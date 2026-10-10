„Vreau să vorbesc despre asta” Ce a spus Cîrjan despre relația cu Hagi la națională: „Așa a fost să fie”
Cătălin Cîrjan/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

„Vreau să vorbesc despre asta” Ce a spus Cîrjan despre relația cu Hagi la națională: „Așa a fost să fie”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.10.2026, ora 00:20
alt-text Actualizat: 10.10.2026, ora 00:20
  • SEPSI - DINAMO 0-2. Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul „câinilor”, a vorbit despre convocarea de la echipa națională, după acțiunea „tricolorilor” în Liga Națiunilor.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Cîrjan a evoluat doar 7 minute la returul cu Suedia (0-1) și 12 minute la umilința din Polonia (0-6).

Jucătorul lui Dinamo a fost rezervă neutilizată cu Bosnia (2-4), iar la partida tur cu Suedia (1-2) a fost lăsat de Gică Hagi în afara lotului.

În timp ce Raul Opruț a fost singurul jucător de câmp care nu a prins niciun minut.

„Nu avem nevoie de asta” Nicolescu a ieșit în față după scandările xenofobe de la Sf. Gheorghe + „săgeți” către Dioszegi
Citește și
„Nu avem nevoie de asta” Nicolescu a ieșit în față după scandările xenofobe de la Sf. Gheorghe + „săgeți” către Dioszegi
Citește mai mult
„Nu avem nevoie de asta” Nicolescu a ieșit în față după scandările xenofobe de la Sf. Gheorghe + „săgeți” către Dioszegi

SEPSI - DINAMO 0-2. Cătălin Cîrjan: „Au fost deciziile lui Mister iar eu respect acest lucru

În timpul acțiunii echipei naționale, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a lăsat să se înțeleagă că jucătorii săi sunt nemulțumiți că nu fac parte din nucleul de bază.

„Probabil sunt frustrați, mai ales Opruț, dar asta e viața de fotbalist profesionist. Trebuie să fii pregătit când se apelează la tine. Mergem înainte”, spunea Nicolescu la Prima Sport.

Revenit la echipa de club, căpitanul lui Dinamo a ținut să vorbească despre situație.

„Eu mă simt foarte bine, aşa a fost să fie la echipa naţională. Aş vrea să vorbesc despre asta pentru că s-a spus că aş fi nemulţumit, că aş fi vorbit eu nişte lucruri. Nu este adevărat, au fost deciziile lui Mister, iar eu respect acest lucru”, a declarat Cîrjan la Prima Sport.

Cătălin Cîrjan: „A fost puţin greu după această pauză

Cîrjan a vorbit și despre succesul obținut cu Sepsi, pe care i l-a dedicat lui Cătălin Hîldan, simbolul lui Dinamo, de la moartea căruia s-au împlinit 26 de ani în această săptămână, pe 5 octombrie.

„Dedicăm această victorie lui Cătălin Hîldan, ştim foarte bine că au trecut 26 de ani de când el a murit pe teren pentru clubul nostru, ştim că de acolo de sus se uită la noi şi e mândru de aceste momente.

A fost puţin greu după această pauză, unii dintre noi n-am avut minute la echipa naţională şi am simţit că ne-am ieşit puţin din ritm, cred că s-a văzut în a doua repriză”, a adăugat căpitanul lui Dinamo.

VIDEO. Golul marcat de Pascual în Sepsi - Dinamo 0-2

Citește și

Dragoș Pătraru a denunțat un conflict de interese la TVR chiar pe postul public de televiziune / „Lăsați insinuările”
Dragoș Pătraru a denunțat un conflict de interese la TVR chiar pe postul public de televiziune / „Lăsați insinuările”
Dragoș Pătraru a denunțat un conflict de interese la TVR chiar pe postul public de televiziune / „Lăsați insinuările”
dinamo romania catalin cirjan sepsi
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:51
„Nu avem nevoie de asta” Nicolescu a ieșit în față după scandările xenofobe de la Sf. Gheorghe + „săgeți” către Dioszegi
„Nu avem nevoie de asta” Nicolescu a ieșit în față după scandările xenofobe de la Sf. Gheorghe + „săgeți” către Dioszegi
23:29
Le-a cerut să iasă de pe teren FOTO. Gestul lui Laszlo Dioszegi după scandările xenofobe de la meciul cu Dinamo
Le-a cerut să iasă de pe teren FOTO. Gestul lui Laszlo Dioszegi după scandările xenofobe de la meciul cu Dinamo
22:58
De neoprit VIDEO+FOTO. Cuplul Pascual - Armstrong lovește din nou! Decisivi și cu Sepsi
De neoprit VIDEO+FOTO. Cuplul  Pascual - Armstrong lovește din nou! Decisivi și cu Sepsi
00:20
„Vreau să vorbesc despre asta” Ce a spus Cîrjan despre relația cu Hagi la națională: „Așa a fost să fie”
„Vreau să vorbesc despre asta” Ce a spus Cîrjan despre relația cu Hagi la națională: „Așa a fost să fie”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Top stiri
FRF: „Demarăm anchetă!”  GOLAZO.ro a întrebat Casa Fotbalului despre petrecerea cu alcool a staff-ului U21 alături de Nicu Gheară
Nationala
08.10
FRF: „Demarăm anchetă!” GOLAZO.ro a întrebat Casa Fotbalului despre petrecerea cu alcool a staff-ului U21 alături de Nicu Gheară
Citește mai mult
FRF: „Demarăm anchetă!”  GOLAZO.ro a întrebat Casa Fotbalului despre petrecerea cu alcool a staff-ului U21 alături de Nicu Gheară
FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului
Superliga
08.10
FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului
Citește mai mult
FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului
Nicușor Dan a sesizat CCR! Atac la legea care permite primăriilor să dea  1 milion de euro pe an cluburilor private: „Sunt sustrase fonduri publice”
Diverse
08.10
Nicușor Dan a sesizat CCR! Atac la legea care permite primăriilor să dea 1 milion de euro pe an cluburilor private: „Sunt sustrase fonduri publice”
Citește mai mult
Nicușor Dan a sesizat CCR! Atac la legea care permite primăriilor să dea  1 milion de euro pe an cluburilor private: „Sunt sustrase fonduri publice”
Vietnamez în București: o opțiune cinstită în Floreasca: Pho Bo cu tot ce trebuie și pachețele crocante la Duc Tam Phuc
B365
09.10
Vietnamez în București: o opțiune cinstită în Floreasca: Pho Bo cu tot ce trebuie și pachețele crocante la Duc Tam Phuc
Citește mai mult
Vietnamez în București: o opțiune cinstită în Floreasca: Pho Bo cu tot ce trebuie și pachețele crocante la Duc Tam Phuc

Echipe/Competiții

fcsb 33 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 11 rapid 7 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share