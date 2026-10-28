Cristiano Ronaldo, BOAT  L-a devansat pe Lionel Messi și și-a adjudecat Ballon d'Or of All Time! Care e sezonul care i-a adus premiul și cât a costat votul

Cristiano Ronaldo a fost desemnat câștigătorul votului BOAT (Ballon d’Or of All Time), o inițiativă specială dedicată performanței individuale în istoria Balonului de Aur.

Portughezul s-a impus în fața lui Lionel Messi și a altor legende ale fotbalului mondial, grație sezonului său excepțional din 2008, când evolua pentru Manchester United.

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Distincția a fost acordată într-un an simbolic pentru Balonul de Aur, care celebrează 70 de ani de existență.

Organizatorii au lansat această competiție pentru a le oferi suporterilor posibilitatea de a alege performanța individuală pe care o consideră cea mai valoroasă dintre cele realizate de câștigătorii multipli ai prestigiosului trofeu.

Inițiativa reprezintă un vot popular prin care suporterii își exprimă preferințele în privința celor mai bune sezoane individuale din istorie.

Cristiano Ronaldo, B.O.A.T. » Sezonul 2008, argumentul decisiv al lui Cristiano Ronaldo

În centrul succesului lui Cristiano Ronaldo se află anul 2008, când portughezul a cucerit primul său Balon de Aur, după un sezon remarcabil în tricoul lui Manchester United.

Acesta a fost primul dintre cele cinci Baloane de Aur obținute de Ronaldo de-a lungul carierei. Ulterior, portughezul a mai câștigat trofeul în 2013, 2014, 2016 și 2017, în perioada în care a evoluat pentru Real Madrid.

Portughezul a avut un rol esențial în câștigarea Premier League și a Ligii Campionilor în 2008.

În sezonul 2007–2008, Ronaldo a marcat 42 de goluri în toate competițiile și a câștigat Premier League și Liga Campionilor cu Manchester United.

Prin succesul din cadrul votului BOAT, sezonul său din 2008 a fost preferat altor performanțe legendare din istoria fotbalului.

Lionel Messi, pe locul al doilea

Competiția a avut parte de o confruntare simbolică între cei doi mari rivali ai fotbalului modern. Lionel Messi, câștigător de 8 ori al Balonului de Aur, a ocupat poziția secundă cu performanța sa din 2012.

Argentinianul a avut un an istoric, în care a înscris 91 de goluri în meciurile oficiale pentru club și națională, stabilind un reper impresionant în fotbalul mondial.

Cristiano Ronaldo a ocupat și poziția a treia în clasamentul BOAT, de această dată cu ediția Balonului de Aur din 2017, ceea ce evidențiază impactul portughezului asupra mai multor perioade din istoria recentă a sportului.

Clasamentul a inclus, astfel, două performanțe ale lui Ronaldo și una a lui Messi în primele trei poziții, potrivit informațiilor publicate de presa spaniolă.

Zece legende, în cursa pentru titlul BOAT

Votul organizat de UEFA și France Football a reunit zece fotbaliști care au câștigat Balonul de Aur de cel puțin două ori.

Pe lângă Cristiano Ronaldo și Lionel Messi, pe listă s-au aflat nume emblematice din diferite epoci ale fotbalului.

Printre candidați s-au numărat:

Lionel Messi, 8 Baloane de Aur

Cristiano Ronaldo, 5 Baloane de Aur

Johan Cruyff, 3 Baloane de Aur

Michel Platin, 3 Baloane de Aur

Marco van Basten, 3 Baloane de Aur

Ronaldo Nazario, două Baloane de Aur

Franz Beckenbauer, două Baloane de Aur

Alfredo Di Stefano, două Baloane de Aur

Kevin Keegan, două Baloane de Aur

Karl-Heinz Rummenigge, două Baloane de Aur

O particularitate a votului BOAT a fost faptul că fiecare participare costa un euro, ceea ce a generat discuții despre modul în care sunt măsurate preferințele publicului.

Organizatorii au oferit, de asemenea, posibilitatea câștigării a două bilete la gala Balonului de Aur din 2027, prin tragere la sorți între participanți.

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