Corvinul a câștigat Cupa, a promovat din punct de vedere sportiv și participă, cu succes în Europa League

Edilul orașului a explicat, pentru GOLAZO.ro, cum s-a ajuns în situația ca o echipă de Liga 2 să reprezinte România în Europa League

Dan Bobouțanu, care tocmai și-a asigurat cel de-al treilea mandat la cârma orașului, cu un procent incredibil, 83,49%, e unul dintre artizanii renașterii Corvinului, club care mulți ani s-a zbătut în mediocritate sau chiar n-a existat.

Ora prânzului, mijlocul verii, arșiță în toată regula. Ajungem în Hunedoara, lăsăm mașina în apropierea unui șantier. Au trecut alegerile, în oraș încă mocnește mirosul de praf. Se pun pavele în fața primăriei, se dă un aer de nou unui loc care mult timp a trăit din poveștile Corvinilor și din istoria castelului.

„De unde sunteți?”, ne întâmpină un paznic la gura ușii mari de lemn a primăriei, o ușă parcă desprinsă din peisajele cu cavaleri și voievozi.

„Doi domni de la GOLAZO.ro spun că au vorbit cu domnul primar, că au un interviu”. Trec câteva zeci de secunde. Suntem primiți. „Pe scări, în stânga, vedeți o ușa ca asta de aici”.

„Bine ați venit la Hunedoara!”, ne întâmpină Dan Bobouțanu. Fost jurnalist, viceprimar, acum la al 3-lea mandat la primăria Hunedoara. Povestim puțin, dăm din una în alta și vine întrebarea care naște primul subiect: „Ați mai fost pe la noi?”.

N-am putut ocoli ce știam, fusesem de câteva ori prin Hunedoara, impresiile nu erau cele mai bune: „Da, dar să știți că referințele nu-s bune. Aici, la fel la Reșița sau Petroșani, mereu mi s-a părut că timpul a stat în loc…”.

Nu-l surprinde răspunsul și vine cu explicația: „Să știți că atunci când am venit, orașul era în pragul falimentului. Gândiți-vă... ca viceprimar am învins la alegeri fostul primar.

Erau nemulțumiri! Dar mișcăm lucrurile, vă rog să vizitați și o să vedeți că s-au schimbat treburile”. Și de aici trecem la fotbal, la ambasadorul #1 al orașului din acest moment.

Dan Bobouțanu: „Un lot de Liga 3 care joacă de la egal la egal cu vicecampioanele”

Domnule primar, Corvinul a uimit sezonul trecut o țară întreagă după parcursul din Cupă, acum uimește și în Europa. Cât de tare v-a surprins toate cele întâmplate?

Bine ați venit în Hunedoara! Sperăm să vă placă orașul. Cât privește scopul vizitei, echipa de fotbal uimește la nivel național și internațional prin aceste performanțe. Pe localnici nu-i uimește foarte mult pentru că au urmărit jocul și își dădeau seama că putem.

OK! Dar pare totuși peste așteptările cele mai optimiste.

Noi, toți hunedorenii, putem să realizăm. Sperăm că vom trece și de Rijeka. Nu le-am spus să se predea acolo. Am spus să mergem să scoatem un rezultat bun. Să facem tot efortul pentru că n-avem nimic de pierdut.

Cu Paksi a fost o surpriză, acum ar fi un șoc!

În mod normal, e o surpriză că spui că e o echipă de Liga 2.

Totuși, nu e o echipă de Liga 2, pentru că ea a promovat din punct de vedere sportiv în Liga 1.

E adevărat. Trebuia să înceapă din L1. Atunci am fi spus că Corvinul Hunedoara din Liga 1 a eliminat vicecampioana Ungariei sau joacă de la egal la egal cu vicecampioana Croației. Că spui că este o echipă de Liga 2 este o surpriză. E și nu prea. Iarăși poți să spui că este o surpriză pentru că majoritatea jucătorilor sunt cei cu care am promovat din Liga 3 în Liga 2. Ei sunt aceiași. Au venit doi sau trei în Liga 2. În rest, sunt toți. Lefter, Iacob, Bradu, Neacșa, Coman, care a plecat la Sepsi, sunt toți din Liga 3. Asta e cu adevărat surprinzător. Un lot de Liga 3 care ajunge să joace de la egal la egal cu vicecampioanele din țările vecine.

Munca, secretul succesului

Cum se explică acest succes?

Muncă. Multă muncă. Rețeta succesului întotdeauna stârnește comentarii. Mulți spun: „Cum fac ăia?”. E foarte multă muncă. Trebuie să compensezi cumva lipsa unui lot foarte valoros cu muncă.

Doar muncă?

Le-am spus tuturor și mulți au blamat asta. E un proiect politic și trebuie să recunoaștem. Știu că lumea spune fără imixtiunea politicului în fotbal. Dar dacă nu te amesteci n-o să ai fotbal!

E un subiect discutabil.

E simplu pentru că aceste cluburi de drept public sunt cluburile comunității. De fapt, și primarul este ordonatorul principal de credit. Eu nu mă amestec la antrenamente și la schimbările de joc, la lot. Nu e treaba mea. Dar așa cum le-am cerut celor de la fonduri europene: „Haideți să identificăm toate liniile de finanțare posibile”. Pe fiecare axă în parte și ce ne doare pe noi. Haideți să facem un „master plan” al orașului. De acolo aducem banii și dezvoltăm orașul. Eram aproape de faliment când l-am preluat. Așa a fost și la fotbal. Băieți, facem, investim, dar n-o să putem aduce jucători cu salarii de 5.000 de euro. Nici măcar de 4.000 n-am avut.

