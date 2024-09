Oțelul Galați a învins Sepsi, scor 2-0, în primul meci al etapei #8 din Liga 1.

Golurile echipei antrenate de Dorinel Munteanu au fost marcate de Alexandru Pop (22, 42).

Echipa antrenată de Dorinel Munteanu continuă forma excelentă din acest sezon și la meciul cu Sepsi.

Partida de la Galați a început cu ocazia lui Zivulic, din minutul 6.

Deși veneau după 3 înfrângeri consecutive, covăsnenii au preferat să se apere în primele minute ale jocului.

Jocul la ralanti a formației antrenate de Bernd Storck a fost taxat de gălățeni, care au deschis scorul prin Alex Pop, în minutul 22.

Criza continuă pentru Sepsi

Același Pop a lovit, în minutul 42, iar victoria părea să fie din ce în ce mai aproape pentru gazde.

Antrenorul german al celor de la Sepsi a făcut trei schimbări la pauză, iar covăsnenii au început să dea ușor-ușor semne de viață.

Revenit în lotul lui Sepsi, Cosmin Matei a fost cel care a semnat unica ocazie mai importantă a oaspeților din acest meci , când șutul său din interiorul careului a lovit bara transversală a porții apărate de Popescu.

După această partidă, Oțelul Galați urcă provizoriu pe locul al 2-lea, cu 15 puncte, în timp ce Sepsi a ajuns la patru înfrângeri consecutive și este pe locul 11, cu 8 puncte.

Probleme cu porțile

Antrenorul celor de la Sepsi, Bernd Storck, a observat înainte de meci că porțile nu au dimensiunile regulamentare și a informat oficialii partidei, scrie digisport.ro.

Conform regulamentului, porțile trebuie să aibă 2,44 metri. La Galați, una avea 2,41 metri, iar cealaltă 2,38.

Gălățenii s-au străduit să remedieze situația pentru ca meciul să înceapă la ora 21:00. Organizatorii au săpat și măsurat peste 30 de minute pentru a reuși să aducă înălțimea porților la valorile regulamentare.

Clasament Liga 1

LOC ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1 U CLUJ 7 15 2 OȚELUL 7 15 3 UNIVERSITATEA CRAIOVA 7 14 4 DINAMO 7 12 5 CFR CLUJ 6 10 6 PETROLUL 7 10 7 RAPID 7 8 8 FARUL 7 8 9 HERMANNSTADT 7 8 10 UNIREA SLOBOZIA 7 8 11 SEPSI 8 8 12 UTA ARAD 7 7 13 POLI IAȘI 7 7 14 FC BOTOȘANI 6 6 15 FCSB 6 5 16 GLORIA BUZĂU 7 5

Oțelul Galați - Sepsi 2-0

A marcat: A. Pop ('22,' 42)

Final de meci, 2-0.

Repriza secundă va fi prelungită cu minim 3 minute

Min.82 - Tănasă șutează, dar șutul său este deviat și prins de Niczuly.

Min.58 - Cosmin Matei șutează din prima, din interiorul careului, dar din păcate mingea trimisă de acesta lovește bara transversală a porții apărate de Popescu.

Min.46 - Start în repriza secundă! Triplă schimbare la Sepsi: ies Oteliță, Kallaku și Kecskes, intră Oroian, Oberlin și Coman.

Min.45+1 - Pauză la Galați!

Prima repriză va fi prelungită cu minim 1 minut

Min.42 - GOOL Oțelul Galați, 2-0! Alexandru Pop reușește „dubla”, după o fază asemănătoare primului gol.

Min.27 - Cissoti șutează din interiorul careului, Niczuly respinge balonul în față, Lameira reia acrobatic, dar nu reușește să înscrie.

Min.22 - GOOL Oțelul, 1-0! Lansat excelent în banda dreaptă de Cisse, Cissoti centrează în fața porții, iar Alexandru Pop îndeplinește o simplă formalitate.

Min.6 - Zivulic reia cu capul, după o centrare a lui Alex Pop, dar Niczuly are o intervenție superbă.

