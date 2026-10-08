De ce are nevoie România VIDEO. Marica, reproșuri după dezastrul din Liga Națiunilor:  „Sunt deja 12 ani! Ar fi trebuit să ne arate roadele” +14 foto
Ciprian Marica/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Nationala

De ce are nevoie România VIDEO. Marica, reproșuri după dezastrul din Liga Națiunilor: „Sunt deja 12 ani! Ar fi trebuit să ne arate roadele”

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 08.10.2026, ora 16:10
alt-text Actualizat: 08.10.2026, ora 16:10
  • Ciprian Marica (40 de ani), fost atacant al echipei naționale, a comentat rezultatele înregistrate de prima reprezentativă în Liga Națiunilor.
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„Tricolorii” au suferit patru înfrângeri consecutive (1-2 cu Suedia, 0-1 și 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia) în cadrul competiției, în primele meciuri oficiale din al doilea mandat al lui Gică Hagi pe banca naționalei.

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Ciprian Marica îi ia apărarea lui Gică Hagi: „E selecționer, nu antrenor”

Marica recunoaște că nu anticipa un început atât de dezastruos de campanie pentru România. Fostul atacant subliniaza că Gică Hagi nu are timpul necesar pentru a antrena jucătorii atât cât își dorește.

„Nu mă așteptam și cred că nimeni nu s-a așteptat să avem patru înfrângeri din patru meciuri în Nations League, însă totodată avem nevoie de un duș rece. Al câtelea duș rece, asta cu toții știm, că deja ne-am cam ajuns la limite.

Gică Hagi însă este un selecționer. A se înțelege că la echipa națională nu ești antrenor, ești selecționer. N-ai timp să antrenezi echipa prea mult, ai posibilitatea doar în câteva zile să le dai direcția, să fii inspirat în selecția jucătorilor, în alcătuirea primului «11» și, bineînțeles, a tacticii de joc.

Nu putea face Gică Hagi mai mult, sau putea face mai mult, însă ceea ce a vrut probabil să ne și arate este că nu avem o plajă atât de mare de selecție, o pătură din care să alegem fotbaliști, suntem puțini și nici ăștia pe care avem nu pot juca din trei în trei zile”, a declarat Ciprian Marica într-un eveniment organizat la „Muzeul Fotbalului”.

Fotbalul, din păcate și statisticile, ne arată de fapt că nu suntem pe drumul cel bun și ne arată la toate nivelurile, că vorbim de copii și juniori, acolo unde ne uitam atunci când nu erau performanțe la seniori, e bine, acum ne uităm la juniori și nici acolo nu mai sunt performanțe, luăm 7 de la Spania și clar că viitorul nu sună bine. Trebuie să ne obișnuim cu înfrângerile. Ciprian Marica, acționar Farul

Ciprian Marica: „Actuala conducere a FRF ar fi trebuit să ne arate roadele”

Întrebat de reporterul GOLAZO.ro dacă, pentru el sau foștii colegi din naționala României, o posibilă candidatură la șefia LPF sau FRF mai reprezintă o țintă, fostul atacant a oferit un răspuns categoric:

„Nu-mi caut de muncă, mulțumesc, dar e clar că pentru a schimba lucruri ai nevoie de mai mulți factori.

Unu: Ai nevoie de mai mulți oameni, de o echipă. Nu cred că un singur om poate schimba lucrurile.

Cred că îți trebuie răbdare, pentru că să crești o generație ai nevoie de cel puțin 5, 7, 10 ani, iar actuala conducere a Federației ar fi trebuit să ne arate roadele, pentru că deja sunt 12 ani.

Iar nu, în ultimul rând, ai nevoie ca oamenii să-și dorească o schimbare. Trebuie să ai și pentru cine. Din păcate ne mulțumim cu lucruri mici, cu interese foarte mărunte și nu vedem schimbarea care trebuie să se întâmple”, a adăugat Marica.

Ciprian Marica: „Hagi va reflecta de 10 ori”

Marica se așteaptă la o altă față a „tricolorilor” la meciurile din luna noiembrie.

„Eu sunt sigur că Giga Hagi va reflecta de 10 ori până să alinieze primul 11. Eu cred că și așteptările dânsului au fost înșelate, crezând că putem să aliniem două echipe la trei zile.

A avut încredere în prea mulți jucători. Sunt convins că se vor schimba lucrurile din campania următoare, din meciurile care urmează. Eu știu și cred că Gică Hagi nu se aștepta la un așa dezastru.

După situația asta, eu sunt convins că lucrurile se vor schimba radical.Să sperăm că va beneficia, mă îndoiesc că va avea Federația altă opțiune decât să-l lase pe Gică Hagi să reconstruiască și să-i dea timp”, a concluzionat Marica.

Galerie foto (14 imagini)

Ciprian Marica, eveniment la „Muzeul Fotbalului” Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Ciprian Marica, eveniment la „Muzeul Fotbalului” Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Ciprian Marica, eveniment la „Muzeul Fotbalului” Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Ciprian Marica, eveniment la „Muzeul Fotbalului” Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Ciprian Marica, eveniment la „Muzeul Fotbalului” Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
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Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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