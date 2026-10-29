Cât costă biletele la Mondialul U17 România va întâlni Mexic, Venezuela și Camerun în faza grupelor +14 foto
Naționala de juniori a României U17
Nationala

Cât costă biletele la Mondialul U17 România va întâlni Mexic, Venezuela și Camerun în faza grupelor

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 29.10.2026, ora 06:45
alt-text Actualizat: 29.10.2026, ora 11:45
  • Suporterii care vor să urmărească naționala de juniori a României la Campionatul Mondial U17 din Qatar pot cumpăra bilete online, de la aproximativ 5 euro pentru o zi de competiție.
  • „Tricolorii” vor disputa toate cele trei meciuri din grupă la Aspire Zone, în perioada 21-27 noiembrie.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

FIFA a deschis pe 26 octombrie vânzarea generală a biletelor pentru Campionatul Mondial U17 din Qatar, competiție care se desfășoară între 19 noiembrie și 13 decembrie 2026.

Cupa României CFR Cluj, răpusă de rivala U Cluj de două ori în 3 săptămâni! „Șepcile roșii” și Dinamo, cu un picior în sferturile de finală
Citește și
Cupa României CFR Cluj, răpusă de rivala U Cluj de două ori în 3 săptămâni! „Șepcile roșii” și Dinamo, cu un picior în sferturile de finală
Citește mai mult
Cupa României CFR Cluj, răpusă de rivala U Cluj de două ori în 3 săptămâni! „Șepcile roșii” și Dinamo, cu un picior în sferturile de finală

FIFA a anunțat prețurile biletelor la Mondialul U17, unde joacă și România

Selecționata României, pregătită de Mircea Diaconescu, va evolua în grupa K, alături de Mexic, Camerun și Venezuela.

„Tricolorii” mici vor disputa toate cele trei meciuri în complexul sportiv Aspire Zone din Doha.

  • 21 noiembrie, ora 17:30: Mexic U17 – România U17, Aspire Zone, terenul 8.
  • 24 noiembrie, ora 14:30: Venezuela – România, Aspire Zone, terenul 9.
  • 27 noiembrie, ora 18:00: România – Camerun, Aspire Zone, terenul 8.
  • Orele sunt cele ale României.

Două tipuri de bilete: 5 euro pentru acces pe șase terenuri, 9 euro pentru un loc rezervat

Un bilet valabil pentru o zi costă 20 de riali qatarezi, aproximativ 5 euro, și permite accesul la meciurile programate pe șase terenuri din complexul sportiv Aspire Zone, în limita locurilor disponibile.

Biletul nu garantează însă locul în tribună. Spectatorii ocupă locurile libere în ordinea sosirii, iar tribunele terenurilor secundare au o capacitate de aproximativ 1.000 de locuri, potrivit datelor publicate despre complex.

Pentru 35 de riali qatarezi, aproximativ 9 euro, suporterii pot cumpăra un bilet care include aceleași beneficii și, în plus, un loc rezervat la un meci ales de pe terenul 2 sau 7, unde sunt programate partidele cu cerere ridicată. Numărul acestor bilete este limitat de capacitatea tribunelor.

În faza grupelor, programul poate include până la opt meciuri pe zi.

Terenurile din complexul sportiv Aspire Zone, din Doha, Qatar, unde se vor disputa meciuri de la Campionatul Mondial U17 din 2026 (foto: Aspire Academy) Terenurile din complexul sportiv Aspire Zone, din Doha, Qatar, unde se vor disputa meciuri de la Campionatul Mondial U17 din 2026 (foto: Aspire Academy)
Terenurile din complexul sportiv Aspire Zone, din Doha, Qatar, unde se vor disputa meciuri de la Campionatul Mondial U17 din 2026 (foto: Aspire Academy)

Cum pot fi cumpărate biletele

Biletele sunt disponibile pe platforma oficială de ticketing a competiției, accesibilă și prin site-ul FIFA.

Suporterii trebuie să selecteze ziua în care joacă România, apoi tipul de bilet dorit și să finalizeze plata online.

Pentru fiecare zi, o persoană poate cumpăra maximum șase bilete de o zi. Pentru „Prime Pass”, limita este de patru bilete pentru fiecare dintre cele două terenuri principale, pe zi. Biletele sunt digitale, iar fiecare spectator, inclusiv copiii, trebuie să aibă propriul tichet.

Cât costă accesul la semifinale, finala mică și finală

Pentru semifinalele care se vor disputa pe 10 decembrie, la Aspire Zone sunt disponibile bilete „Prime Pass”, la 35 de riali qatarezi, aproximativ 9 euro. Pentru finala mică, pentru locul 3, programată pe 13 decembrie, accesul de tip „Day Pass” costă 20 de riali qatarezi, aproximativ 5 euro.