Corvinul, proiect început cu pixul pe foaie

Dar?

Erau de vreo 3.200-3.300. Cum compensăm asta? Păi, prin muncă și printr-o analiză atentă din partea antrenorului și a impresarului. Am adus jucători cu potențial. Sunt jucători în România care, din diferite motive, s-au plafonat undeva. Trebuie doar să știi să-i descoperi. Așa l-am redescoperit pe Neacșa. Am văzut că și domnul Stoica de la FCSB îi făcea un „laudatio” pe bună dreptate. L-am descoperit pe Iacob, care vine de la Liga 4. A parcurs toți pașii ăștia, Liga 4, 3, 2 și L1 - prin promovarea asta - și competițiile europene. Dacă faci o analiză atentă asupra acestui management sportiv, nu este greu să reușești.

Cum a început totul?

Vă povesteam că atunci când am început să facem acest proiect, în 2021, ne-am așezat la birou și am spus ce ne trebuie. Haideți că e momentul și anul centenarului. Ce ne trebuie ca să performăm? N u poți să investești ca să performezi. Până la urmă sunt banii oamenilor și se pot întoarce împotriva ta dacă stai și o lălăi acolo în Liga 4 sau 3. Le-am zis tuturor că este un film celebru pe Netflix „Moneyball”, cu Brad Pitt, care era manager al unei echipe de baseball. Am zis că vreau să-mi vină Brad Pitt și să-mi facă echipa. Vreau să vină antrenorul și să o pună să joace. Pe mine mă interesează să reușesc să o finanțez în așa fel încât să fie o finanțare corectă.

Ce înseamnă corectă?

Nici foarte puțin finanțată, dar nici foarte mult, că n-am bugetul celor de la FC Argeș, Gloria Buzău sau alte echipe de drept public. Ăsta este al nostru. Am și spus-o la un moment dat că toate salariile noastre pe o lună la jucători și la staff-ul tehnic făceau cât salariul lui Florinel Coman. Toate la un loc, 38.000 - 40.000 de euro.

Vorbiți de cel net?

Da! Atunci am făcut această strategie un proiect. Am scris tot pe hârtie. Am spus: „Sunteți de acord cu el”. Toată lumea a spus: „Da”. De aici începem.

Pe foaie, cu pixul, s-a făcut planul Corvinul?

Da! A fost făcut exact ca un proiect pe fonduri europene. În sensul în care îți iei foile de hârtie și începi să spui: „Asta vreau”. Apoi: „Cine face asta”. După care colectivul a validat și a spus da. S-a mai spus: „Poate aici e bine, poate aici nu e bine”. L-am adaptat și așa s-a născut acest proiect.

Ați spus-o, dar vă era teamă că se poate întoarce împotriva dumneavoastră în cazul în care era un eșec? Primul an în Liga 3 n-a fost unul bun.

Da! Corect!

„După ratarea promovării le-am spus colaboratorilor să fie calmi”

Și Florin Maxim mi-a spus într-un interviu că visează acel meci.

Acolo, într-adevăr, nu ne-am așteptat să fim înfrânți de Baia Mare. Era ieșit din calcul. Eram atât de entuziaști! Erau sute de hunedoreni care merseseră. Nu pierduserăm niciun meci și echipa era puternică. Chiar jucasem cu FCSB acele șaisprezecimi din Cupa României de la egal la egal. După meciul ăla am revenit cu toții cu picioarele pe pământ. Am zis că undeva am greșit. E o întrecere sportivă și mai și pierzi. Nu poți întotdeauna să câștigi. Și el și-a dat seama.

Și n-ați renunțat la antrenor.

Noi nu am luat decizia imediat, că la nervi toată lumea taie și spânzură: „Nu e bine. Ce-o să zică lumea?”. Le-am spus colaboratorilor să fie calmi că nu e chiar așa. Max continuă pentru că cuvântul meu a fost dat pe doi ani. Atunci când a venit, Max a ezitat cumva să vină, dar a zis că vrea să aibă o discuție cu domnul primar. Am stat la masa, am spus proiectul. Nu am spus vreo poveste. I-am spus că așa trebuie să funcționeze. I-am spus că în doi ani de zile trebuie să creeze o echipă și intri în Liga 2. Doi ani! Asta a fost înțelegerea. E adevărat că, la nervi, puteai să-l dai afară și să aduci pe altcineva. Cuvântul este cuvânt. Unul dintre secrete este și această continuitate.

Deci nu doar muncă.

Nu doar muncă, ci și continuitatea băncii tehnice. El are același colectiv de atunci. Mai mult, înainte de finala Cupei României, i-am spus lui Max că mai vreau să semneze pe doi ani. I-am spus că nu știu cine îți spune asta înainte de un obiectiv, ci de regulă, după. Atunci toată lumea a văzut că suntem serioși. Salariile sunt mici, medii, cum vreți, dar sunt date la timp. În momentul în care angajatul de la primărie își ia salariul, atunci îl primește și angajatul de la club sau sportivul cu contract de activitate profesionistă. Nu se întârzie niciodată.

„Bugetul e de 2 milioane, dar azi clubul deja produce”

Cât cheltuie anual clubul Corvinul?

