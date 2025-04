Tensiuni la Real Madrid Thibaut Courtois și-a criticat coechipierii după eliminarea din Liga Campionilor

Thibaut Courtouis (32 de ani), portarul celor de la Real Madrid, și-a criticat coechipierii după eliminarea din sferturile UEFA Champions League.

Echipa antrenată de Carlo Ancelotti (65 de ani) a fost învinsă de Arsenal în ambele manșe, scor 3-0 și 2-1.

Courtois a recunoscut că Arsenal merita să câștige cele două meciuri și s-a arătat dezamăgit de coechipierii săi.

Thibau Courtouis: „Anul ăsta nu-l mai avem pe Joselu, un atacant pur”

Portarul belgian al celor de la Real Madrid a vorbit despre lipsa de inspirație în fața porții a colegilor săi.

Courtouis a transmis că s-a simțit lipsa unui atacant veritabil și a adus aminte de Joselu, jucător care a fost decisiv sezonul trecut, când Real Madrid a câștigat cel de-al 15-lea trofeu al Ligii Campionilor.

Între timp, atacantul spaniol a rămas liber de contract, iar acum evoluează pentru Al-Gharafa, în Qatar, unde a fost coleg cu Florinel Coman (27 de ani) timp de câteva luni.

„La pauză simțeam că, dacă dădeam primul gol, dubla manșă era deschisă.

Până la urmă, ei au găsit primii golul, am egalat repede, am continuat să credem, dar nu am fost inspirați în fața porții, nu cred că Raya a trebuit să facă vreo paradă importantă.

Am pierdut împotriva unui Arsenal superior și trebuie să acceptăm asta. Până la urmă, e o echipă care se apără bine, e bine organizată, presează bine și e greu să le găsești spații. Am centrat mult, dar anul ăsta nu-l mai avem pe Joselu, un atacant pur acolo sus.

Trebuie să analizăm bine ce puteam face altfel. Mai avem mult din sezon în față, avem campionatul în joc, Copa del Rey peste zece zile și apoi Mondialul Cluburilor. Le mulțumim suporterilor – să ne gândim la o remontada a fost frumos și sper că le vom putea oferi bucurii sezonul ăsta”, a declarat Thibaut Courtois, potrivit Mirror

Joselu, super sub lui Carlo Ancelotti de sezonul trecut/ Foto: IMAGO

Tabloul semifinalelor

Arsenal - PSG: 29 aprilie / 7 mai

Barcelona - Inter 30 aprilie / 6 mai

