„Ana va fi mai puternică” Nadia Comăneci crede că experiența americană este benefică pentru Bărbosu și surprinde: „Au fost amenințări”

Nadia Comăneci, 63 de ani, explică pentru GOLAZO.ro de ce crede că decizia Anei Maria Bărbosu de a merge în SUA la studii este una bună.

Nadia a făcut referire și la scandalul medaliei de bronz de la Jocurile Olimpice de la Paris, atunci când americanii nu au fost încântați de luările ei de poziție.

Nadia Comăneci a acordat un scurt interviu, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro , în care a vorbit despre mutarea Anei Maria Bărbosu în SUA, precum și despre experiența din Spania, acolo unde a asistat la partida dintre Real Madrid și Atletico Madrid și a fost invitată în redacția Marca.

Citește și Se apropie verdictulCând poate afla Ana Maria Bărbosu dacă bronzul olimpic va rămâne la ea sau merge la Jordan Chiles Citește mai mult Se apropie verdictul Când poate afla Ana Maria Bărbosu dacă bronzul olimpic va rămâne la ea sau merge la Jordan Chiles

Nadia Comăneci: „Experiență benefică pentru Ana”

Bună ziua, doamna Comăneci. Sau mai bine zis, doamna Conner. Știți că Ana Maria Bărbosu se va muta în SUA, la Stanford, pe perioada studiilor. Cum vi se pare această alegere?

Știu că în România sunt tot Comăneci (n.r. – râde). Cred că Ana a luat o decizie bună pentru cariera și viața ei. Va fi benefică această experiență pentru ea. Sistemul sportiv american e unul, așa cum știm, care-ți pune la dispoziție foarte multe. Depinde doar de atleți să profite de asta.

Dar credeți că mass-media din SUA se va axa și va adânci acest imaginar conflict dintre Ana și Jordan Chiles?

Sinceră să fiu, nu cred. Va fi o dispută, e adevărat, atunci când universitățile vor concura în mod direct, dar în limitele sportivității. În plus, presiunea publicului, a presei, va fi benefică pentru Ana. Pentru că se va obișnui cu tensiunea marilor competiții. Și va fi și mai puternică din punct de vedere psihic.

Știu că și dumneavoastră ați avut ceva probleme după scandalul medaliei de bronz de la Jocurile Olimpice. Am aflat asta și de la persoane apropiate de dvs.

N-aș vrea să vorbesc despre asta. Au fost ceva mesaje, amenințări, dar totul a trecut și e OK. Toată lumea era extrem de înfierbântată la momentul respectiv. Adevărul e că a fost o situație foarte complicată.

Nadia Comăneci: „Sunt norocoasă”

Am văzut că ați fost la partida dintre Real Madrid și Atletico Madrid. Cum vi s-a părut experiența?

A fost grandios! 70-80 de mii de oameni care au strigat non-stop. Mie-mi place fotbalul și, fiind în Spania, am zis că nu pot rata o asemenea experiență. Iar la Real Madrid am mai fost, invitată de club, atunci când am primit și un tricou de la președintele Butragueno.

Se compară atmosfera cu a unui meci din NBA?

Să știi că fiecare are șarmul ei. Nu știu dacă le pot compara. Fanii sunt diferiți ca mod de manifestare. Dar la fotbal sunt mai mulți oameni, așa că se simte altfel atmosfera. Îmi place să merg la ambele sporturi. Vreau să-l văd pe Messi la Miami. Îl admir mult.

Ați spus că erați în Spania. La invitația Marca, nu?

Da, a fost o experiență deosebită. Am întâlnit și oameni care scriau despre mine acum mulți ani și le-am mulțumit. Am fost invitată pentru a vorbi despre nominalizările Laureus care se vor acorda la Madrid în acest an. M-au impresionat surprizele pe care mi le-au făcut.

Ați primit un premiu din partea lor?

Da, pentru 50 de ani de la acel 10 de la JO Montreal 1976. Cu puțin înainte de acea aniversare (n.r. râde). Dar au scos, nu știu de unde, și prima menționare a mea în ziarul lor. Pe 5 mai 1975, când am ieșit campioană europeană la individual compus.

Prima menționare a Nadiei Comăneci în ziarul Marca a venit pe 5 mai 1975, atunci când gimnasta noastră devenea campioană europeană la individual compus.

Într-o redacție lucrează și foarte mulți oameni tineri, care sigur nu v-au prins atunci când concurați. Ei vă știau?

Am fost foarte surprinsă să aflu că da. Pentru că le povestiseră părinții despre mine. Sunt foarte norocoasă că povestea mea a fost transmisă din generație în generație.

Nadia Comăneci, celebrată de cotidianul Marca

Nadia Comăneci este numele românesc care deschide cele mai multe uși, chiar și acum, la aproape 50 de ani de la performanța extraordinară de la Montreal 1976, când a devenit prima gimnastă din lume ce a luat nota 10 la Jocurile Olimpice.

Fosta mare sportivă se află în Spania, acolo unde a fost invitată în calitate de ambasador Laureus. Premiile pentru această distincție vor fi acordate în cadrul unei gale găzduite de Madrid.

Cu această ocazie, ea a fost în redacția celui mai mare cotidian de sport din Spania, Marca, precum și la partida dintre Real Madrid și Atletico, din optimile UCL.