Congresul Evreiesc European (EJC) a solicitat autorităților române și celor din fotbal să ia măsuri după ce un grup de ultrași a afișat un banner cu mesaj antisemit la partida România - Polonia, scor 2-1, din Liga Națiunilor.

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Mesajul îl viza pe Silviu Vexler, deputat și președinte al Federației Comunităților Evreiești din România.

Congresul Evreiesc European cere măsuri după incidentul de pe Arena Națională

Organizația a condamnat bannerul afișat de suporterii români la partida disputată sâmbătă, 14 noiembrie, pe Arena Națională.

„În timpul meciului dintre România și Polonia din Liga Națiunilor, disputat la București, un grup de ultrași români a afișat un banner antisemit care îl viza pe Silviu Vexler, deputat în Parlamentul României și președinte al Federației Comunităților Evreiești din România.

Mesajul îi ridiculiza identitatea evreiască și viza eforturile sale de consolidare a legislației românești privind combaterea antisemitismului, fascismului, rasismului și extremismului”, se arată în comunicatul Congresului Evreiesc European.

FOTO. România - Polonia 2-1

Reprezentanții organizației au solicitat ca persoanele responsabile pentru astfel de mesaje să fie sancționate.

„ Este deosebit de revoltător ca un lider al comunității evreiești să fie atacat pentru eforturile sale de combatere a urii. Stadioanele de fotbal nu trebuie să devină niciodată platforme pentru antisemitism, intimidare sau ideologii extremiste.

Facem apel la autoritățile competente din fotbal și la autoritățile române să ia măsurile necesare și să se asigure că astfel de incidente nu rămân nepedepsite”.

Totodată, Congresul Evreiesc European și-a exprimat sprijinul față de deputatul român.

„Ne exprimăm solidaritatea deplină și sprijinul neclintit față de Silviu Vexler, al cărui devotament pentru apărarea vieții comunității evreiești și combaterea antisemitismului merită recunoaștere, nu intimidare”.

Ce mesaj au afișat ultrașii români la meciul cu Polonia

Bannerul a fost afișat în Peluza Sud a Arenei Naționale, la scurt timp după fluierul de start al partidei, și a fost semnat de gruparea de suporteri Camarazii.

„Rămânem proscriși, chestie de principiu / Când legea o dictează perciunii lui Silviu”, a fost mesajul afișat de ultrași.

Mesajul făcea trimitere la inițiativele legislative ale deputatului Silviu Vexler privind combaterea extremismului, antisemitismului, rasismului și xenofobiei.

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