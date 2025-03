Jordan Chiles Barbie Gimnasta din SUA va avea o păpușă creată de la celebra companie Mattel

Jordan Chiles, 23 de ani, va avea o păpușă Barbie cu numele ei, produsă de Mattel cu ocazia celebrării Zilei Internaționale a Femeii, 8 martie.

Chiles a devenit extrem de populară în rândul americanilor după scandalul finalei olimpice de la sol, în care a fost implicată și Ana Maria Bărbosu.

Gimnasta americană se află într-un tur de promovare a cărții sale autobiografice „I'm That Girl: Living the Power of my Dreams”.

Compania care deține drepturile păpușilor Barbie, Mattel, a anunțat că Jordan Chiles va primi o păpușă creată după imaginea gimnastei din SUA. Patru relații de prietenie vor fi omagiate astfel.

Jordan Chiles: „Barbie cu chipul meu”

Medaliatele olimpice Jordan Chiles – Jade Carey, actrițele britanice Hannah Waddingham - Juno Temple, fostele numere 1 mondial WTA Evonne Goolagong Cawley - Ashleigh Barty, precum și modelul brazilian Paola Antonini și Kelen Ferreira, cunoscută în lumea influencerilor, sunt cele alese de Mattel pentru a fi modele pentru păpuși Barbie.

Sprijinul cel mai mare pe care îl poate avea o fată este susținerea și încurajarea colegelor sale. Pe măsură ce ne apropiem de Ziua Internațională a Femeii, Barbie este mândră să onoreze duo-urile legendare de prietenie feminină din diferite medii, profesii și părți ale lumii. Krista Berger, vicepreședinte senior al Mattel

Jordan Chiles, care a câștigat bronzul olimpic în finala de la sol, după o contestație depusă de antrenoarea ei, dar apoi, în urma unui proces la TAS, a pierdut-o în favoarea Anei Maria Bărbosu, s-a arătat extrem de încântată de ideea celor de la Mattel.

Sunt mai mult decât entuziasmată să fiu onorată alături de una dintre cele mai bune prietene ale mele, Jade Carey, cu o Barbie făcută după chipul meu pentru a sărbători Ziua Internațională a Femeii. Jordan Chiles, campioană olimpică gimnastică

Jordan Chiles: „Am fost devastată”

În volumul autobiografic „I'm That Girl: Living the Power of my Dreams” (n.r. – Sunt acea fată: Trăind puterea visurilor mele), Jordan Chiles povestește cum a trăit o traumă din cauza unui antrenor.

Cartea, lansată pe 4 martie, conține detalii despre lupta lui Chiles cu abuzul verbal și emoțional venit din partea celui care o pregătea, numit „antrenorul X”. Din cauza acestei traume, Chiles s-a gândit la sinucidere. De asemenea, deși nu a fost diagnosticată, gimnasta crede că abuzul a adus „la o relație complică cu mâncarea”.

Cea care a ajutat-o a fost Simone Biles. Multipla campioană olimpică i-a sugerat lui Chiles să-l lase pe „antrenorul X”, așa cum e numit în carte, și să lucreze cu Cecile și Laurent Landi. Și Biles a fost o victimă a lumii gimnasticii. Ea, alături de Chiles, s-a pregătit la ferma soților Karolyi, acolo unde sute de gimnaste au suferit abuzuri sexuale din partea lui Larry Nassar, medicul pedofil.

Când am aflat ce s-a întâmplat, credeți-mă, am fost devastată. Nici până în ziua de azi nu am vorbit cu Simone despre asta. Nu cred că voi vorbi vreodată cu ea despre asta, pentru că e viața ei și nu știi niciodată cât de greu este pentru cineva să se deschidă. Jordan Chiles