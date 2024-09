Ciprian Deac, căpitanul echipei CFR Cluj, a recunoscut că rivala din oraș, Universitatea, este printre favoritele la câștigarea campionatului

CFR Cluj a făcut 0-0 la Sibiu și este la 6 puncte în spatele lui U Cluj, care va întâlni Universitatea Craiova pe teren propriu

Dacă ar fi câștigat la Sibiu, CFR Cluj urca pe locul 2 în campionat. Etapa viitoare, echipa antrenată de Dan Petrescu va juca acasă cu UTA.

Hermannstadt-CFR 0-0. Petrescu: „Atipic, marcăm mult, dar nu e de ajuns”

Dan Petrescu este mirat de faptul că Hermannstadt s-a apărat aproape tot meciul.

„Dacă echipa mea juca așa cum a jucat Sibiul, eram criticat. Așa este fotbalul. Am dominat, portarul a făcut minuni, noi n-am reușit să înscriem.

E atipic CFR-ul de anul acesta, marchează multe goluri. În trecut marcam un gol și era de ajuns, a declarat Dan Petrescu la Prima Sport.

Ciprian Deac, chapeau pentru „șepcile roșii”

CFR Cluj a făcut al doilea egal consecutiv, după cel din derby-ul cu FCSB. Deac crede că pașii greșiți vor conta în clasamentul Ligii 1.

„Eu cred că am controlat meciul din primul minut, ne-am creat câteva ocazii. Din păcate, plecăm doar cu un punct de la Sibiu.

Din moment ce tabela arată 0-0, înseamnă că nu am marcat. Am adus foarte bine mingea în poziții de a marca, dar din păcate nu am putut marca.

Păcat că am pierdut șansa de a urca pe locul 2.

Cred că și în meciul trecut am pierdut 2 puncte, și astăzi, se strâng în clasament, a declarat Ciprian Deac pentru sursa citată.

Deac spune că și rivala Universitatea Cluj are șanse reale la titlu în acest sezon:

„Eu cred că și U Cluj are șanse la titlu. Mai e și Craiova, FCSB, chiar Rapid, chiar Oțelul. Va fi un campionat foarte strâns și echilibrat”.