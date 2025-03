Ultimul loc de Europa pe care îl oferă Liga 1 ar trebui să fie disputat de 3 echipe, însă barajul ar putea fi anulat în acest sezon.

Două formații din play-out ar trebui să joace între ele, iar câștigătoarea să dispute o finală pentru un loc european contra unei adversare din play-off.

În afară de Sepsi și de Farul, celelalte cluburi au datorii mari și nu sunt interesate de licența UEFA. Dar trupa lui Hagi încă nu e printre primele patru, în zona care permite participarea la baraj.

Sistemul stabilit pentru alocarea ultimului loc de Conference League ar putea să nu mai fie valabil. Situația economică a multor cluburi e atât de proastă încât au cu totul alte griji, nu se gândesc să participe în cupele europene.

Sepsi, direct în finală sau în semifinală cu Farul

Regula este că primele două clasate din play-out dispută o semifinală, pentru ca învingătoarea să joace apoi împotriva celei de-a treia din play-off pentru ocuparea ultimului loc de Conference League.

România are un bilet pentru Champions League, două pentru Conference, iar câștigătoarea Cupei României merge în Europa League.

Lider în play-out este Hermannstadt în momentul acesta. Sibienii sunt în insolvență, deci nu au cum să obțină licență UEFA nici dacă și-ar dori-o. A doua e Sepsi, care are ca obiectiv clar calificarea în Europa și e stabilă economic, deci va obține ușor licența.

Urmează UTA, Petrolul, FC Botoșani, cluburi cu datorii, neinteresate de baraj. Apoi e Farul. La fel ca Sepsi, societatea lui Hagi este una echilibrată economic, eligibilă.

Grupul ultimelor patru e preocupat numai de supraviețuire, neinteresat de UEFA: Poli Iași, Oțelul, Unirea Slobozia, Gloria Buzău.

Din play-off ar putea să joace în baraj locul al 5-lea, din cauza lui Dinamo!

Ar exista, așadar, numai două cluburi capabile să obțină licența europeană, Sepsi și Farul!

Doar că e posibil ca ele să nu se mai întâlnească în baraj, fiindcă regulamentul prevede și că formațiile implicate în acest play-off trebuie să fie ambele clasate printre primele patru din play-out.

Sepsi e a doua, se încadrează în regula aceasta. Farul e a șasea, așa că ar trebui să urce măcar pe locul al patrulea ca să capete dreptul de a juca pentru Europa. Constănțenii au 19 puncte, cu un punct mai puțin decât are Petrolul, a patra.

Dacă numai Sepsi se clasează în Top 4 din play-out, covăsnenii vor juca direct împotriva unei echipe din play-off, în deplasare, pentru ultimul bilet de Conference League.

Din play-off ar putea să participe la baraj chiar și a cincea! Scenariul acesta e posibil dacă Dinamo va fi printre primele patru și tot acolo se va clasa și câștigătoarea Cupei României.

Alexandru Meszar, UTA: „ N-are rost, e prea greu!”

Alexandru Meszar, președintele de la UTA, explică de ce arădenii nu sunt interesați de licența UEFA: „Condițiile sunt mai aspre decât am putea noi să ne descurcăm, adică ar trebui să avem totul achitat inclusiv pentru luna februarie.

Și mai sunt și alte probleme. Contractele jucătorilor sunt valabile până pe 31 mai sau până pe 15 iunie. Ce să facem, să luăm licența și apoi să îi rugăm pe jucători să mai rămână pentru baraje? Nu ar accepta nimeni să prelungească pentru o lună, fiecare jucător ar cere un contract nou valabil măcar un an.

Și apoi, poate că am face un efort dacă ar fi vorba direct despre un loc de Conference League, dar nu e așa, de fapt sunt două baraje. Ar însemna să accelerăm niște plăți, să ne străduim să ajungem la zi fără a avea garanția că vom participa în Europa. Nici anul trecut nu am aplicat pentru licență, nu are rost”.

80% dintre echipele din play-out nu vor avea și nici nu vor licența UEFA. Sepsi și Farul sunt singurele pentru care obținerea licenței nu înseamnă un efort imens și nedorit

Trei cluburi din play-out și unul din play-off nu au dreptul de a participa în Europa din cauza situației juridice: Dinamo și Hermannstadt sunt în insolvență, Petrolul și Poli Iași sunt în concordat preventiv, tot o formă de protecție față de creditori prin care un judecător decide amânarea unor plăți.

Noi suntem realiști, nici nu avem echipă de Conference League. Nu vedeți că nu trec de preliminarii nici măcar formațiile care se clasează pe locul al doilea, al treilea din play-off?! Alexandru Meszar, președinte UTA