Undeva la 1.8 milioane de euro, acum 2 milioane pentru că sunt mai multe competiții. Aici discutăm de salarii brute. De salariile personalului de la club, de grupele de copii și juniori, angajații de acolo. Vorbim aici de cazări, masă, transport. Absolut tot, plus o secție de box, care e celebră. A și dat la Olimpiadă, la Tokyo, un sportiv, Cosmin Gîrleanu. Nu putem mai mult. Ăsta e bugetul.

Cum acoperiți acest buget? Cât sunt bani publici și cât sponsorizări?

Acum începe să meargă mai bine. La început erau toți din bugetul local, dar subliniez ceva, doar din bugetul local pentru că nu primim bani de la bugetul de stat să-i ducem la fotbal.



Taxele și impozitele locale adună o anumită sumă și de acolo se fac investițiile și se finanțează clubul de fotbal. De acolo se finanțează și căminul pentru persoane vârstnice. Suntem singurul oraș din județ care avem cămin pentru persoane vârstnice, unitate de cămin socială pentru persoane vârstnice. Tot noi le finanțăm și pe alea. Căutăm un echilibru între una și alta. În schimb, nu neapărat, surprinzător, clubul a început să producă. Chiar azi am semnat o rectificare de buget.

Ce anume?

Mulți au zis: „Ce rectificare, iar trebuie să dăm bani la club?”. Le-am spus că au primit bani și că trebuie să facem rectificarea și să intre la buget. Câți bani? Un milion și 300.000. Sunt bani din ticketing, bani de la federație pentru Cupa României și sunt bani din sponsorizări, din donații. Sunt sponsori importanți, care dau sume bunicele.

Procentual cu cât mai vine primăria pe buget?

N-aș putea să spun. Trebuie să calculez, nu-mi dau seama. E destul de complicat. Ca fiscal există tur și retur. Turul e pentru un an fiscal și returul e pentru un alt an fiscal. Ne uităm la final și văd că se aduce destul de mult din sponsorizări. Cred că sunt cei mai bine bani investiți în România, într-un club de fotbal. De regulă fotbalul e un sac fără fund. Aici dacă ai rezultate vin și banii.

Fotbalul, publicitatea principală a orașului

O spuneți dumneavoastră, rar se aude de la cineva să spună că banii în fotbal sunt cel mai bine investiți. E fotbalul un bun resort așa bun pentru imagine? E mai bun decât banii dați pe publicitate?

Senzațional de bun! Și publicitatea e gratis! În momentul în care Digi Sport vorbește despre tine, când ai rezultate, înseamnă publicitate gratis pentru tine. Am fi dat probabil sute de mii de euro pe publicitate ca să scoatem în evidență orașul și nu reușeam. D e aceea le-am spus tot timpul: „Vedeți că numele Corvinul are mereu alăturat Hunedoara”. În momentul în care spui „Corvinul”, începi să știi unde este Hunedoara. Am avut o surpriză la asociația municipiilor din România când mă prezentam ca primar al Hunedoarei.

Ce surpriză?

Mă întrebau unii că de ce castelul este în Deva. What?! Nu e în Deva, este orașul Hunedoara. Se face confuzia cu orașul Hunedoara și județul. Noi chiar suntem din Hunedoara. În momentul de față, nimeni nu mai spune. În momentul de față toată lumea știe despre Hunedoara pentru că fotbalul este vector de imagine, cel mai important, pentru un oraș. Imaginea unei regiuni, țări. E ca la Campionatul European. Toată lumea a aflat de România. La început, poate n-au identificat-o pe hartă, dar când vezi că pe un stadion cum e Allianz Arena de 60.000 de locuri și vezi 45.000 de români spui ce-i acolo. Vrei să vizitezi România și să vezi ce e acolo.

Simțiți o creștere la nivel de turiști?

La început a fost doar castelul și am lucrat foarte mult la acest brand. Am înregistrat la OSIM toate denumirile posibile. Am mers pe o imagine care să aducă turiști și a început să crească. De la 200.000, am ajuns la aproape 500.000 de turiști. Am inventat acum brandul „Drumul Corvinilor”. Aveam două branduri și apoi l-am pus pe al treilea, Corvinul Hunedoara. Clubul e înființat în 2016 de către noi pentru că n-aveam fotbal.

Brandul readus de implicarea gloriilor

S-a numit FC Hunedoara la început.

Exact! În momentul în care am luat brandul doar din bani privați, din banii noștri, am spus că e al treilea brand și merită dezvoltat. Trebuie să recunosc că cea mai importantă imagine la nivel național a adus-o fotbalul. Implementăm proiecte de 100 de milioane de euro, dar nu atât de vizibile pentru toată țara cum a fost proiectul cu Cupa României.

Cum s-au strâns banii de brand?

Au fost 47.000 de euro. Exista un domn din București, care la un moment dat împrumutase cu niște bani, fostul club, Corvinul Hunedoara. Fostul club înregistrase la OSIM pe vremea aceea toate documentele clubului înființat în 1974. Când clubul intră în lichidare, este radiat de la registrul asociațiilor și fundațiilor, fiind asociație sportivă. Acel brand nu mai aparținuse clubului, ci fusese cedat acestui domn, care împrumutase clubul.

Rămăsese practic al unui domn.

