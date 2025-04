Detalii incredibile de la Cluj Tatăl copilului lovit cu bâta în cap după U - CFR face acuzații grave: „Ambulanța a venit în 40 de minute, iar la spital ne-au refuzat CT-ul”

După derby-ul U Cluj - CFR, 4 adolescenți, fani CFR, au fost atacați și bătuți în plină stradă de un grup de 25-30 de suporteri ai lui U Cluj.

Unul dintre copii a fost lovit cu o bâtă în cap și a sângerat puternic.

Tatăl băiatului povestește pentru GOLAZO.ro că ambulanța a întârziat nejustificat și că, o dată ajuns la spital, i s-a refuzat un examen CT: „Au zis că nu li se pare ceva foarte grav, dar ieri copilul s-a umflat la față”. VIDEO, mai jos în articol

Scenele violente petrecute luni pe străzile din Cluj, în miez de noapte, după disputarea partidei U - CFR 1-0, continuă să producă reacții.

Tatăl copilului bătut și lovit cu o bâtă în cap a acceptat să discute cu GOLAZO.o. El detaliază starea dramatică în care s-a aflat în noaptea de luni spre marți și face acuzații extrem de grave la adresa Serviciului de Ambulanță din Cluj, dar și a medicilor de gardă de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj, unde fiul său a fost dus pentru a primi îngrijiri.

„Accept să vorbesc, accept să vă dau inclusiv o filmare din acea noapte, dar am două rugăminți. Să nu-mi cereți să apară numele meu, iar fețele copiilor mei să fie blurate. De-aici înainte chiar mi-e frică pentru integritatea mea, dar și pentru cea a copiilor mei, fiindcă am înțeles că în acele grupuri sunt oameni extrem de periculoși”, a spus tatăl lui Denis.

Povestiți-ne ce s-a întâmplat.

Băiatul meu a fost la meci cu sora lui, dar și cu alți doi colegi. Erau însoțiți de un adult, tatăl unuia dintre colegii fiului meu. Am mai mers și eu pe stadion cu ei, nu-i lăsam niciodată singuri.

Deci și acum au fost însoțiți?

Da, dar părintele respectiv a plecat de la meci cu vreo 10 minute înainte de final, iar copiii mei au pornit apoi pe drumul spre casă alături de alți doi copii. Urmau să mă sune când ajung în punctul de unde îi pot lua cu mașina, că circulația pe anumite străzi fusese blocată. Așteptam să mă sune, până acolo fac 5-6 minute.

„ M-a sunat fata mea: «Tati, vino repede, pe Denis l-au lovit cu o bâtă în cap»”

Și?

Și m-a sunat fata mea: «Tati, vino repede, că l-au lovit pe Denis cu o bâtă în cap!». Nu știu cum am ajuns, chiar nu-mi dau seama pe unde am condus, cum am condus, nu-mi mai amintesc nimic.

Băiatul era conștient?

Da, dar pe ceafă îi șiroia sângele. Mi-a zis că au fost înconjurați de 25-30 de băieți la vreo 25-30 de ani, care le-au cerut fularele cu CFR. Denis, până să-l scoată ca să-l dea, a fost lovit cu o bâtă în cap.

Nu erau jandarmi în preajmă?

Erau la 200 de metri, dar am înțeles că mai fusese un incident, tot așa, cu niște copii cărora li s-a spart o sticlă în față și erau tăiați, motivul fiind că vorbeau maghiară.

Ați sunat la ambulanță?

Sunaseră deja domnii de la Poliție. Dar ambulanța tot nu venea. La un moment dat eram disperat, i-am și filmat când i-am întrebat de cât timp au sunat. Și mi-au zis că de vreo 20 de minute. Am mai sunat și eu și tot nimic. Ambulanța a venit după vreo 40 de minute!

„Am solicitat un CT, am fost refuzați”

40 de minute?

Spuneți dumneavoastră dacă e posibil așa ceva!

La spital totul a fost în regulă?

Nu, n-a fost!

De ce?

Am solicitat să i se facă un examen la computer tomograf. Fusese lovit cu o bâtă în cap, avea capul spart. Ni s-a zis că nu prea e nimeni la CT și că, de fapt, nu e atât de grav să se impună un CT. Eu am insistat, dar mi-a spus: „Domnule, dacă e să se înrăutățească starea, atunci veniți înapoi cu el și facem atunci”.

Și v-a trimis acasă?

Da! Problema e că ieri după-amiază (n.r. luni) copilul a început să se umfle la față. Acum caut o posibilitate să meargă să facă, totuși, un CT.

„Fata n-a fost lovită, însă e traumatizată. E și acum în stare de șoc”

Sora lui a pățit ceva?

În ea nu au dat, dar efectiv e traumatizată. E încă în stare de șoc, a făcut atacuri de panică, plânge, e distrusă …

Dumneavoastră, ca părinte, cum sunteți?

Nu înțeleg, sincer, cum e posibil așa ceva într-o țară care se vrea normală. Și eu, și soția mea ne întrebăm ce oameni sunt aceia care lovesc așa niște copii care mergeau liniștiți pe stradă. Ce lume e asta în care trăim?!

Arafat: „Revin cu informații”

GOLAZO.ro l-a contactat pe Raed Arafat, Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, pentru a-i solicita un punct de vedere cu privire la acuzația că ambulanța solicitată în cazul de la Cluj a ajuns, conform tatăl băiatului lovit, la circa 40 de minute de la efectuarea primului apel la 112.

Arafat a susținut că nu știa despre acest caz, a solicitat informații și a spus că va verifica timpii apelului făcut la serviciul de urgență, dar și cât a durat până a ajuns ambulanța la locul respectiv, după care va prezenta aceste detalii.

Până la publicarea acestui articol, Arafat nu oferise aceste informații. Atunci când le va transmite, GOLAZO.ro le va prezenta.

Purtătorul de cuvânt al UPU Copii Cluj, Daniela Dreghiciu, a oferit o declarație pentru Știri de Cluj, referindu-se strict la situația medicală a băiatului de 14 ani: „A fost vorba despre un traumatism cranian minor și o plagă mică la nivelul capului, care a fost suturată, iar copilul este la domiciliu. Nu a fost nevoie de internare”.

Unul dintre șefii Spitalului de Copii din Cluj a declarat pentru GOLAZO.ro: „Un CT nu se face obligatoriu la solicitarea pacientului, ci doar dacă starea lui, după ce i s-a pus un diagnostic, impune acest lucru”.