Înlocuitor pentru Curelea FRF ar avea două nume pe listă! Unul a mai fost selecționer la România U21
Costin Curelea
Nationala

Înlocuitor pentru Curelea FRF ar avea două nume pe listă! Unul a mai fost selecționer la România U21

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 09.10.2026, ora 22:27
alt-text Actualizat: 09.10.2026, ora 22:27
  • FRF ar avea două variante pentru a-l înlocui pe Costin Curelea (42 de ani) pe banca naționalei României U21.
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România U21 a încheiat campania de calificare la EURO 2027 cu două înfrângeri și o victorie. Naționala de tineret a ratat calificarea la EURO 2027 și nu va fi prezentă la turneul final, unde a participat timp de 4 ediții consecutive.

Curelea se află la final de mandat și nu va primi prelungirea, mai ales după ce FRF s-a arătat deranjată de scandalul în care actualul selecționer al „tricolorilor mici” a participat la o cină la care s-a consumat și alcool, alături de Nicu Gheară, un personaj controversat.

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Adrian Mutu și Marius Măldărășanu pe lista FRF pentru selecționata României U21

Răzvan Burleanu nu vrea să mai piardă timpul și deja l-a pus pe Mihai Stoichiță să caute un nou selecționer. Variantele luate în calcul de FRF sunt Adrian Mutu și Marius Măldărășanu, potrivit sport.ro.

„Briliantul” este liber de contract din 17 martie 2025, când a ales să plece de la Petrolul Ploiești, după doar 10 meciuri.

Mutu a mai condus România U21 în perioada 14 ianuarie 2020-30 aprilie 2021.

Adi Mutu, pe vremea când era selecționer al României U21/ Foto: sportpictures.eu Adi Mutu, pe vremea când era selecționer al României U21/ Foto: sportpictures.eu
Adi Mutu, pe vremea când era selecționer al României U21/ Foto: sportpictures.eu

Cu fostul atacant selecționer, „tricolorii” au participat la EURO 2021, unde n-au reușit să treacă de faza grupelor, după 1-1 cu Olanda, 2-1 cu Ungaria și 0-0 cu Germania.

7 meciuri
a bifat Mutu ca selecționer al României U21: 3 victorii, 3 egaluri, o înfrângere

Marius Măldărășanu este și el liber de contract. Tehnicianul s-a despărțit de Hermannstadt pe 4 decembrie 2025, după patru ani și jumătate, iar de atunci a ales să nu mai dea curs vreunei oferte.

Marius Măldărășanu Marius Măldărășanu
Marius Măldărășanu

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