Da! Un tip foarte OK de altfel. Am luat legătura cu el în 2016. Intrasem în primărie și mă aflam la primul mandat. Îmi încolțise așa ideea. În presă se scrisese foarte mult despre grandoarea și decăderea Corvinului. Mi-a spus că o să mi-l dea, dar sub formă de un an, doi, zece. Nu merge așa. Faci asociație și apoi dacă el vrea să se supere?! Dacă vrea să înstrăineze documentele? Am avut o promisiune și anume că nu va discuta niciodată cu nimeni înaintea noastră.

Și ce ați făcut?

Când a venit Centenarul, i-am spus că atunci ar fi momentul, dar mi-a spus că: „Există tot felul de plângeri la DNA că s-au folosit tot felul de bani pentru fotbal”. Nu mi-am dorit să avem probleme cu legea. Cineva ne tot amenința înainte de a cumpăra acest brand. Mă știam foarte bine cu Andone, avem o relație de prietenie. L-am întrebat: „Ando, cum crezi că am putea face?”. Mi-a spus să organizăm o masă și cu acest prilej va aduce niște tricouri și facem ca un fel de licitație. Mi-a explicat că mai făcut asta pentru un copil cu dizabilități la Voluntari și că a funcționat.

Deci s-au vândut tricouri pentru brand.

A invitat numai personalități, pe Ovidiu Ioanițoaia, pe Alin Buzărin. Jumătate din echipa națională a României era în sală, echipa din 1994. Tricoul lui Mișa Klein l-am confecționat noi. Tricoul lui Romică Gabor, Andone. Tricoul lui Andone l-am achiziționat cu prietenii mei. A costat 12.000 de euro, a fost cel mai scump. S-au adunat mai mulți bani. Am deschis apoi un cont, transparență totală, și am zis că aici trebuie virați banii. Mircea Rednic a dat cei mai mulți bani, pe persoană fizică, pe tricoul lui. Și-a cumpărat tricoul lui cu 10.000 de euro. Făceau mișto prin sală că cine licitează pentru Rednic, Andone. Pentru Hunedoara mi-a spus că-l cumpără pe al lui. S-au strâns banii în momentul ăla ne-am dus la OSIM și ne-am înregistrat noi cu tot.

Planul schimbării formei de organizare

Și l-ați dat Primăriei după ce l-ați luat.

Practic, noi am făcut o donație a brandului pe Primărie. Cât o să fiu aici, n-are cum să se piardă. Inclusiv acum, când se va trece pe noua asociație sportivă, se va face o cesiune a brandului. Nu știu ce se va întâmpla peste câțiva ani. Pe asociațiile private se poate pune mâna. Poate pe doi ani, pe cinci ani, dar definitiv nu se întâmplă. Trebuie să rămână în inventarul domeniului public așa spunem, cum e și castelul. Asociația trebuie să rămână în visteria primăriei.

Asociația pe care o faceți pentru a avea drept de promovare. Cum se mută totul?

În România, există Legea Sportului, nu mai țin minte articolul exact, care nu recunoaște cluburile profesioniste, decât pe cele de drept privat. Federația n-are nicio vină. Dacă acel articol ar fi modificat în Parlament, atunci și cluburile de drept public ar fi recunoscute ca și cluburi profesioniste pentru că noi contractele le avem cu jucători profesioniști, nu cu amatori.

E adevărat!

Aici e o greșeală. Nu sunt eu parlamentar ca să schimb legea.

Și aici intervine o discuție, poate și ideea de concurență neloială.

Posibil să se fi gândit acolo, dar de ce nu s-au gândit la cluburile de handbal. CSM București e de drept public și joacă în Champions League. Cluburile de volei sunt la fel. Practic doar fotbalul este sub lupa asta. N-ar fi o concurență neloială pentru că în momentul de față, dacă ați retrage toată finanțarea publică din România de la fotbal, ar rămâne șase echipe în Liga 1. Și acolo primesc ceva pe legea 350 pentru cluburile de juniori. Tot bani publici. Rămân șase echipe, dar restul n-ar mai exista până în liga a șasea. Eu cred că comunitatea are dreptul să hotărască dacă vrea sau nu vrea sport. Este dreptul ei. Nu vorbim de club departamental.

Da, vreți să ziceți că e diferit față de ce e la Steaua.

Aici e doar din taxele și impozitele locale și atât. Dacă nu investești bine te schimbă cetățeanul după patru ani. Te dă afară dacă nu te-ai ținut de treabă și n-ai cucerit Cupa României. Noi am investit bine. Asociația de drept privat are ca membri fondatori tot unități administrative teritoriale, tot banii comunității, dar e privat. Asta e legea. E o Mărie cu altă pălărie. Suntem trei membri fondatori. Noi, Consiliul Județean și o societate aflată sub ordinea primăriei apoi prin legea societăților comerciale devine de drept privat.

Un artificiu.

Am făcut statutul și s-a validat la judecătorie și am obținut noul certificat de identitate sportivă ca să putem trece pe ea. Doar Comitetul Executiv al Federației poate să hotărască pentru că trebuie să preia locul de liga a II-a și denumirea. Altfel nu merge că ar putea să zică să pornim din Liga 5. Se pune întrebarea că de ce n-a pornit nu știu care din liga a V-a. Se pune întrebarea. Nu, pentru că preia ceva ce funcționează.

Vă referiți la FCSB aici, care a schimbat CIS-ul.

