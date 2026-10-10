SEPSI - DINAMO 0-2. Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul „câinilor”, a vorbit despre convocarea de la echipa națională, după acțiunea „tricolorilor” în Liga Națiunilor.

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Cîrjan a evoluat doar 7 minute la returul cu Suedia (0-1) și 12 minute la umilința din Polonia (0-6).

Jucătorul lui Dinamo a fost rezervă neutilizată cu Bosnia (2-4), iar la partida tur cu Suedia (1-2) a fost lăsat de Gică Hagi în afara lotului.

În timp ce Raul Opruț a fost singurul jucător de câmp care nu a prins niciun minut.

SEPSI - DINAMO 0-2 . Cătălin Cîrjan: „Au fost deciziile lui Mister iar eu respect acest lucru”

În timpul acțiunii echipei naționale, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a lăsat să se înțeleagă că jucătorii săi sunt nemulțumiți că nu fac parte din nucleul de bază.

„Probabil sunt frustrați, mai ales Opruț, dar asta e viața de fotbalist profesionist. Trebuie să fii pregătit când se apelează la tine. Mergem înainte”, spunea Nicolescu la Prima Sport.

Revenit la echipa de club, căpitanul lui Dinamo a ținut să vorbească despre situație.

„Eu mă simt foarte bine, aşa a fost să fie la echipa naţională. Aş vrea să vorbesc despre asta pentru că s-a spus că aş fi nemulţumit, că aş fi vorbit eu nişte lucruri. Nu este adevărat, au fost deciziile lui Mister, iar eu respect acest lucru”, a declarat Cîrjan la Prima Sport.

Cătălin Cîrjan: „A fost puţin greu după această pauză”

Cîrjan a vorbit și despre succesul obținut cu Sepsi, pe care i l-a dedicat lui Cătălin Hîldan, simbolul lui Dinamo, de la moartea căruia s-au împlinit 26 de ani în această săptămână, pe 5 octombrie.

„Dedicăm această victorie lui Cătălin Hîldan, ştim foarte bine că au trecut 26 de ani de când el a murit pe teren pentru clubul nostru, ştim că de acolo de sus se uită la noi şi e mândru de aceste momente.

A fost puţin greu după această pauză, unii dintre noi n-am avut minute la echipa naţională şi am simţit că ne-am ieşit puţin din ritm, cred că s-a văzut în a doua repriză”, a adăugat căpitanul lui Dinamo.

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