peste 31 de milioane de euro, datorii fără garanții speciale

Peste 85% din datoriile acceptate provizoriu la masa credală ale lui CFR Cluj, în valoare totală de 168,6 milioane de lei (32,14 milioane de euro), aparțin celor 141 de creditori chirografari înregistrați în tabel.

Aceștia au de recuperat 144,08 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 27,47 milioane de euro.

La această sumă se adaugă creanțe de peste 4,1 milioane de euro, exprimate direct în moneda europeană.

Creditorii chirografari nu beneficiază de garanții sau privilegii speciale, ceea ce evidențiază ponderea mare a datoriilor negarantate.

Marian Băgăcean, cel mai mare creditor chirografar

Masa chirografară este dominată de împrumuturi private și datorii din piața transferurilor, primele poziții cumulând peste 53 de milioane de lei (10 milioane de euro).

Printre principalii creditori se numără Vasile-Marian Băgăcean, fostul director general cu puteri depline al clubului din 2021 până la 31 august 2026, și Andrei Zolotco, ale căror creanțe sunt înscrise fără garanții speciale.

Marian Băgăcean este cel mai mare creditor chirografar, cu o creanță acceptată de 41.721.190 lei, aproape 8 milioane de euro, provenită din împrumuturi succesive și contracte de mandat.

Marian Băgăcean Marian Băgăcean
Marian Băgăcean

Împrumut de 2,2 milioane de euro, legat de un teren din Florești

Andrei Zolotco figurează, la rândul său, în tabelul preliminar cu o creanță de 11.537.006 lei (2,2 milioane de euro), provenită dintr-un contract de împrumut semnat în aprilie 2026.

Împrumutul a fost garantat de ACC Development SRL, firmă controlată de Ioan Varga, care a pus ipotecă asupra unui teren de aproape 9,9 hectare din Florești.

Andrei Zolotco este om de afaceri moldovean stabilit la Dubai, fost agent de jucători și fost proprietar al clubului danez Vejle Boldklub.

1,6 milioane de euro restanță către Fiorentina pentru transferul lui Louis Munteanu

Prezența unor cluburi ca ACF Fiorentina și Torino FC, alături de agenția Pietro Chiodi, confirmă că blocajul financiar major provine din neplata ratelor sau a procentelor din tranzacțiile pentru jucători precum Louis Munteanu și Răzvan Sava.

Fiorentina cere 1,6 milioane de euro de la CFR Cluj, bani pe care clubul român nu i-a achitat din totalul de 2,3 milioane de euro stabilit pentru transferul lui Louis Munteanu.

Top 10 cele mai mari datorii admise la categoria chirografari

Creditor chirografarSuma admisă (lei)
Băgăcean Vasile-Marian41.721.190
Zolotco Andrei11.537.006
ACF Fiorentina S.R.L.8.392.320
Compania Națională de Căi Ferate CFR SA5.384.526
Alessandro Micai3.465.797
Pietro Chiodi Soccer Management 2.884.860
Karlo Muhar1.680.900
Torino Football Club S.p.a.1.550.826
Beton Constructorul S.r.l.1.500.000
Setcrest Invest S.r.l. (Ștefan Godola)1.402.680

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Fotbaliștii și antrenorii pierd statutul de salariați și sunt retrogradați la categoria „creanțe chirografare”

Administratorul judiciar a aplicat o strategie juridică fermă în privința contractelor sportive, aliniindu-se la practica standard din fotbalul românesc.

Toate solicitările vedetelor din vestiar de a fi încadrate ca creditori salariați, statut care le-ar fi garantat prioritate la plată, au fost respinse.

Datoriilor admise pentru foștii antrenori:

NumeSuma admisă (lei)
Dan Petrescu 760.291
Daniel Pancu 251.769
Antonio Folha724.025
Andrea Mandorlini56.927

Datoriile admise pentru jucătorii din lotul actual

Jucător Suma admisă (lei)
Andrei Cordea720.115
Ilija Masic606.802
Anton Kresic296.142
Alexandru Păun265.305
Alin Fică221.892
Simao Rocha188.489
Ovidiu Perianu184.259
Christopher Braun171.315
Lorenzo Biliboc134.852
Camora132.653
Renato Pantalon102.366
Gabriel Vâlceanu99.651
Andres Sfait59.220
Sergiu Buș34.347

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