Cristi Chivu (46 de ani) ar putea intra în istoria lui Inter, în cazul unui succes în derby-ul cu AC Milan.

Un nou episod din „Derby della Madonnina” este programat sâmbătă, de la ora 21:45, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport și Prima Sport 1.

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Inter a câștigat și la Venezia, deși nu a avut un joc convingător.

„Nerazzurrii” s-au impus, scor 2-0, ajutați de două autogoluri și au egalat cele două cele mai bune starturi din istoria lui Inter, în 1966/67 și 1988/89.

Cristi Chivu ar putea intra în istoria lui Inter

În acest moment, campioana Italiei are un bilanț de 8 victorii și un egal. Inter a mai reușit această performanță sub comanda lui Helenio Herrera, în 1966, și a lui Giovanni Trapattoni, în 1988, potrivit sport.sky.it

Helenio Herrera (stânga) și Giovanni Trapattoni/ Foto: IMAGO

Niciunul nu a reușit însă să câștige meciul din etapa 10. Cu Herrera pe bancă, „nerazzurri” au pierdut, 2-3 cu Bologna, iar cu Trapattoni au remizat cu Juventus, scor 1-1.

Astfel, cu o victorie în fața celor de la AC Milan, Cristi Chivu ar avea cel mai bun start din istoria clubului în Serie A.

Tehnicianul român și-a depășit deja performanța din stagiunea precedentă. Atunci, gruparea de pe „Meazza” avea doar 18 puncte după 9 etape, față de cele 25 din acest sezon, dar în cele din urmă a reușit să devină campioană.

Istoria meciurilor directe cu rivala din oraș nu este însă de partea lui Chivu. AC Milan a câștigat cele două confruntări directe din sezonul trecut, ambele cu 1-0.

Cristi Chivu: „Victoria a fost norocoasă! Am jucat prost!”

După succesul cu Venezia, antrenorul român a criticat jocul modest al echipei sale și a dezvăluit că ar fi schimbat întreaga echipă la pauză, dacă ar fi avut posibilitatea.

„Am obținut victoria, dar a fost una norocoasă. Am avut puțină energie, nu le-am pus niciodată în dificultate organizarea.

Am și riscat, dar am reușit să rămânem în joc. Astăzi (n.r. miercuri) nu am avut prea multe de arătat și trebuie să acceptăm acest lucru.

Astăzi a trebuit produc un șoc la pauză. Dacă aș fi putut, aș fi schimbat întreaga echipă”, a declarat Chivu, citat de tuttomercatoweb.com.

Nu e mare lucru de analizat, am jucat prost. Atât. Nu e o chestiune de reacție. Portarul nostru a făcut multe parade, menținându-ne în joc. Am acceptat să menținem echilibrul pentru a nu pierde meciul și am avut noroc. Cristi Chivu, antrenor Inter

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