Nici nu mai are importanță. În momentul în care Federația îți spune „OK”, atunci și contractele jucătorilor trec pe noul CIS. Asociația se numește Corvinul Hunedoara, am putut pune aceeași denumire pentru că nu ne-am dat noi în judecată. Doar am scos anul 1921, ci l-am pus după Hunedoara ca să fie puțină diferență și să nu ne încurcăm în acte. Finanțarea tot la fel se va da, dar pe programe sportive. Acum e o mai simplu de acord în acte prin hotărâre de Consiliu Local în momentul respectiv prin program sportiv. Se alocă o sumă de bani. Chiar astăzi am lecturat programul sportiv cu secretarul general al primăriei pentru a fi pe lege și să nu existe ceva care să încurce. Ce apare nou este că, atunci când asociația ia un milion de lei, este obligată să pună înapoi 10%. Acum nu trebuie, dar când se va ajunge, va trebui.

Deci asociația trebuie să și producă bani.

Exact! Trebuie să aducă bani din sponsorizări. În momentul de față aduce, dar trebuie să aducă și mai mulți. Astea sunt regulile, se vor juca după niște reguli noi, dar care sunt în lege și care îți vor permite să promovezi.

Cum s-a implicat la finala Cupei

Cumva e în beneficiul clubului. Pentru un management mai sănătos.

Da! Nu vreau să judec că de ce nu se schimbă legea pentru că nu e lupta mea și nu e războiul meu. Știm unde ne este locul în societate și din punct de vedere sportiv. Nu vreau să atrag atenția. Dacă-ți convine joci, dacă nu, atunci e nu. Când citesc în presa din București că Federația… N-are nicio legătură! Nici măcar 1%!

Care este implicarea dumneavoastră la echipă? Aveți anumite doleanțe vizavi de jucători?

În primul rând, eu alături de colaboratori am făcut acest proiect. L-am gândit în detaliu și cred că până în 2027 este gândit. Vorbim și de promovarea în Liga 1. Am gândit ca echipă administrativă și necesitatea unui nou stadion. Eu sunt ordonatorul principal de credit, care semnează ordonanțele privind deconturile clubului.



Băieții discută cu mine ceea ce este de discutat. Asta nu înseamnă că mă interesează în mod deosebit cum își fac antrenamentul, cât durează, de ce joacă ăla și nu joacă ăla. Aici trebuie să împarți puterea. Dacă această putere o ții în mâna unui singur om pe ideea că la privat sunt banii mei și fac ce vreau… La stat dacă eu sunt ordonatorul de credit și respect legea nu vă băgați voi că… Atunci o parte din putere o are Maxim. El este singurul care hotărăște. Îi mai sugerez câteodată de câte unu, cum fost la Cupa României cu Herghelegiu.

Ce i-ați sugerat?

L-am întrebat înainte de meci, când ne-am plimbat prin Sibiu. Am avut somnul agitat înaintea jocului din Cupa României, primul trofeu din istoria Corvinului de 103 ani, și i-am spus lui Mister că „Herghe” dă golul victoriei. Era și Bogdan Apostu de față și mi-a spus că n-are cum să dea pentru că nu joacă.



Am spus că nu joacă acuma în primul 11, dar măcar să-l bage acolo că poate…. Max mi-a spus: „Domn primar, nu știu dacă-l bag”. În momentul în care am văzut că se duce meciul în prelungiri și se ajunge la penalty, le-am spus la toți că e momentul ca Max să-l bage pe Herghelegiu. Și apoi l-a băgat. Asta nu înseamnă că m-a ascultat pe mine.

Nu, dar a simțit o presiune…

Max are mână liberă 100%! Întâmplarea merge mai departe și e foarte haioasă. Dacă țineți minte, Pîrvulescu care a fost cel mai bun om de pe teren, nu numai de la noi, de pe tot terenul. Dacă marca la al patrulea penalty, Herghelegiu n-ar mai fi apucat să mai dea gol. Culmea e că Pîrvulescu ratează și Herghelegiu ia mingea și marchează.



Atât m-am rugat ca nu cumva să dea scăriță că are execuțiile astea de finețe. Modul în care a bătut tot aia a fost. Revenind la Max și la banca tehnică, ei au putere deplină. Revenind la directorul sportiv și la președinte, Heleșteanu și Sorin Cimpoca, ei au putere deplină în ceea ce privește organizarea. Nu ne amestecăm, dar verificăm actele din punct de vedere al decontărilor ca să fie legale.

Cam asta ar trebui să fie singura grijă a autorităților…

Aici ne amestecăm bine de tot. Dacă greșesc cu ceva pun banii de la ei! Le-am spus-o și știu asta. S-a mai întâmplat să le refuzăm niște deconturi. Cam asta e implicarea mea, la logistică, pe proiect. În rest, meritul este 100% al lor, Maxim, jucătorii, Bogdan Apostu, care i-a transferat pe sume mici. Lui Apostu nu-i plătim niciun procent din transferuri. Litera de lege trasată de mine a fost că nu plătesc să aduc jucători din altă parte. Să dau că-i la jumătatea contractului și să dau 10.000 de euro la echipa aia ca să mi-l dea. Nu există așa ceva! Vine fără niciun leu.

„Apostu are un contract, niciun alt beneficiu în plus”

Care sunt termenii colaborării cu Bogdan Apostu?