Finala Campionatului Mondial U17 va avea loc pe 13 decembrie, pe stadionul Ahmad bin Ali din Qatar. Pentru ultimul act, FIFA a stabilit două categorii de prețuri:

  • Categoria 1: 30 riali qatarezi (7,50 euro);
  • Categoria 2: 15 riali qatarezi (3,75 euro).

Biletele sunt digitale, iar fiecare spectator, inclusiv copiii, trebuie să aibă propriul tichet. Un cumpărător poate achiziționa maximum șase bilete pentru finală.

Persoanele cu dizabilități beneficiază de bilete dedicate, la prețuri de 20 riali qatarezi (5 euro) pentru zilele de competiție de la Aspire Zone și 15 riali qatarezi (3,75 euro) pentru finală. În anumite categorii, acestea includ și un tichet gratuit pentru un însoțitor.

România, la prima participare la Mondialul U17

România s-a calificat în premieră la Campionatul Mondial U17 fiind una dintre cele mai bune echipe clasate pe locurile secunde în ultima fază a calificărilor pentru EURO 2026.

Tricolorii au învins Islanda, 5-2, pe Portugalia, 1-0, și au pierdut meciul decisiv cu Italia, gazda miniturneului de calificare, 1-2.

Naționala României va evolua în grupa K, alături de Mexic, Venezuela și Camerun.

32 de echipe se califică în faza eliminatorie

Turneul din Qatar reunește 48 de echipe și cuprinde 104 meciuri. În faza eliminatorie se califică 32 de echipe: primele două clasate din fiecare grupă, alături de cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea. Faza eliminatorie începe cu 16-imile de finală.

Competiția se încheie pe 13 decembrie, cu finala programată pe stadionul Khalifa International, care a găzduit finala mică a Cupei Mondiale 2022.

Repetiție reușită înaintea Mondialului U17

Selecționata pregătită de Mircea Diaconescu a încheiat neînvinsă ultima verificare înaintea Campionatului Mondial U17 din Qatar.

România a terminat pe locul 2 la Turneul celor 4 Națiuni din Portugalia, la egalitate de puncte cu gazdele, departajate învingătoare datorită golaverajului.

Rezultatele „tricolorilor”: 2-0 cu Turcia, 2-2 cu Portugalia și 1-0 cu Uzbekistan.

„Cu șapte puncte trecem de grupe”

Selecționerul Mircea Diaconescu consideră că România are argumente să spere la calificarea în faza următoare a Campionatului Mondial U17 din Qatar.

„Am întâlnit trei echipe puternice, foarte puternice, toate trei. Am făcut, prin această repetiție, numărul necesar de puncte ca să trecem mai departe de faza grupelor de la Mondial.

Cu șapte puncte, sigur am trece de faza grupelor. Primele două se califică mai departe, plus cele mai bune opt locuri 3”, a declarat antrenorul pentru GOLAZO.ro.

Galerie foto (14 imagini)

Rareș Silitra a marcat două goluri spectaculoase în meciul cu Portugalia U18 (captură YouTube FRF TV) „Tricolorii” U18, la intonarea imnului național (captură YouTube FRF TV) Rareș Silitra, sărbătorind golul egalizator marcat în finalul meciului cu Portugalia (captură YouTube FRF TV) Staff-ul selecționatei României U18 (captură YouTube FRF TV) Naționala U18 a României, la antrenament (foto: FRF)
+14 Foto
labels.photo-gallery

Grupele Campionatului Mondial U17 din Qatar 2026

Cele 48 de echipe participante sunt împărțite în 12 grupe:

