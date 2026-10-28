„Aș face-o din nou” Kaepernick, la 10 ani de când a îngenuncheat în timpului imnului SUA, gest care i-a încheiat cariera: „Știam că mă poate costa”
Colin Kaepernick. Foto: IMAGO
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„Aș face-o din nou” Kaepernick, la 10 ani de când a îngenuncheat în timpului imnului SUA, gest care i-a încheiat cariera: „Știam că mă poate costa”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 28.10.2026, ora 19:43
alt-text Actualizat: 28.10.2026, ora 19:46
  • Colin Kaepernick (38 de ani), fostul jucător din NFL, a vorbit despre gestul din 2016, care l-a costat cariera de sportiv.
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În timp ce evolua pentru San Francisco 49ers, acesta îngenuncheat în timpul imnului SUA într-un meci din presezon, ca formă de protest în cadrul campaniei „Black Lives Matter”, care lupta contra rasismului și brutalității Poliției din Statele Unite.

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Colin Kaepernick: „Aș face-o din nou, fără îndoială”

Kaepernick a repetat gestul de 11 ori, inspirându-i și pe alți sportivi să-și exprime astfel nemulțumirile legate de rasism, stârnind la acea vreme o serie uriașă de discuții și controverse.

Gestul său l-a costat scump, punând capăt carierei sale, întrucât nu a reușit să mai semneze cu niciun club din fotbalul american.

Zece ani mai târziu, Kaepernick a transmis că nu regretă acțiunea din 2016, în ciuda faptului că a plătit scump pentru ea.

„Știam că protestul m-ar putea costa cariera… Fără îndoială, aș face-o din nou.

Ceea ce nu am putut prevedea a fost numărul de oameni care m-au susținut în mod semnificativ, dar și al celor care au acționat împotriva mea și împotriva mișcării.

Sunt foarte ipocriți, deoarece politica face parte intrinsec din sport. Vedem în fotbalul american că contribuabilii finanțează stadioanele din NFL. Vedem proprietarii echipelor din NFL susținând candidați politici…

Așa că încercarea de a prezenta acest lucru ca și cum sportul nu ar fi politic mi se pare, în multe privințe, ridicolă și departe de realitate”, a declarat Kaepernick pentru BBC Sport, potrivit marca.com.

Fostul sportiv care a evoluat în NFL între 2011 și 2016 a condamnat și acțiunea prin care FIFA i-a acordat „Premiul pentru Pace” președintelui Donald Trump.

„E regretabil faptul că FIFA i-a acordat Premiul pentru Pace unui președinte care încearcă în mod activ să folosească sportul pentru a câștiga favoruri și popularitate.

Ceea ce mi se pare grozav este să-l văd apărând la aceste evenimente și să fie huiduit de public. Asta reflectă atmosfera politică pe care a creat-o, cu care majoritatea țării nu este de acord.

Când vine vorba de sport, oamenii trebuie să continue să reacționeze în consecință”, a mai spus acesta.

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