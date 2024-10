Cipru - România 0-3. „Tricolorii” au defilat în Larnaca și au procentaj 100% în grupa de Liga Națiunilor după trei jocuri.

Dennis Man și Radu Drăgușin, doi dintre marcatorii României, sunt deja cu gândul la următorul meci.

Lituania - România se joacă marți, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Dennis Man a făcut un nou meci foarte bun pentru naționala României și a bifat golul cu numărul 9, în 31 de prezențe.

Cipru - România. Dennis Man: „Nu trebuie să ne gândim la o finală cu Kosovo”

Mijlocașul celor de la Parma se bucură de rezultatul de la Larnaca, dar gândurile sale se îndreaptă către următoarea partidă, din Lituania.

„Știam că dacă nu vom înscrie repede, vom întâlni o echipă agresivă, care nu ne va lăsa să jucăm. Ne bucurăm că am înscris repede două goluri și altfel a fost meciul.

Mă simt bine de fiecare dată când înscriu pentru echipa națională. În această seară am avut puțin noroc, a rămas mingea la mine în careu. Sunt fericit. Important este să legăm victoriile.

Va fi greu în Lituania. Nu ar trebui să ne gândim la o finală cu Kosovo. Trebuie să ne gândim doar la următorul meci”, a declarat Dennis Man, la Prima TV.

Nu prea am discutat cu domnul Lucescu la echipa de club, dar încredere ne dă la toți, pentru că are experiență. Eu, dacă am reușite, îmi acord singur încredere și asta mă face să ajut echipa cât pot de bine. Cred că e cel mai bun an al meu. Mă simt bine, am avut continuitate și cred că antrenamentele își spun cuvântul. Sunt fericit că am o astfel de perioadă. Dennis Man

Drăgușin, la primul gol sub tricolor

Radu Drăgușin (22 de ani) a avut nevoie de 24 de partide pentru a marca primul său gol în tricoul echipei naționale.

Fundașul celor de la Tottenham a dezvăluit cui îi dedică această reușită.

„Echipa e pe primul loc. Mi-am făcut treaba cum au făcut-o și colegii mei. Am reprezentat România în cel mai bun fel și suntem bucuroși că i-am făcut pe români mândri.

Cu siguranță e un sentiment foarte frumos că am marcat. Am așteptat acest moment, dar uite că a venit astăzi. Sunt fericit. Trebuie să continuăm acest drum bun. Avem lucruri de corectat, dar, per total, am făcut un meci foarte bun.

Cum am jucat astăzi vom juca și în Lituania. Avem un drum lung și trebuie să ne recuperăm bine, să avem energia de a face un meci bun ca și astăzi.

Dedic golul iubitei mele, familiei mele, pentru că ei au fost mereu alături de mine. Sunt cei mai importanți oameni din viața și nu contează cât de bine merg lucrurile, sunt mereu acolo pentru tine”, a declarat Radu Drăgușin după meci, la Prima TV.

Nicolae Stanciu: „Ne gândim la Mondial”

E bine că suntem încrezători și am rămas la fel de umili, chiar dacă am reușit să facem o performanță uriașă în această vară pentru fotbalul românesc, știm că este loc de îmbunătățiri în continuare. De aceea avem aceste meciuri de Liga Națiunilor, să ne testăm. Gândul nostru este la Mondial. Nicolae Stanciu

Clasament Liga C, Grupa 2: