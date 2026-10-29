Curelea a plecat FRF a anunțat despărțirea de selecționerul României U21.  Cine e favorit să-l înlocuiască +6 foto
Costin Curelea
Nationala

Curelea a plecat FRF a anunțat despărțirea de selecționerul României U21. Cine e favorit să-l înlocuiască

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 29.10.2026, ora 15:18
alt-text Actualizat: 29.10.2026, ora 15:19
  • Costin Curelea (42 de ani) nu mai este selecționerul României U21.
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Curelea preluase România U21 în mai 2025. După ratarea calificării la Campionatul European din 2027, FRF a decis să nu-i prelungească contractul.

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FRF a oficializat despărțirea de Costin Curelea

„Tricolorii” mici vor lipsi de la turneul final după patru prezențe consecutive.

„Colaborarea dintre Federația Română de Fotbal și selecționerul reprezentativei U21, Costin Curelea, a ajuns la final!

Federația Română de Fotbal îi mulțumește lui Costin Curelea pentru activitatea sa la echipa națională a României U21 și îi urează mult succes în cariera de antrenor!”, a anunțat FRF pe pagina echipei naționale.

Adrian Mutu, favorit să-i ia locul

FRF a căutat deja înlocuitor, iar printre variantele luate în calcul s-au numărat Adrian Mutu și Marius Măldărășanu.

Cel din urmă a declarat recent că exclude să preia acest post, astfel „Briliantul” a rămas singur în cursă.

Mutu a mai pregătit naționala de tineret între 2020 și 2021 și a condus echipa la Campionatul European U21 din 2021.

7
meciuri a bifat Adrian Mutu pe banca României U21: 3 victorii, 3 egaluri și o înfrângere

Ultima echipă pregătită de fostul star din Serie A a fost Petrolul Ploiești, de care s-a despărțit în martie 2025.

Adrian Mutu, la Profu' de Sport (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Adrian Mutu, la Profu' de Sport (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (6 imagini)

Adrian Mutu, la Profu' de Sport (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Adrian Mutu, la Profu' de Sport (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Adrian Mutu, la Profu' de Sport (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Adrian Mutu, la Profu' de Sport (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Adrian Mutu, la Profu' de Sport (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
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