Nicușor Dan a sesizat CCR! Atac la legea care permite primăriilor să dea  1 milion de euro pe an cluburilor private: „Sunt sustrase fonduri publice”

Președintele Nicușor Dan a contestat la Curtea Constituțională un amendament introdus de Camera Deputaților prin care primăriile și consiliile județene pot aloca anual până la 5.000.000 de lei (aproximativ 1 milion de euro) către asociații sportive private în care sunt partenere.

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Măsura permite transferul direct al banilor, sub formă de „cotizație”, fără a mai organiza concursurile publice și transparente de finanțare nerambursabilă cerute de Legea nr. 350/2005.

Nicușor Dan atacă legea care permite primăriilor să dea 1 milion de euro pe an cluburilor private

În sesizare se transmite că mecanismul „sustrage” fonduri publice din bugetele destinate competiției deschise și favorizează arbitrar cluburile apropiate de administrațiile locale.

În plus, măsura ar încalca grav normele Uniunii Europene privind concurența: plafonul de 1 milion de euro pe an depășește de aproape zece ori limita europeană a ajutoarelor de minimis (stabilită la maximum 300.000 de euro pe 3 ani) și permite folosirea banilor publici pentru cheltuieli generale din sportul profesionist, precum salarii, prime și transferuri, în loc să susțină infrastructura deschisă comunității.

Totodată, șeful statului reclamă încălcarea principiului bicameralismului. Proiectul inițial trimis de Guvern privea strict organizarea Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E. 2027) și fusese votat fără modificări de Senat, în timp ce portița pentru finanțarea cluburilor private a fost adăugată pe ascuns abia la Camera Deputaților.

Președintele a cerut judecătorilor constituționali anularea exclusivă a acestui amendament, fără a afecta cadrul legal pentru evenimentul olimpic.

Apreciem că această nouă soluție legislativă nu poate fi aplicată în mod previzibil fără încălcarea dreptului european. Nicușor Dan, președintele României

Ce urmează după sesizarea făcută de Nicușor Dan la CCR

Sesizarea a fost formulată după ce legea a fost transmisă de Parlament lui Nicușor Dan la 18 septembrie 2026 în vederea promulgării.

Până la soluționarea obiecției de către judecătorii constituționali, legea nu poate fi promulgată și nu intră în vigoare.

În ipoteza admiterii sesizării de către CCR, se impune reluarea procesului legislativ de la etapa subsecventă înregistrării proiectului de lege de aprobare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 33/2026 la Camera competentă să fie sesizată.

Ulterior, cu respectarea deciziei Curții, Parlamentul va avea trei opțiuni prin lege:

să aprobe pur și simplu ordonanța de urgență

să o aprobe cu modificările pe care le consideră oportune (fără viciile constatate)

să respingă ordonanța de urgență.

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