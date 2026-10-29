Cristi Chivu (46 de ani) a recunoscut că evoluția lui Inter a fost sub așteptările sale în partida cu Venezia, scor 2-0, din etapa #9 din Serie A.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Campioana Italiei a revenit în fruntea Serie A, după ce a fost salvată de două autogoluri în decurs de trei minute.

Primul care și-a trimis mingea în propria poartă a fost Matias Moreno ('79), fiind urmat de coechipierul său, Redouane Halhal ('82).

Cristi Chivu: „Victoria a fost norocoasă! Am jucat prost!”

Antrenorul român a criticat jocul modest al echipei sale și a dezvăluit că ar fi schimbat întreaga echipă la pauză, dacă ar fi avut posibilitatea.

„Am obținut victoria, dar a fost una norocoasă. Am avut puțină energie, nu le-am pus niciodată în dificultate organizarea.

Am și riscat, dar am reușit să rămânem în joc. Astăzi (n.r. miercuri) nu am avut prea multe de arătat și trebuie să acceptăm acest lucru.

Astăzi a trebuit produc un șoc la pauză. Dacă aș fi putut, aș fi schimbat întreaga echipă”, a declarat Chivu, citat de tuttomercatoweb.com.

Nu e mare lucru de analizat, am jucat prost. Atât. Nu e o chestiune de reacție. Portarul nostru a făcut multe parade, menținându-ne în joc. Am acceptat să menținem echilibrul pentru a nu pierde meciul și am avut noroc. Cristi Chivu, antrenor Inter

Pentru „nerazzurri” urmează derby-ul cu marea rivală din oraș, AC Milan, care a pierdut confruntarea cu Bologna, scor 2-4.

Un nou episod din „Derby della Madonnina” este programat sâmbătă, de la ora 21:45, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport și Prima Sport 1.

În stagiunea precedentă, Inter a pierdut ambele confruntări, de fiecare dată cu scorul de 0-1.

Rezumat VIDEO. Venezia - Inter 0-2

Citește și