Este un contract de management sportiv pentru că altfel nu puteam să aducem jucătorii. El se ocupă de toată treaba asta. Aia e treaba lui, iar restul e treaba clubului. Ar fi și greu dacă n-ai avea pe cineva să-i aducă.

Practic Bogdan Apostu primește o sumă de bani pentru…

Pentru a aduce un anumit număr de jucători.

Nu are niciun altfel de beneficiu?

Nu, nu! Nimic! Noi plătim un salariu. Dacă el aduce un jucător de 10.000 de euro, n-am cum să-i dau atât. Este vorba de o sumă fixă din care el trebuie să aducă jucători de la nivel de juniori până la seniori. Cinstit vorbind, nu știu dacă noi puteam să-i aducem într-un timp atât de scurt pe Sergiu Buș, pe Roger și pe Ubbink.



Nu prea aveam cum. Trebuia să ne mișcăm repede, altfel ne făceam de rușine în competiția asta internațională. Are un merit foarte mare. Lumea te mai critică când ai succes. Înainte nu băga nimeni în seamă clubul.



Cine să te critice? Jucai în Liga 3 și 4. Această construcție s-a format pe trei piloni. Primăria, prin mine fiind ordonator de credite, Bogdan Apostu și la final Florin Maxim pentru că Bogdan l-a adus și pe Florin. Așa s-a mers mai departe, și continuitate, și tot.

Credeți că fotbalul va fi o pârghie pentru un viitor contracandidat la primărie? Acum aveți succes, dar dacă nu veți avea succes să fie fotbalul principalul pilon pentru adversari pentru a vă ataca?

Și adversarii politici au zis asta în campania pe care am câștigat-o de curând. Înainte de tot acest succes, undeva prin luna martie, ca orice politician, am făcut sondajele de opinie. Aveam în acel sondaj undeva la 78% maxim. E un scor foarte mare. După câștigarea Cupei, am luat 83%. Este cel mai mare scor din România al unui primar care nu este într-o reședință de județ, dar și din rândul celor 109 municipii sunt pe locul 2, la o distanță de câteva procente de Sfântu Gheorghe, dar acolo e comunitatea maghiară, care toată votează la fel.

Deci fotbalul aduce câștiguri și în politică. Poate nu decisive, dar e imagine.

Am arătat sondajul că între 78 și 83 sunt 5 procente. Fotbalul nu-ți aduce voturi să câștigi o competiție electorală. Poate să te facă să pierzi? Poate să facă, numai dacă faci prostii prin fotbal, dar n-am căutat să obțin imagine din fotbal ca să câștigăm alegerile. S-a demonstrat prin sondaj și vi-l pot arăta. În schimb, aduce notorietate orașului și asta a fost principalul lucru la care m-am gândit de la început.



Poți să atragi investitori care să vină să vadă. Stadionul nu e doar o găselniță. Când te duci la Sibiu și vezi 10.000 de hunedoreni în tribună? Doamna primar ne-a închiriat în secunda doi stadionul și îi mulțumesc. Acei oameni merg de dimineață în orașul ăla și consumă. După meci, destul de târziu, nu mai vii acasă și îți iei o cameră de hotel și e alt consum de bani. Asta atrage plus valoare în oraș. Asta înseamnă fotbalul.

Ce rol au avut în acest proiect Mircea Lucescu, Ioan Andone?

Ne-am folosit de imaginea lor fără să le spunem, dar și-au dat seama. Cel mai mare rol l-a avut Ando, fără el nu eram aici unde suntem acum pentru că prin sprijinul lui s-a creat acel eveniment de la Centenar. El și-a adus prietenii influenți și el a atras o vizibilitate mare la acel Centenar. De asemenea, Ando se află și-n spatele construcției vechiului club FC Hunedoara.



Aia povesteam și-n 2010. Eram consilier local cu Mihai Leu și am creat un club de fotbal pentru că Corvinul fusese dezafiliată de la Federația Română. Ando a fost membru în acea asociație, iar Mircea Lucescu ne-a ajutat. Ando este acum membru actualul club ca reprezentant al primarului și va fi și-n asociația pe care am înființat-o ca reprezentant al municipiului Hunedoara. Rolul cel mai mare lui îi aparține.

„În 2027 ar trebui să fie gata noul stadion! Până atunci, la Sibiu”

Ce se întâmplă cu noul stadion?

La noul stadion ar fi trebuit să se finalizeze licitația, dar sunt foarte multe societăți care s-au înscris la licitație. Știam că licitația este făcută de Compania Națională de Investiții. Știam că a trecut de evaluarea tehnică. Zilele trecut mi s-a spus că ar fi la evaluarea financiară. Ținem legătură și cu ei prin Consiliul Județean pentru că e și el partener. Așteptăm și noi.

În cel mai optimist caz, când ar avea Hunedoara un nou stadion?

Dacă am avea semnate actele, am spus că în ultimele trei luni ale anului că voi începe demolarea, dar n-o să fac asta până nu sunt absolut convins că inclusiv memorandumul de finanțare să fie aprobat de Guvern și să fie bugetat. E l a fost aprobat o dată printr-o hotărâre de Guvern, dar acum memorandumul ăsta este dat. Este acea ordonanță a austerității și ai nevoie de el, dar să și vedem că există creditul bugetar la CNI.



