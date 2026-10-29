- Costin Curelea (42 de ani) nu mai este selecționerul României U21.
Curelea preluase România U21 în mai 2025. După ratarea calificării la Campionatul European din 2027, FRF a decis să nu-i prelungească contractul.
FRF a oficializat despărțirea de Costin Curelea
„Tricolorii” mici vor lipsi de la turneul final după patru prezențe consecutive.
„Colaborarea dintre Federația Română de Fotbal și selecționerul reprezentativei U21, Costin Curelea, a ajuns la final!
Federația Română de Fotbal îi mulțumește lui Costin Curelea pentru activitatea sa la echipa națională a României U21 și îi urează mult succes în cariera de antrenor!”, a anunțat FRF pe pagina echipei naționale.
Adrian Mutu, favorit să-i ia locul
FRF a căutat deja înlocuitor, iar printre variantele luate în calcul s-au numărat Adrian Mutu și Marius Măldărășanu.
Cel din urmă a declarat recent că exclude să preia acest post, astfel „Briliantul” a rămas singur în cursă.
Mutu a mai pregătit naționala de tineret între 2020 și 2021 și a condus echipa la Campionatul European U21 din 2021.
Ultima echipă pregătită de fostul star din Serie A a fost Petrolul Ploiești, de care s-a despărțit în martie 2025.