Human Rights Watch (HRW) i-a trimis lui Gianni Infantino mai multe întrebări legate de Premiul FIFA pentru Pace, dar forul mondial a refuzat să răspundă. Care au fost întrebările, în rândurile de mai jos.

FIFA va anunța câștigătorul primului său Premiu pentru Pace vineri, în timpul tragerii la sorți a grupelor CM 2026. Numele așteptat: Donald Trump, președintele SUA.

Donald Trump nu a primit Premiul Nobel pentru Pace în acest an.

Pe 10 octombrie, Comitetul Nobel norvegian a anunțat că i-a oferit această distincție prestigioasă unei politiciene din Venezuela, Maria Corina Machado, cea care a condus opoziția în timpul dictaturilor lui Hugo Chavez și Nicolas Maduro.

FIFA a lansat un Premiu pentru Pace după Nobel

Pe 5 noiembrie, FIFA a anunțat crearea propriului Premiu pentru Pace, al cărui câștigător va fi anunțat vineri, în timpul tragerii la sorți a grupelor CM 2026. Un singur nume e așteptat: Donald Trump.

Un premiu care ridică semne de întrebare.

Humas Rights Watch (HRW), organizația internațională care luptă pentru drepturile omului, i-a trimis pe 11 noiembrie o scrisoare lui Gianni Infantino cu mai multe întrebări legate de criteriile și procesul de alegere a câștigătorului Premiului FIFA pentru Pace, potrivit The Athletic.

Întrebări pentru președintele FIFA

Ce criterii oficiale vor fi folosite pentru evaluarea candidaților?

Vor fi publicate înaintea ceremoniei din 5 decembrie?

Cum vor fi aprobate nominalizările la premiu? Pot fi dezvăluite numele candidaților?

Cine face parte din juriul de selecție și care sunt calificările acestui juriu?

Cum va lua în considerare FIFA aspectele legate de drepturile omului când va decide câștigătorul premiului?

Membrii Consiliului FIFA au aflat de Premiul pentru Pace la anunțul public

Termenul limită pentru ca președintele FIFA să reacționeze la întrebări era 20 noiembrie.

Human Rights Watch a anunțat că nu a primit niciun răspuns.

The Athletic dezvăluie și că membrii Consiliului FIFA (face parte și Răzvan Burleanu, președintele FRF) ar fi aflat de crearea acestei distincții în momentul în care au citit știrea publicată pe site-ul fifa.com și că nu s-ar fi discutat subiectul în interiorul forului mondial.