Min. 1 - A început meciul

Oțelul Galați - Sepsi, echipele de start

Oțelul : 32. I.Popescu - 27. Maftei, 6. Cisse, 5. Stevanovic, 22. Tomasevic - 31. Zivulic, 66. Lameira, 30. Cisotti - 7. Maciel, 11. Pop - 9. Juric

: 32. I.Popescu - 27. Maftei, 6. Cisse, 5. Stevanovic, 22. Tomasevic - 31. Zivulic, 66. Lameira, 30. Cisotti - 7. Maciel, 11. Pop - 9. Juric Rezerve : 12. Kovalov - 26. Adăscăliței, 2. Zhelev, 8. Neagu, 17. Tănasă, 23. Chira, 33. Djuric, 21. Teles, 28. Gomes Silva, 14. A.Rus, 20. N. Roșu, 19. Cojocaru

: 12. Kovalov - 26. Adăscăliței, 2. Zhelev, 8. Neagu, 17. Tănasă, 23. Chira, 33. Djuric, 21. Teles, 28. Gomes Silva, 14. A.Rus, 20. N. Roșu, 19. Cojocaru Antrenor : Dorinel Munteanu

: Dorinel Munteanu Sepsi : 33. Niczuly - 25. Oteliță, 55. Bardea, 13. Ciobotariu, 3. Ștefan - 21. Alimi, 4. Kecskes, . Mino, 59. Kallaku - 10. Matei - 22. Debeljuh

: 33. Niczuly - 25. Oteliță, 55. Bardea, 13. Ciobotariu, 3. Ștefan - 21. Alimi, 4. Kecskes, . Mino, 59. Kallaku - 10. Matei - 22. Debeljuh Rezerve : 1. Moldovan, 31. Gyenge, 7. Varga, 8. Breij, 9. M.Coman, 11. Oberlin, 14. Hajdin, 17. Oroian, 18. Siger, 20. Drăghiceanu, 77. Neskovic

: 1. Moldovan, 31. Gyenge, 7. Varga, 8. Breij, 9. M.Coman, 11. Oberlin, 14. Hajdin, 17. Oroian, 18. Siger, 20. Drăghiceanu, 77. Neskovic Antrenor : Bernd Storck

: Bernd Storck Stadion: Oțelul

Oțelul Arbitru: Andrei Florin (Târgu Mureş) / Asistenți: Orbuleţ Mircea (Bucureşti), Bojan Cosmin (Târgu Mureş) / Arbitru VAR: Dima Iulian (Bucureşti) / Asistent VAR: Trandafir Cristina (Bucureşti)

Știrea inițială

Neînvinsă până în acest moment, Oțelul Galați caută să-și continue parcursul excelent din acest sezon. De partea cealaltă, Sepsi traversează o perioadă dificilă.

Echipa antrenată de Bernd Storck a ajuns la 3 înfrângeri consecutive, în urma eșecului de runda trecută împotriva celor de la Unirea Slobozia, scor 0-1, pe teren propriu.

Dorinel Munteanu: „Nu va fi ușor să nominalizez primul «11»”

Tehnicianul gălățenilor a vorbit despre situația dificilă a celor de la Sepsi și despre faptul că îi va fi greu să aleagă primul „11”.

„Nu știu ce se întâmplă la Sepsi. Știu că au o echipă bună, un antrenor foarte bun, pentru că a fost antrenor secund la Wolfsburg.

E un antrenor care nu a trecut prin fotbal ca mulți alții, fără să jignesc pe nimeni , care a fost în fotbalul mare. Știe să motiveze echipa, să o redreseze.

Are o situație mai dificilă, dar Sepsi e o echipă foarte bună, cu un management solid, cu buget mare, cu jucători valoroși. Eu cred că jucătorii noștri au înțeles din ultimele 2 jocuri ce s-a greșit.

Am stat cu gura pe ei, să înțeleagă ce se putea întâmpla dacă eram puțini mai atenți. Am mare încredere în lotul nostru”, a declarat Dorinel Munteanu.

Bernd Storck: „Sunt foarte puternici”

Antrenorul german al celor de la Sepsi a ținut să menționeze că meciul cu Oțelul Galați va fi unul foarte greu, mai ales că echipa antrenată de Dorinel Munteanu este neînvinsă.

„E un meci în deplasare, Oțelul este neînvinsă până acum. Ei au un start foarte bun de sezon, va fi un meci dificil. Sunt o echipă puternică.

De asemenea, ei au batut-o și pe FCSB. Au un parcurs bun și este o provocare mare pentru noi.

Anul trecut am câștigat la ei, scor 3-2, dacă țin bine minte.

Meciul trecut cu Slobozia noi am avut o zi proastă, dar am încercat. Nu am găsit spațiu necesar pentru a ne crea șanse de gol, dar vrem să arătăm din ce în ce mai bine.

Îl vom avea și pe Cosmin Matei, cel care e un jucător cheie pentru noi.

În primele 3 etape noi am acumulat puncte cu el în teren, după care știți bine a trebuit să schimb echipa pentru că el a fost suspendat pentru acel scandal”, a declarat Bernd Storck.