Cred că anul viitor ar fi momentul în care să se înceapă construcția dacă lucrurile merg bine. Așa ar fi normal! Doi ani de zile ar trebui să dureze. În 2027 ar fi trebuit să fie finalizat. De regulă, birocrația durează mai mult decât construcția unui stadion. Vă spun asta 100% pentru că constructorul are interesul să se miște repede și să ia banii. Birocrația sufocă România!

Se demolează stadionul, dar unde joacă echipa dacă promovează?

Dacă echipa promovează va juca la SIbiu. Relațiile noastre cu primăria Sibiu pentru stadion sunt excelente. Chiar povestea cineva că plătim din bani publici închirierea. Și ce să faci? Să nu joci în cupele europene. Trebuie să ai un anumit standard. Am plătit 4.000 de euro închirierea pentru meciul cu Paksi și am câștigat din ticketing aproape 80.000 de euro. Clubul produce bani.

Aici intervine discuția că se finanțează o echipă care nu va juca în Hunedoara.

N-are cum să joace în Hunedoara și de aceea am și spus că am judecat toți pașii, că le spuneam faptul că vei putea promova și că asta va aduce un anumit disconfort. Că nu mai poți juca aici. Max cu băieții lui și ceilalți, cum e Sorin Cimpoca, au depășit toate așteptările. Nu-i mai putem opri acum și trebuie să se bată la promovare. Degeaba am calculat pașii. Prima dată a fost negativ și am zis că după un an promovăm, dar n-am promovat.



Am zis să o mai lăsăm așa, dar nu mai putem. Echipa are valoare și el al patrulea an când joacă împreună și băieții ăia au un orizont de așteptare. Nu le pot spune că n-am stadion. Cine s-a așteptat ca noi să ajungem pe locul doi? O echipă nou promovată cu jucători de Liga 3 și Liga 4. Dacă am fi fost lăsați să participăm la liga I, la Sibiu e foarte bine. E și aproape că într-o oră și un sfert ești acolo.

Cât a contat în apropierea dumneavoastră de sport faptul că ați fost jurnalist sportiv?

Cred că a contat în proporție de 100%! În primul rând, că știam cu ce se mănâncă. În momentul în care cineva îți face un decont din fotbal și tu nu știi că într-o echipă sunt 11 jucători și ai voie să faci și schimbări sau că-ți trebuie banca tehnică și un preparator fizic. Este o frână în calea acelui club. Cam știam despre ce e vorba și știam cum pot să ajut la anumite rezultate. A fost definitoriu!



Nu pot să zic că n-a contat asta. Trebuie să-ți placă. Nu-i destul că trebuie să-mi placă, dar trebuie să-i lămurești și pe ceilalți. De ce? Pentru că te duci în fața unui Consiliu Local format din 21 de oameni. Și dacă acele persoane spun: „Nu mă interesează plăcerea ta pentru nu ne-ai lămurit”. Atunci îți fac rectificare și nu ridică mâna și se închide clubul.

Clauza lui Florin Maxim și negocierile pe șervețele

Dar nu se ridică mâna așa, de protocol?

Nu se ridică. Citesc și ei pentru că fiecare ridică mâna pe barba lui. Degeaba spun eu că trebuie să facem și trebuie să mergem în cantonament nu știu unde. Dacă nu ridici mâna… Subordonarea politică merge până la un punct, dar de acolo nu prea. Așa cum este foarte greu să dai un jucător afară fără să-i plătești daunele și te alegi cu repercusiuni de la federație și de la comisii, la fel de greu e să dai și un consilier afară.



Nu întindem niciodată acel elastic. Se explică. De 10 ani de zile știu că am scris la diferite ziare despre teme de sport și știam ce să vorbesc. S-a și dovedit că am avut dreptate prin câștigarea acestui trofeu, în mod deosebit.

Pe Florin Maxim îl pierdeți?

Nu-l pierdem pe Florin Maxim. Nu multă lume știe că atunci când am semnat acum, am pus și o clauză. O clauză financiară destul de ridicată.

Cât este?

Am zis că este 100.000 de euro.

Pentru un club important dacă vrea să-l ia nu e ceva extraordinar.

N-am prea văzut să dea cineva bani pe antrenor. În schimb, clauza este și la mine. Dacă-l dăm afară îi plătim noi o sută de mii de euro. Aici suntem tanda pe manda. De plecat nu va pleca pentru că este și un om de cuvânt. Este un om de caracter, un tip inteligent. De multe ori, în fotbal, n-ai spune că zburdă inteligența. Să știți că la Maxim nu se aplică asta. I-am spus că poate fi și consilier la cabinetul primarului.



Omul știe ce face și i-am făcut un angajament pe doi ani de zile. I-am spus lui Max că e munca lui și că în momentul în care va promova echipa în Liga 1 poate să spună că vrea să plece. Și-a dat cuvântul și cred în cuvântul lui. Până la urmă trebuie să avem cuvânt, altfel ne ducem naibii cu toții!

Cum ar fi arătat acest proiect fără Florin Maxim?

Greu de spus acum, dar n-am fi putut să obținem rezultatele astea. De ce spuneam de Max că e un tip inteligent? Este vorba și despre chimia pe care am avut-o noi cu el. Dacă nu te înțelegi cu antrenorul, oricât ar fi el de bun, s-ar putea să te cerți și să întrerupi colaborarea. Sunt trei ani de zile și n-am reușit să mă cert niciodată cu el. Spune mult acest lucru. E seriozitatea lui și nu cred că am fi putut parcurge așa repede acești pași fără Maxim. Eu sunt convins că n-am fi putut.