Grupa A

  • Qatar
  • Panama
  • Egipt
  • Grecia

Grupa B

  • Coreea de Sud
  • Uganda
  • Noua Caledonie
  • Ecuador

Grupa C

  • Argentina
  • Australia
  • Mozambic
  • Danemarca

Grupa D

  • Franța
  • Haiti
  • Arabia Saudită
  • Uruguay

Grupa E

  • Italia
  • Jamaica
  • Coasta de Fildeș
  • Uzbekistan

Grupa F

  • Senegal
  • Croația
  • Cuba
  • Tadjikistan

Grupa G

  • Mali
  • Noua Zeelandă
  • Belgia
  • Vietnam

Grupa H

  • Spania
  • China
  • Fiji
  • Maroc

Grupa I

  • Brazilia
  • Irlanda
  • Tanzania
  • Costa Rica

Grupa J

  • SUA
  • Muntenegru
  • Chile
  • Algeria

Grupa K

  • Mexic
  • România
  • Camerun
  • Venezuela

Grupa L

  • Japonia
  • Columbia
  • Serbia
  • Honduras

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum a ajuns o prezentatoare TV de știri cu credibilitatea Andreei Esca să urce pe scenă într-un spectacol plătit, în orașul lui Ilie Bolojan
Cum a ajuns o prezentatoare TV de știri cu credibilitatea Andreei Esca să urce pe scenă într-un spectacol plătit, în orașul lui Ilie Bolojan
Cum a ajuns o prezentatoare TV de știri cu credibilitatea Andreei Esca să urce pe scenă într-un spectacol plătit, în orașul lui Ilie Bolojan
qatar vanzare bilete romania u17 campionatul mondial u17
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:31
Când s-a făcut FCSB de râs cel mai tare?! În ultimul an, echipa a suportat umilințe pe bandă rulantă. SONDAJ GOLAZO.ro: unde se plasează rușinea cu Gloria Bistrița?
Când s-a făcut FCSB de râs cel mai tare?! În ultimul an, echipa a suportat umilințe pe bandă rulantă. SONDAJ GOLAZO.ro: unde se plasează rușinea cu Gloria Bistrița?
16:42
Ofertă uriașă pentru Cordea Un club îi propune un salariu de un milion de euro pe an: „I-aș da drumul”
Ofertă uriașă pentru Cordea Un club îi propune un salariu  de un milion de euro pe an: „I-aș da drumul”
16:12
Cristian Geambașu „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Cristian Geambașu „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
16:26
Stadion de 3,5 mil. € FOTO. Arena din Bistrița, criticată de FCSB, a fost cumpărată de Primărie în falimentul fostului club Gloria. Cum va fi modernizată
Stadion de 3,5 mil. € FOTO. Arena din Bistrița, criticată de FCSB, a fost  cumpărată de Primărie în falimentul fostului club Gloria. Cum va fi modernizată
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum <span>s-a</span> prăbușit Rapidul în fața <span>FCSB-ului</span>
Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu <span>și-a</span> învins echipa!
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Top stiri
FCSB contraatacă Reacție dură după acuzațiile Gloriei: „Am plecat echipați la hotel, nu aveam apă caldă! Jucătorii vomitau din cauza mirosului”
Cupa Romaniei
12:07
FCSB contraatacă Reacție dură după acuzațiile Gloriei: „Am plecat echipați la hotel, nu aveam apă caldă! Jucătorii vomitau din cauza mirosului”
Citește mai mult
FCSB contraatacă Reacție dură după acuzațiile Gloriei: „Am plecat echipați la hotel, nu aveam apă caldă! Jucătorii vomitau din cauza mirosului”
Așa arată noul San Siro FOTO. Inter și AC Milan și-au prezentat viitorul stadion + Cluburile vor încasa sute de milioane de euro!
Campionate
11:51
Așa arată noul San Siro FOTO. Inter și AC Milan și-au prezentat viitorul stadion + Cluburile vor încasa sute de milioane de euro!
Citește mai mult
Așa arată noul San Siro FOTO. Inter și AC Milan și-au prezentat viitorul stadion + Cluburile vor încasa sute de milioane de euro!
„Ziua în care am cunoscut un zeu!” VIDEO. Sir Patrick Stewart, copleșit de emoții când povestea despre întâlnirea cu Messi
Special
07:00
„Ziua în care am cunoscut un zeu!” VIDEO. Sir Patrick Stewart, copleșit de emoții când povestea despre întâlnirea cu Messi
Citește mai mult
„Ziua în care am cunoscut un zeu!” VIDEO. Sir Patrick Stewart, copleșit de emoții când povestea despre întâlnirea cu Messi
FOTO | Cum se vede de sus Promenada Mall, acum în plin proces de extindere și-n sus, și-n jos. Va avea 11 etaje și cea mai mare parcare subterană din țară: 1600 de locuri pe 7 niveluri
B365
07:38
FOTO | Cum se vede de sus Promenada Mall, acum în plin proces de extindere și-n sus, și-n jos. Va avea 11 etaje și cea mai mare parcare subterană din țară: 1600 de locuri pe 7 niveluri
Citește mai mult
FOTO | Cum se vede de sus Promenada Mall, acum în plin proces de extindere și-n sus, și-n jos. Va avea 11 etaje și cea mai mare parcare subterană din țară: 1600 de locuri pe 7 niveluri

Echipe/Competiții

fcsb 79 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 20 rapid 46 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share