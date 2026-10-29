Cât costă biletele la Mondialul U17 România va întâlni Mexic, Venezuela și Camerun în faza grupelor

- Suporterii care vor să urmărească naționala de juniori a României la Campionatul Mondial U17 din Qatar pot cumpăra bilete online, de la aproximativ 5 euro pentru o zi de competiție.
- „Tricolorii” vor disputa toate cele trei meciuri din grupă la Aspire Zone, în perioada 21-27 noiembrie.
FIFA a deschis pe 26 octombrie vânzarea generală a biletelor pentru Campionatul Mondial U17 din Qatar, competiție care se desfășoară între 19 noiembrie și 13 decembrie 2026.
FIFA a anunțat prețurile biletelor la Mondialul U17, unde joacă și România
Selecționata României, pregătită de Mircea Diaconescu, va evolua în grupa K, alături de Mexic, Camerun și Venezuela.
„Tricolorii” mici vor disputa toate cele trei meciuri în complexul sportiv Aspire Zone din Doha.
- 21 noiembrie, ora 17:30: Mexic U17 – România U17, Aspire Zone, terenul 8.
- 24 noiembrie, ora 14:30: Venezuela – România, Aspire Zone, terenul 9.
- 27 noiembrie, ora 18:00: România – Camerun, Aspire Zone, terenul 8.
- Orele sunt cele ale României.
Două tipuri de bilete: 5 euro pentru acces pe șase terenuri, 9 euro pentru un loc rezervat
Un bilet valabil pentru o zi costă 20 de riali qatarezi, aproximativ 5 euro, și permite accesul la meciurile programate pe șase terenuri din complexul sportiv Aspire Zone, în limita locurilor disponibile.
Biletul nu garantează însă locul în tribună. Spectatorii ocupă locurile libere în ordinea sosirii, iar tribunele terenurilor secundare au o capacitate de aproximativ 1.000 de locuri, potrivit datelor publicate despre complex.
Pentru 35 de riali qatarezi, aproximativ 9 euro, suporterii pot cumpăra un bilet care include aceleași beneficii și, în plus, un loc rezervat la un meci ales de pe terenul 2 sau 7, unde sunt programate partidele cu cerere ridicată. Numărul acestor bilete este limitat de capacitatea tribunelor.
În faza grupelor, programul poate include până la opt meciuri pe zi.
Cum pot fi cumpărate biletele
Biletele sunt disponibile pe platforma oficială de ticketing a competiției, accesibilă și prin site-ul FIFA.
Suporterii trebuie să selecteze ziua în care joacă România, apoi tipul de bilet dorit și să finalizeze plata online.
Pentru fiecare zi, o persoană poate cumpăra maximum șase bilete de o zi. Pentru „Prime Pass”, limita este de patru bilete pentru fiecare dintre cele două terenuri principale, pe zi. Biletele sunt digitale, iar fiecare spectator, inclusiv copiii, trebuie să aibă propriul tichet.
Cât costă accesul la semifinale, finala mică și finală
Pentru semifinalele care se vor disputa pe 10 decembrie, la Aspire Zone sunt disponibile bilete „Prime Pass”, la 35 de riali qatarezi, aproximativ 9 euro. Pentru finala mică, pentru locul 3, programată pe 13 decembrie, accesul de tip „Day Pass” costă 20 de riali qatarezi, aproximativ 5 euro.
Finala Campionatului Mondial U17 va avea loc pe 13 decembrie, pe stadionul Ahmad bin Ali din Qatar. Pentru ultimul act, FIFA a stabilit două categorii de prețuri:
- Categoria 1: 30 riali qatarezi (7,50 euro);
- Categoria 2: 15 riali qatarezi (3,75 euro).
Biletele sunt digitale, iar fiecare spectator, inclusiv copiii, trebuie să aibă propriul tichet. Un cumpărător poate achiziționa maximum șase bilete pentru finală.
Persoanele cu dizabilități beneficiază de bilete dedicate, la prețuri de 20 riali qatarezi (5 euro) pentru zilele de competiție de la Aspire Zone și 15 riali qatarezi (3,75 euro) pentru finală. În anumite categorii, acestea includ și un tichet gratuit pentru un însoțitor.
România, la prima participare la Mondialul U17
România s-a calificat în premieră la Campionatul Mondial U17 fiind una dintre cele mai bune echipe clasate pe locurile secunde în ultima fază a calificărilor pentru EURO 2026.
Tricolorii au învins Islanda, 5-2, pe Portugalia, 1-0, și au pierdut meciul decisiv cu Italia, gazda miniturneului de calificare, 1-2.
Naționala României va evolua în grupa K, alături de Mexic, Venezuela și Camerun.
32 de echipe se califică în faza eliminatorie
Turneul din Qatar reunește 48 de echipe și cuprinde 104 meciuri. În faza eliminatorie se califică 32 de echipe: primele două clasate din fiecare grupă, alături de cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea. Faza eliminatorie începe cu 16-imile de finală.
Competiția se încheie pe 13 decembrie, cu finala programată pe stadionul Khalifa International, care a găzduit finala mică a Cupei Mondiale 2022.
Repetiție reușită înaintea Mondialului U17
Selecționata pregătită de Mircea Diaconescu a încheiat neînvinsă ultima verificare înaintea Campionatului Mondial U17 din Qatar.
România a terminat pe locul 2 la Turneul celor 4 Națiuni din Portugalia, la egalitate de puncte cu gazdele, departajate învingătoare datorită golaverajului.
Rezultatele „tricolorilor”: 2-0 cu Turcia, 2-2 cu Portugalia și 1-0 cu Uzbekistan.
„Cu șapte puncte trecem de grupe”
Selecționerul Mircea Diaconescu consideră că România are argumente să spere la calificarea în faza următoare a Campionatului Mondial U17 din Qatar.
„Am întâlnit trei echipe puternice, foarte puternice, toate trei. Am făcut, prin această repetiție, numărul necesar de puncte ca să trecem mai departe de faza grupelor de la Mondial.
Cu șapte puncte, sigur am trece de faza grupelor. Primele două se califică mai departe, plus cele mai bune opt locuri 3”, a declarat antrenorul pentru GOLAZO.ro.
Galerie foto (14 imagini)
Grupele Campionatului Mondial U17 din Qatar 2026
Cele 48 de echipe participante sunt împărțite în 12 grupe:
Grupa A
- Qatar
- Panama
- Egipt
- Grecia
Grupa B
- Coreea de Sud
- Uganda
- Noua Caledonie
- Ecuador
Grupa C
- Argentina
- Australia
- Mozambic
- Danemarca
Grupa D
- Franța
- Haiti
- Arabia Saudită
- Uruguay
Grupa E
- Italia
- Jamaica
- Coasta de Fildeș
- Uzbekistan
Grupa F
- Senegal
- Croația
- Cuba
- Tadjikistan
Grupa G
- Mali
- Noua Zeelandă
- Belgia
- Vietnam
Grupa H
- Spania
- China
- Fiji
- Maroc
Grupa I
- Brazilia
- Irlanda
- Tanzania
- Costa Rica
Grupa J
- SUA
- Muntenegru
- Chile
- Algeria
Grupa K
- Mexic
- România
- Camerun
- Venezuela
Grupa L
- Japonia
- Columbia
- Serbia
- Honduras