Aproape să renunțe la fotbal   Toma, veteranul celor de la Slobozia, a fost la muncă în Germania : „Banii erau foarte puțini”

Constantin Toma (37 de ani), căpitanul celor de la Unirea Slobozia, a dezvăluit că a fost foarte aproape de a renunța definitiv la cariera de fotbalist.

Acesta plecase la muncă în Germania pentru a-și asigura un trai mai bun.

Constantin Toma și-a petrecut întreaga carieră la Unirea Slobozia, iar în acest sezon și-a îndeplinit un vis, acela de a evolua alături de ialomițeni pe prima scenă a fotbalului românesc.

Constantin Toma: „Am decis să plec în Germania”

Totuși, povestea decarului Unirii Slobozia pare una ruptă din filme.

La reînființarea echipei ialomițene, situația financiară a clubului era una delicată, astfel, Toma a decis să plece la muncă în Germania pentru a-și asigura un trai mai bun.

Cu toate acestea, el a rezistat doar trei săptămâni, ca mai apoi să se întoarcă la prima sa dragoste, fotbalul.

„Am avut o tentativă, da! Când ne-am reînființat noi, banii erau foarte putini, întemeiam o familie şi am decis să plec în Germania la un fost coleg care a fost la noi, să plec la ei să lucrez în curăţenie, dar nu m-am acomodat. Am stat trei săptămâni şi am zis că nu-i de mine.

Am zis că mai bine mă duc să fac ce-mi place şi ce ştiu. Erau mai mulţi bani în străinătate, dar, dacă nu e pentru tine, nu eşti făcut pentru aşa ceva... Vă daţi seama că nu e uşor.

L-am sunat pe preşedinte, i-am zis că nu-i de mine şi că vin acasă” a declarat Constantin Toma, potrivit orangesport.ro.

Am dăruit toţi anii ăştia fotbalului şi cred că am făcut-o destul de bine. Nu m-am gândit să fac altceva Constantin Toma

Ajuns la 37 de ani, căpitanul Unirii Slobozia este convins că mai poate juca un an sau chiar doi la nivel înalt înainte de a agăța ghetele în cui definitiv.

„Daca mă antrenez serios şi n-am nicio accidentare, sper să o mai duc un an, doi maximum. După meci, a doua zi, articulaţiile, gleznele, genunchii se simt, da, mai ales la vârsta pe care o am, dar îmi revin destul de rapid cu o recuperare, o refacere”

1 gol şi 1 pasă decisivă are Constantin Toma în cele 15 meciuri disputate în Liga 1 pentru Unirea Slobozia