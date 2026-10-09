A izbucnit după meci Nu s-a mai putut stăpâni după eșecul cu Corvinul: „Nu mai putem, am tăcut destul! Mă cenzurez”
Florin Pârvu/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

A izbucnit după meci Nu s-a mai putut stăpâni după eșecul cu Corvinul: „Nu mai putem, am tăcut destul! Mă cenzurez”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 09.10.2026, ora 20:46
alt-text Actualizat: 09.10.2026, ora 20:46
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Pârvu și-a vărsat frustarea pe brigada de arbitri a partidei de la Petroșani.

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CORVINUL - FC VOLUNTARI 3-2. Florin Pârvu nu s-a mai putut stăpâni după eșecul cu Corvinul: „Nu mai putem, am tăcut destul! Mă cenzurez”

„Un nou eșec. Suntem supărați că nu am reușit să plecăm cu un rezultat pozitiv, cu toate că meritam să se întâmple asta după aspectul jocului. Nu sunt eu în măsură să vorbesc despre anumite lucruri. Sunt alții să o facă și din cadrul clubului nostru si daca se vad lucrurile la televizor.

Nu vreau să-mi trag vreo suspendare, dar toate au o limită. Suntem o echipă mică, știm asta, o nou-promovată, dar lăsați-ne să ne jucăm. Echipa joacă, nu se baricadează pe 7 linii.

Arătăm un fotbal plăcut. Am vorbit și cu Max (n.r. Florin Maxim) după meci. Ne-am felicitat. A fost un meci frumos.

Mă cenzurez să nu vorbesc mai mult. Sunt oameni din conducerea noastră care trebuie să ia atitudine. Nu cred că e în regulă ce se întâmplă cu noi, și nu la meciul asta, și în meciurile trecute. Aș vrea să se ia act și să se aibă grijă. Nu mai putem.

Am tăcut destul. Hai să rezolvăm situația. La meciul trecut, U Cluj marchează dintr-un ofsaid, ok, s-a analizat, și azi uitați-vă la fazele care au fost. Sunt supărat pentru că trec etapele.

Nu cer nimic ce nu e al meu. Dă-mi doar situațiile corecte. Analizează-le, de aia avem VAR. Vreau sa fie corecți și cu o echipă mică, care nu este plăcută sau dorită in Liga 1. Sunt niște greșeli pe care nu pot sa mi le explic.”, a declarat Florin Pârvu la Prima Sport.

Brigada de arbitri la Corvinul - FC Voluntari

  • Arbitru: Barbu Marian
  • Asistenți: Grigoriu Mircea, Marin Nicușor Florentin, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Orbuleț Mircea

În urma rezultatului de la Petroșani, FC Voluntari este pe locul 15, penultimul, cu 8 puncte. Pentru ilfoveni urmează duelul cu FCSB, programat luni, 19 octombrie, de la ora 21:00.

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