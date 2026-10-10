Dan Petrescu, în locul lui Gică Hagi? Variantă spectaculoasă pentru postul de selecționer al României +33 foto
Dan Petrescu/ Foto: sportpictures.eu
Nationala

Dan Petrescu, în locul lui Gică Hagi? Variantă spectaculoasă pentru postul de selecționer al României

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.10.2026, ora 10:16
alt-text Actualizat: 10.10.2026, ora 10:16
  • Cristi Balaj (55 de ani), fostul arbitru FIFA și fost președinte la CFR Cluj, a vorbit despre posibilitatea ca Dan Petrescu (58 de ani) să-l înlocuiască pe Gică Hagi (61 de ani) la echipa națională.
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România a suferit patru înfrângeri consecutive (1-2 cu Suedia, 0-1 și 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia) în cadrul Ligii Națiunilor, în primele meciuri oficiale din al doilea mandat al „Regelui” pe banca „tricolorilor”.

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Dan Petrescu, variantă pentru postul de selecționer? Cristi Balaj: „Ştiu că arată şi se simte foarte bine”

După rezultatele dezastruoase ale echipei naționale, Gică Hagi a fost la un pas să renunțe la postul de selecționer. Astfel, Cristi Balaj a adus în discuție numele lui Dan Petrescu, antrenor cu care a lucrat la CFR Cluj.

„Bursucul” este liber de contract încă din toamna trecută, când a fost diagnosticat cu o afecțiune gravă și a fost nevoit să se retragă temporar din activitate.

Balaj susține că Petrescu se simte excelent și este din ce în ce mai aproape de revenirea pe bancă. Fostul arbitru a vorbit și despre posibilitatea ca tehnicianul să preia banca echipei naționalei.

„Este bine Dan Petrescu. Mai mare bucurie nu există. E foarte bine, nu am discutat detalii medicale. Ştiu că arată şi se simte foarte bine. Lui Dan Petrescu i-a priit foarte mult această perioadă.

Nu trebuia să fie sub forma asta, dar pauza i-a priit. Îl văd jovial, comunicativ, pozitiv. Această pauză fotbalistică i-a priit.

Legat de echipa naţională, cunoscându-l pe Dan Petrescu, respectul pe care îl are faţă de Gică Hagi, dacă ar fi să îl întrebăm, nici n-ar vrea să discute. El merge deja la meciuri. Sunt sigur că ar face asta şi mai mult.

Şi Hagi munceşte foarte mult. Dacă merge la o zi de naştere, la un Revelion, dacă prinde un meci, el se uită la meci. Este preocupat, doar că rezultatele nu l-au ajutat. De fapt, mai multe lucruri nu l-au ajutat”, a declarat Cristi Balaj, citat de fanatik.ro.

România mai are de jucat două meciuri în Liga Națiunilor, pe 14 noiembrie cu Polonia, pe Arena Națională, și pe 17 noiembrie în Bosnia.

FOTO. România - Suedia 0-1

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (33 imagini)

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Dan Petrescu, de cinci ori campion în România

De-a lungul carierei sale, Petrescu a câștigat cinci titluri de campion al României.

Patru dintre acestea au fost cucerite alături de CFR Cluj și unul alături de Unirea Urziceni, una dintre cele mai mari surprize din istoria Ligii 1.

De asemenea, acesta a mai câștigat o Cupă și o Supercupă a României.

În afara țării, Petrescu și-a mai adjudecat alte două trofee: Cupa Chinei, trofeu câștigat alături de Jiangsu FC, și liga a doua din Rusia, competiție în care s-a impus ca antrenor al lui Kuban Krasnodar.

În străinătate, Petrescu le-a pregătit pe Wisla Cracovia, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al-Arabi, Jiangsu FC, Al-Nasr, Guizhou FC, Kayserispor și Jeonbuk Hyundai Motors.

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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