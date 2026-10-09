SEPSI - DINAMO 0-2. Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele „câinilor”, a ținut să transmită mai multe mesaje, după victoria de la Sfântu Gheorghe.

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Oficialul roș-albilor le-a cerut în special suporterilor să renunțe la scandările xenofobe, după ce partida a fost întreruptă timp de două minute din această cauză.

Nicolescu a avut un mesaj și pentru Ovidiu Burcă, antrenorul lui Sepsi și fost tehnician la Dinamo, precum și pentru Laszlo Dioszegi, patronul covăsnenilor.

SEPSI - DINAMO 0-2 . Andrei Nicolescu: „Nu avem nevoie de asta”

„Nu vreau să vorbesc foarte mult, că au vorbit jucătorii, o să vorbească și Mister. Am două-trei mesaje de transmis. Aș vrea să-l salut pe Ovidiu (n.r. Burcă), să-l felicit pentru munca pe care o face aici, în primul rând.

Al doilea mesaj pe care aș vrea să-l transmit este o rugăminte pentru suporterii noștri: să fie parte din marea familie Dinamo și să ne ajute să creștem împreună.

Să înlăturăm orice circumstanță care ar putea să ne ducă cu gândul că am avea mesaje care ar putea supăra sau să aibă tentă de orice fel. Noi, împreună cu ei, suntem mai buni și mai puternici de atât și nu avem nevoie de asta pentru a crește împreună.

Mai am un mesaj pentru domnul Dioszegi. Îl felicit că are brutărie și îi mulțumesc că mi-a pus niște pâine pe masă, dar eu am niște parteneri și sponsori care vin de la București și îl rog să aibă un protocol cât de cât normal, ca oamenii care vin de la București patru ore să poată să mănânce ceva. E o chestiune de minim respect și aș vrea să subliniez că ce arătăm noi să primim înapoi.

În rest, mi-a plăcut prima repriză. Cred că, dacă jucăm 90 de minute cum am jucat în primele 45 de minute, suntem foarte bine unde vrem să fim. Nu cred, pentru că suporterii noștri sunt foarte inteligenți”, a declarat Andrei Nicolescu la Digi Sport.

După succesul cu Sepsi, Dinamo rămâne lider în Superliga, cu 26 de puncte, după 11 etape și este sigură că va încheia o nouă rundă pe primul loc.

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