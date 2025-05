„Am jucat perfect” Daniel Bîrligea, euforic după victoria din derby-ul cu Dinamo + Ce a spus Octavian Popescu

FCSB - DINAMO 3-1. Daniel Bîrligea (25 de ani) a comentat evoluția echipei sale, la finalul derby-ului cu Dinamo.

FCSB s-a impus în derby-ul de pe Arena Națională și este tot mai aproape de un nou titlu de campioană.

FCSB - DINAMO. Daniel Bîrligea, după meci: „Am jucat perfect”

La finalul partidei, atacantul celor de la FCSB a vorbit despre evoluția sa și a colegilor săi.

„ Am jucat perfect, ne-a ieșit totul. Sunt fericit că marchez, că echipa câștigă și că aducem trofeul mai aproape. Am profitat cu toții văzând că ei au intrat prost în meci și am încercat să atacam. Am avut multe ocazii ”.

Întrebat cum e să o învingă pe Dinamo de 5 ori într-un sezon, Bîrligea a spus:

„Întrebarea asta trebuie să le-o puneți lor, noi deja suntem obișnuiți. Sunt foarte fericit să fiu aici, iubesc această echipă. Ne-am îndeplinit obiectivele anul acesta și mai avem un pic.

Îmi place să joc la Cluj, o să mergem să facem un meci mare, nu contează ce fac ceilalți pentru că e mai frumos să câștigi campionatul pe teren decât să aștepți rezultate.

Vreau să fac și la națională diferența, să mă impun cât mai mult și să ajut”, a declarat Daniel Bîrligea la finalul partidei.

Octavian Popescu, marcator a două goluri în derby: „ Mi-am făcut un obicei cu Dinamo”

După ce a marcat două goluri, Octavian Popescu s-a declarat fericit la interviu:

„ M-am bucurat că am dat gol cu Dinamo. În ultimul timp, cu Dinamo am avut mereu realizări, mi-am creat un obicei.

Mai avem încă trei meciuri, vrem să nu pierdem niciunul, iar când vom fi campioni matematic putem sărbători.

Cei de la U Cluj au echipă foarte bună, dar noi am arătat că suntem cei mai buni și trebuie să câștigăm”, a declarat Octavian Popescu.

VIDEO. Cele două goluri marcate de Octavian Popescu în derby-ul cu Dinamo

Tu faci clasamentul! Joacă-te cu scorurile și vezi cum se schimbă ierarhia în ultimele etape

Citește și