Oțelul Galați a învins-o pe OSK Sepsi Sfântu Gheorghe, scor 2-0 (2-0), vineri seară, într-o partidă din etapa a 8-a din Liga 1

Ambele goluri au fost marcate de Alexandru Pop, în minutele 22 și 42

Pentru Sepsi, situația devine critică: a bifat a patra înfrângere consecutivă în Liga 1

Sepsi Sfântu Gheorghe nu se regăsește în Liga 1. A bifat cea de-a patra înfrângere consecutivă și rămâne pe locul 11, cu 8 puncte adunate după 8 jocuri.

De partea cealaltă, Oțelul Galați a egalat liderul Universitatea Cluj, cu 15 puncte.

Storck, apărat de jucători: „Nu e vina lui că nu marcăm”

Portarul celor de la Sepsi, Roland Niczuly, consideră că rezultatele nefaste din ultima vreme nu i se datorează antrenorului Bernd Storck.

Acesta aruncă vina, voalat, pe colegii săi din ofensivă, care nu găsesc drumul către gol așa cum reușeau în sezonul trecut.

„Aș vrea să încep prin a-mi cere scuze, în numele echipei, față de patronul nostru, care pune foarte mult suflet. Își dorește să obținem rezultate cât mai bune.

În ultimele șase etape a fost un dezastru. Le cer scuze și suporterilor, care au bătut atâta drum să ne susțină și pe care i-am dezamăgit.

Așa nu se mai poate! Prima repriză nu pot să mi-o explic. A doua, mult mai bună, dar n-am fost eficienți în fața porții.

În aceste două săptămâni trebuie să găsim problema și s-o reglăm. Nu ne-am fi imaginat să ajungem aici, după ce am început cu două victorii.

Se pare că-n fiecare an trecem prin momente dificile, cu 3-4 înfrângeri la rând. După aceea ne scuturăm și parcă suntem altă echipă.

După părerea mea, nu antrenorul este de vină pentru că noi nu înscriem. În meciurile precedente n-am ajuns nici să șutăm la poartă ”, a declarat Roland Niczuly la Prima Sport.

Antrenorul nostru a sesizat acest lucru (n.r. - despre problema cu porțile mai mici). I s-a părut că poarta este mai mică, dar din păcate a fost rău pentru noi la golul doi. Poate, dacă era poarta ca la început, ne ajuta. Dar nu asta a fost cauza principală a evoluției noastre slabe Roland Niczuly

Cosmin Matei: „Trebuie să avem atitudine și personalitate”

Cosmin Matei a revenit în primul „11” al celor de la Sepsi după o pauză de o lună, din cauza scandalului de dopaj în care a fost implicat.

Matei fusese testat pozitiv cu 5-metilhexan-2-amină, un stimulent pe termen scurt și suspendat pentru șase luni.

Jucătorul a solicitat suspendarea executării pedepsei până la soluționarea speței, iar cererea i-a fost aprobată.

Fotbalistul cu două meciuri în naționala României a evoluat bine pentru echipa sa, în ciuda pauzei de o lună, însă nu a putut evita înfrângerea.

Matei consideră că trebuie să se producă urgent anumite schimbări de atitudine la nivelul lotului, pentru ca situația să fie reparată:

„ Cred că în prima repriză am arătat rău. Din punct de vedere al agresivității, atitudinii. Am încercat să revenim, dar terenul a fost greu, contra unei echipe care a știut să se apere și să țină de rezultat.

Nu știu ce să spun (n.r. - ce le lipsește). Nu cred că sunt în măsură să trag concluziile. Clar este că trebuie să îmbunătățim totul. Așa putem spera să vom obține punct sau puncte.

A fost o perioadă dificilă (n.r. - despre perioada de inactivitate). M-am antrenat în niște condiții neprofesioniste. Mă lupt cu toate forțele. Mulțumesc că am ajutorul clubului.

Pe perioada apelului pot juca și mă pot antrena. Sper să câștig, pentru că am făcut tot ce se putea pentru a-mi arăta nevinovăția. Nu știu dacă puteam dovedi ceva în plus.

Toată lumea a fost alături de mine, colegii, familia. Am alergat pe plajă, am jucat pe sintetic, am făcut sală și cam atât. Nu ai voie să te antrenezi în nicio bază sportivă, la niciun fel de sport”.