Îi faceți reclamă!

Îi fac o reclamă pe care o merită. E un antrenor tânăr la început de drum și jucătorilor le spun că nu semnăm pe viață. Nu ne putem împrieteni. Îți faci treaba mergem mai departe, dacă nu pleci. Mai e și acel segment în care le spun să-și facă acum cartea de vizită. Tot ce faci acum îți va defini viitorul. I-am spus și lui Iacob că nu vreau să stea aici până la adânci bătrâneți, ci să joace în liga I. Clubul să câștige de pe urma ta și tu să ajungi la o echipă de top.



De aceea toată lumea se informează despre el. La fel și Lefter sau la Bradu, care sunt jucători din Liga 3 și 4. Le-am spus și lor că nu vreau să îmbătrânească la Corvinul, iar atunci când mă uit la televizor să fiu mândru că-i văd la o echipă de top din liga I, în primele trei. Asta pentru că și noi vrem să intrăm în liga I sau la o echipă de top din Europa. De ce și Max n-ar antrena într-o zi o echipă de top?

Cine se interesează de Iacob, de Lefter?

În momentul de față, știu de discuțiile pe care le-am citit în presa din București, în online. N-a venit nimeni cu vreo ofertă. Dar și de Lupu se interesează, inclusiv echipe din străinătate. Apropo de impresari, că mi-am adus aminte. Lupu n-are impresar pentru că nu vrea el. Vara asta mi-a spus că vrea să plece la Buzău. I-am spus să ne ajute în cupele europene. L-am adus de la liga a III-a de la Cugir și a crescut. De câte ori îl certam și îi spuneam lui Max că mă iau cu mâinile de cap. Max îmi spunea că va crește și de asta spun că el simte mai bine decât oricine.



Mi-a spus că negociem, avea un salariu mic. La un moment dat cum eram la banchet, am zis să negociem. N-aveam o foaie de hârtie și am scris pe un bilețel. Hahaha! Vedeți ce salariu are. Am semnat pe bilețel și eu și el (n.r. - ne arată șervețelele). Asta înseamnă cuvânt. Nu știu ce valoare are acest șervețel, însă sunt copii care au crescut cu acest proiect. Sunt copii de cuvânt. Imaginați-vă un alt jucător să fi zis: „Domn primar, îmi dau cuvântul pe șervețel?”.

Pare de acum 40 de ani negocierea asta.

Hahaha! Andone era cel mai hazliu și râdea cu lacrimi. Îmi zicea: „Vezi că te vede Apostu cum negociezi cu ei”. La care îi spun că n-au impresari. Pe urmă a fost la Neacșa. La el a fost și mai și. Am semnat pe trei ani de zile. Le-am spus la băieți că pe astea le țin amintire pentru că și-au dat cuvântul pe un șervețel și asta e mai mult ca orice. Într-o bună zi o să auziți și de Lupu la o echipă importantă. Din păcate, Alex Neacșa nu mai are vârsta necesară, dar este jucător. Este fabulos! A fost adus din Liga 3, de la Șelimbăr, uitat undeva într-un con de umbră.

„Vrem în grupele europene”

Echipa a promovat din punct de vedere sportiv. A câștigat Cupa României, joacă în cupele europene și o face foarte bine. Până unde poate merge?

Asta le-am spus în vestiar la ultimul meci. Lumea își punea întrebarea când ne vom opri. Am zis să-și pună întrebarea unde se vor opri. Eu cred că putem să intrăm în grupe. Asta ar fi dorința noastră. Să intrăm în grupe. Vom crea o problemă cu licența. Am avut o discuție cu președintele Federației Române de Fotbal. M-a sunat să fim de acord cu această amânare pentru că era în beneficiul nostru până la urmă.



A zis că se va discuta cu UEFA dacă vom intra pentru că licența este dată pe actualul CIS. Să vedem ce se va întâmpla. Aventura europeană depășește orice imaginație pozitivă. Nu e liga I sau liga a II-a, asta e în Europa. Asta umple tribunele și creează emulația.

Și imagine!

Creează o imagine formidabilă municipiului Hunedoara. Aceasta este competiția în care îți dorești să ajungi. Totuși, înseamnă că băieții și-au făcut lecțiile. Ce le-am cerut pentru oraș au făcut. Asta cu salarii modeste, medii, nu s-a sărit calul niciunde. Cum a spus și Maxim: „Cine te oprește să visezi?”. Asta le-am spus și eu. Mulți n-au încredere în noi și am văzut multe comentarii.



Corvinul este echipa care a eliminat în momentul de față cel mai important adversar din toate cele patru echipe. Rezultatul de 0-0 cu croații, cu Croația care a fost vicecampioană mondială. Vorbim de Luka Modric, Rakitic și alții. Vorbim de Croația care vinde jucători din campionatul intern pe 10 milioane de euro. La noi cea mai mare sumă din campionatul intern a fost 5 milioane.

A fost 13 milioane.

Cu Dennis Man. Așa e! Corect! O excepție. Așa cred eu, că putem ajunge în grupe.

Mulțumim pentru timpul acordat!

Îmi pare rău că am vorbit cam mult... Așa-s cu toate proiectele mele, vorbesc cu pasiune, și despre fotbal, despre proiectele europene. Trebuie să pui pasiune în ceea ce faci!