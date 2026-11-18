Stelian Dia, directorul general al Sports Fields, firma care se ocupă de întreținerea gazonului de pe Arena Națională, a explicat ce lucrări se desfășoară în această perioadă pe cel mai mare stadion al țării.

Află în rândurile de mai jos când estimează reprezentanții firmei că Arena Națională va putea găzdui din nou meciuri.

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Deși a fost schimbat în această toamnă, gazonul de pe cel mai mare stadion al țării a prezentat probleme la meciurile din Liga 1 și la cel al naționalei.

Arena Națională, în plin proces de refacere a gazonului

Stelian Dia a prezentat operațiunile prin care se încearcă refacerea suprafeței de joc.

„În acest moment suntem într-un proces de regenerare a suprafeței de joc pe Arena Națională.

Executăm lucrări importante de scarificare, lucrări de fertilizare, lucrări de aerare, importante lucrări de supraînsămânțare pentru a reface densitatea gazonului la un nivel optim, pentru a-l aduce la cerințele tehnice pentru desfășurarea meciurilor”, a declarat Stelian Dia.

FOTO. Porțiuni fără iarbă pe Arena Națională

Dia a explicat și de ce gazonul se reface mai greu în această perioadă a anului.

„În această perioadă se face o schimbare de la temperaturile de toamnă la temperaturile de iarnă și atunci suprafețele de joc, din punct de vedere vegetativ, nu au posibilitatea să se regenereze de la un meci la altul, mai ales că meciurile sunt la intervale destul de scurte”.

Suprafața de joc a fost înlocuită la începutul lunii septembrie, după concertele organizate în timpul verii pe Arena Națională.

Lucrările au început pe 3 septembrie și au durat aproximativ cinci zile.

Stelian Dia: „Am stabilit de comun acord să avem o pauză pentru a regenera gazonul”

Decizia de a suspenda activitatea pe Arena Națională a fost luată în urma discuțiilor cu reprezentanții Federației Române de Fotbal și ai cluburilor FCSB și Dinamo.

„Împreună cu cluburile și federația am stabilit de comun acord să avem o pauză pentru a regenera gazonul, astfel încât, din 5 decembrie, să beneficiem de un gazon la standardele impuse de normele tehnice ale federațiilor FIFA și UEFA, în vederea desfășurării în condiții optime a următoarelor meciuri din campionat”, a mai declarat Stelian Dia.

Următoarele partide pe care Dinamo și FCSB le vor juca acasă:

21 noiembrie Dinamo - Petrolul în Liga 1, s-a mutat la Slobozia

Dinamo - Petrolul în Liga 1, s-a mutat la Slobozia 28 noiembrie FCSB - Csikszereda în Liga 1, s-a mutat în Ghencea

FCSB - Csikszereda în Liga 1, s-a mutat în Ghencea 1 decembrie FCSB - Csikszereda în Cupa României, s-a mutat în Ghencea

FCSB - Csikszereda în Cupa României, s-a mutat în Ghencea 7 decembrie Dinamo - Oțelul în Liga 1

Dinamo - Oțelul în Liga 1 12 decembrie (dată aproximativă, n-a fost stabilită ziua exactă) FCSB - Sepsi în Liga 1

FCSB - Sepsi în Liga 1 20 decembrie (dată aproximativă, n-a fost stabilită data exactă) Dinamo - Rapid în Liga 1

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