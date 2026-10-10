Cristiano Ronaldo (41 de ani) a marcat pentru Al Nassr în victoria cu Al Diriyah, scor 3-0, în etapa #8 din Arabia Saudită.

Superstarul portughez a ajuns la 980 de reușite în întreaga carieră.

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Pentru Ronaldo, duelul cu Al Diriyah a reprezentat prima apariție după scandalul de la echipa națională, când a ales să părăsească cantonamentul Portugaliei din cauza unui conflict cu selecționerul Jorge Jesus.

FOTO. Cristiano Ronaldo revenire cu gol la Al Nassr

Titularizat de Ange Postecoglou, Cristiano a deschis scorul în minutul 23. Kingsley Coman a luat o acțiune pe flancul drept de atac al campioanei din Arabia Saudită, a intrat în centru și a șutat puternic.

Waleed Abdullah, veteranul de 40 de ani din poarta lui Al Diriyah, a respins balonul în față, de unde superstarul portughez a îndeplinit o simplă formalitate.

Samu Costa (25 de ani) a dublat avantajul lui Al Nassr în minutul 35, după o conexiune 100% portugheză cu Joao Felix (26 de ani).

Coman și Ronaldo ca Inzaghi și Barone

În minutul 77, Kingsley Coman a scăpat singur spre poarta adversă. Deși Ronaldo, liber în stânga sa, i-a strigat de mai multe ori să-i paseze, francezul a ales să finalizeze pe cont propriu și a înscris golul de 3-0.

🚨🚨| WHAT A GOAL!!! WHAT A RUN BY KINGSLEY COMAN WHO HAD RONALDO BUT DECIDED TO FINISH IT HIMSELF!!!!! https://t.co/vGjYQOlrpv — Kalshi FC (@KalshiFC) October 9, 2026

Momentul a fost comparat de gazzeta.it cu unul petrecut în urmă cu mai bine de două decenii la CM 2006, în partida Italia – Cehia 2-0.

Atunci, legendarul Filippo Inzaghi și Simone Barone au scăpat singuri spre poarta adversă. Atacantul de la Juventus sau AC Milan a ales să dribleze portarul și să finalizeze el, deși îl avea liber pe coechipierul său.

Ronaldo a trebuit să se mulțumească doar cu reușita din minutul 23, care l-a dus la borna 980 în întreaga carieră.

În acest moment, Al Nassr este pe locul 2 în Arabia Saudită, cu 19 puncte, la egalitate cu liderul Al Qadsiah.

Rezumat VIDEO. Al Nassr - Al Diriyah 3-0

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