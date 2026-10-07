Decizia lui Hagi Selecționerul și-a stabilit viitorul după cele patru eșecuri consecutive din Liga Națiunilor +33 foto
Gică Hagi
Nationala

Decizia lui Hagi Selecționerul și-a stabilit viitorul după cele patru eșecuri consecutive din Liga Națiunilor

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.10.2026, ora 18:06
alt-text Actualizat: 07.10.2026, ora 18:06
  • Gică Hagi (61 de ani) a luat o hotărâre după primele 4 partide din Liga Națiunilor, încheiate cu eșecuri pe linie și 13 goluri încasate.
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Selecționerul a transmis, la ultima conferință susținută, că are nevoie de două zile pentru a reflecta și a purta discuții cu cei din Federație, iar decizia nu a întârziat să apară.

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Gică Hagi va continua la echipa națională

„Regele” ar fi decis să continue proiectul început la prima reprezentativă și și-ar fi informat staff-ul că vor merge mai departe cu pregătirea meciurilor din luna noiembrie.

Hagi ar fi stabilit ca munca să înceapă încă de la sfârșitul acestei săptămâni, cei din staff urmând să analizeze fiecare partidă pierdută, pentru a evalua ceea ce funcționat și ceea ce poate fi îmbunătățit, informează spotmedia.ro.

Selecționerul ar fi conștient că sunt necesare multe schimbări și ar intenționa ca la următoare acțiune să se bazeze pe un lot de doar 23 de jucători, după ce anterior a mizat pe un lot semnificativ mai numeros, din care a aliniat chiar și două formații diferite de la meci la meci.

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

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Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Obiectivul principal al lui Hagi rămâne calificarea la Euro 2028, însă lucrurile s-au complicat după ce naționala nu a obținut niciun punct în primele 4 partide din Liga Națiunilor, ajungând în urna a treia valorică la tragerea la sorți pentru preliminariile de anul viitor.

Euro 2028, în pericol! De ce șansele de calificare ale României au scăzut dramatic după dezastrul din Nations League

Asta înseamnă că „tricolorii” vor avea doi adversari mai bine cotați în grupa preliminară! Și dacă ar reuși să răstoarne calculele hârtiei, formatul calificărilor s-a schimbat, iar locul 2 nu mai garantează calificarea directă la turneul final!

Doar cele mai bune 8 formații de pe locul 2 ajung la Euro 2028, ultimele 4 trebuie să evolueze la baraj!

Mai mult, România nu se mai poate baza nici pe scenariul din preliminariile CM 2026, când a ajuns la baraj grație parcursului din Nations League. Între 4 și 8 echipe vor ajunge la baraj prin intermediul Ligii Națiunilor, însă șansele de a ne număra printre ele sunt aproape zero.

Cum ar putea arăta grupa României

În acest moment, 16 echipe știu deja în ce urnă se vor afla, printre ele numărându-se și România. Pentru că ultimul loc în grupa cu Suedia, Bosnia și Polonia ne trimite la barajele Nations League din martie 2027, „tricolorii” vor fi aproape sigur într-o grupă cu doar 4 echipe.

Adică sunt șanse foarte mari să întâlnim una dintre semifinalistele Nations League, care sunt repartizate în grupele cu 4 formații. La ediția precedentă, acestea au fost Germania, Portugalia, Spania și Franța!

Asta înseamnă că decisive pentru calificare ar fi duelurile cu formația din urna 2, de unde poate apărea o altă formație puternică: Turcia, Elveția sau Suedia, printre altele.

  • Grupa infernală: Spania, Norvegia, România, Albania
  • Grupa accesibilă: Țara Galilor, Slovenia, Islanda, San Marino

Cum arată în acest moment urnele pentru preliminariile Euro 2028

Urna 1: PORTUGALIA, SPANIA, FRANȚA, OLANDA, GRECIA, ITALIA, Anglia, Belgia, Danemarca, Germania, Croația, Țara Galilor

Urna 2: Norvegia, Cehia, Serbia, Turcia, Elveția, Suedia, Austria, Bosnia, Irlanda de Nord, Ungaria, Slovenia, Kosovo

Urna 3: Irlanda, Scoția, Ucraina, Polonia, Georgia, Israel, Macedonia de Nord, ROMÂNIA, Slovacia, Muntenegru, Islanda, Finlanda

Urna 4: Albania, Estonia, Belarus, Cipru, Luxemburg, Feroe, Moldova, Kazahstan, ARMENIA, ESTONIA, SAN MARINO

Urna 5: MALTA, AZERBAIDJAN, LITUANIA, GIBRALTAR, ANDORRA, LIECHTENSTEIN

* Echipele scrise cu majuscule sunt confirmate în urnele respective.

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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