CFR Cluj - Petrolul Ploiești 2-0. Alexandru Mateiu (35 de ani) și Gicu Grozav (34 de ani) au vorbit despre eșecul de la Cluj, care a redus considerabil șansele de calificare în play-off.

Alexandru Mateiu a pus sub semnul întrebării victoria CFR-ului, în contextul în care ardelenii au marcat două goluri, au ratat o lovitură de la 11 metri și au avut și alte ocazii importante.

CFR Cluj - Petrolul 2-0. Alexandru Mateiu: „Nu știu dacă meritau victoria”

„Am venit cu încredere, chiar am venit cu speranța unui rezultat bun. S-a cam dus șansa noastră de play-off. Păcat.

Nu știu dacă au fost atât de buni, cât să merite victoria. A fost un meci echilibrat. Au avut șansă. Un gol dintr-un mare șut din drop, și celălalt pe colțul scurt. Fotbalul se joacă pe goluri. Au marcat și au câștigat ”, a declarat Mateiu, după meci, la Digi Sport.

Mateiu nu este supărat pe colegii săi. Însă, este conștient că urmează dueluri foarte dificile în play-out, pe care echipa trebuie să le trateze cu maximă seriozitate.

„De reproșat? Nu. Am fost o echipă unită. Suntem o familie unită. Toți am alergat. Păcat, ne-am dorit mai mult. Am venit să facem un joc mai bun și să câștigăm

A fost o săptămână bună, ne-am antrenat bine. Asta a fost. Un teren dificil, jucam din prima. După gol s-au schimbat lucrurile și am început să atacăm mai mult.

Încă două-trei meciuri și ești pe 15. Trebuie să câștigăm ultimele două meciuri și vedem ce se va întâmpla”, a completat Mateiu.

Gicu Grozav: „Probabil ne lipsește ceva pentru play-off”

Gicu Grozav regretă foarte mult faptul că echipa nu a putut ține ritmul și nu a rămas în zona de play-off până la finalul sezonului regulat.

„Am întâlnit o echipă care se bate la campionat. Puternică. Am venit aici să încercăm să scoatem cât mai mult din acest meci. Facem analiza la cald. Supărat că am pierdut, capul sus, mergem mai departe. Mai sunt două meciuri din care incercăm să scoatem cât mai mult, apoi vom vedea.

Am trecut peste greșelile din etapele trecute. Important este prezentul. Nu ne mai gândim la ce a fost. Mai sunt două meciuri importante și dup-aceea vom vedea unde vom juca. Trebuie să tragem tare pentru că vom începe alt campionat.

Ne batem mereu acolo, la play-off, dar probabil ne lipsește ceva. Ce pot să spun? Îmi pare rău că nu am putut ține pasul, să jucăm în play-off. Asta este. Vedem. Mai sunt multe meciuri de jucat până la final”, a declarat și Gicu Grozav după meci.