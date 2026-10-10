Cristiano Ronaldo revenire cu gol VIDEO+FOTO. A marcat la primul meci după  scandalul de la națională! Coman a refuzat să-i paseze +6 foto
Cristiano Ronaldo/ Foto: IMAGO
Campionate

Cristiano Ronaldo revenire cu gol VIDEO+FOTO. A marcat la primul meci după scandalul de la națională! Coman a refuzat să-i paseze

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.10.2026, ora 09:52
alt-text Actualizat: 10.10.2026, ora 09:52
  • Cristiano Ronaldo (41 de ani) a marcat pentru Al Nassr în victoria cu Al Diriyah, scor 3-0, în etapa #8 din Arabia Saudită.
  • Superstarul portughez a ajuns la 980 de reușite în întreaga carieră.
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Pentru Ronaldo, duelul cu Al Diriyah a reprezentat prima apariție după scandalul de la echipa națională, când a ales să părăsească cantonamentul Portugaliei din cauza unui conflict cu selecționerul Jorge Jesus.

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FOTO. Cristiano Ronaldo revenire cu gol la Al Nassr

Titularizat de Ange Postecoglou, Cristiano a deschis scorul în minutul 23. Kingsley Coman a luat o acțiune pe flancul drept de atac al campioanei din Arabia Saudită, a intrat în centru și a șutat puternic.

Waleed Abdullah, veteranul de 40 de ani din poarta lui Al Diriyah, a respins balonul în față, de unde superstarul portughez a îndeplinit o simplă formalitate.

Golul marcat de Cristiano Ronaldo pentru Al Nassr în victoria cu Al Diriyah Foto captură VIDEO X .jpg
Golul marcat de Cristiano Ronaldo pentru Al Nassr în victoria cu Al Diriyah Foto captură VIDEO X .jpg

Galerie foto (6 imagini)

Golul marcat de Cristiano Ronaldo pentru Al Nassr în victoria cu Al Diriyah Foto captură VIDEO X .jpg Golul marcat de Cristiano Ronaldo pentru Al Nassr în victoria cu Al Diriyah Foto captură VIDEO X .jpg Golul marcat de Cristiano Ronaldo pentru Al Nassr în victoria cu Al Diriyah Foto captură VIDEO X.jpg Golul marcat de Cristiano Ronaldo pentru Al Nassr în victoria cu Al Diriyah Foto captură VIDEO X .jpg Golul marcat de Cristiano Ronaldo pentru Al Nassr în victoria cu Al Diriyah Foto captură VIDEO X .jpg
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Samu Costa (25 de ani) a dublat avantajul lui Al Nassr în minutul 35, după o conexiune 100% portugheză cu Joao Felix (26 de ani).

Coman și Ronaldo ca Inzaghi și Barone

În minutul 77, Kingsley Coman a scăpat singur spre poarta adversă. Deși Ronaldo, liber în stânga sa, i-a strigat de mai multe ori să-i paseze, francezul a ales să finalizeze pe cont propriu și a înscris golul de 3-0.

Momentul a fost comparat de gazzeta.it cu unul petrecut în urmă cu mai bine de două decenii la CM 2006, în partida Italia – Cehia 2-0.

Atunci, legendarul Filippo Inzaghi și Simone Barone au scăpat singuri spre poarta adversă. Atacantul de la Juventus sau AC Milan a ales să dribleze portarul și să finalizeze el, deși îl avea liber pe coechipierul său.

Faza cu Filippo Inzaghi și Simone Barone la CM 2006 Foto captură VIDEO Youtube jpg
Faza cu Filippo Inzaghi și Simone Barone la CM 2006 Foto captură VIDEO Youtube jpg

Galerie foto (5 imagini)

Faza cu Filippo Inzaghi și Simone Barone la CM 2006 Foto captură VIDEO Youtube .jpg Faza cu Filippo Inzaghi și Simone Barone la CM 2006 Foto captură VIDEO Youtube jpg Faza cu Filippo Inzaghi și Simone Barone la CM 2006 Foto captură VIDEO Youtube .jpg Faza cu Filippo Inzaghi și Simone Barone la CM 2006 Foto captură VIDEO Youtube .jpg Faza cu Filippo Inzaghi și Simone Barone la CM 2006 Foto captură VIDEO Youtube .jpg
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Ronaldo a trebuit să se mulțumească doar cu reușita din minutul 23, care l-a dus la borna 980 în întreaga carieră.

În acest moment, Al Nassr este pe locul 2 în Arabia Saudită, cu 19 puncte, la egalitate cu liderul Al Qadsiah.

Rezumat VIDEO. Al Nassr - Al Diriyah 3-0

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