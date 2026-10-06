„Ar juca la Barcelona 100%” Condiția pe care trebuie să o îndeplinească Andrei Rațiu pentru un transfer de top: „Cineva trebuia să-i spună”

Cosmin Contra (50 de ani) a comentat evoluțiile lui Andrei Rațiu (28 de ani) de la ultima acțiune a echipei naționale.

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Fundașul lateral a rămas la Rayo Vallecano în acest sezon, după ce a ratat la limită un transfer la Fulham, iar în ultimii doi s-a vorbit frecvent despre o posibilă mutare a acestuia la Barcelona.

Cosmin Contra: „Dacă și-ar îndeplini faza defensivă, Rațiu ar juca la Barcelona 100%”

Deși a bifat 3 din 4 partide ca integralist la națională, fostul selecționer consideră că jucătorul nu-și îndeplinește corect atribuțiile defensive.

„Din punctul meu vedere, în sistemul pe care îl folosește Gică, fundașii noștri laterali sunt extreme. Când noi ieșim cu mingea de la portar și Răzvan Marin se bagă între fundașii centrali, Rațiu și cu Bancu trebuie să fie extreme.

Dacă tu pierzi mingea, cum a făcut-o Stanciu... Dacă tu nu ai o reacție, pentru că Gică știe, îl cunoaște din Spania... Rațiu, dacă și-ar îndeplini faza defensivă, ar juca la Barcelona 100%.

Ca jucător ofensiv, Rațiu e cel mai bun din Spania, dar trebuie să crească pe faza defensivă. El nu a avut reacție. Când a pierdut Stanciu mingea, trebuia să aibă reacție.

Cineva trebuia să-i spună că trebuie să vină repede să închidă. El e apărător prima dată, nu atacant”, a declarat Contra, potrivit digisport.ro.

Cosmin Contra: „Costacurta și Maldini mi-au dat o palmă peste cap”

Fostul internațional român a vorbit despre perioada petrecută la AC Milan, unde a învățat să facă faza defensivă de la marii fotbaliști ai „rossonerilor”.

„Și eu am fost ofensiv, dar am învățat în Italia, pentru că am avut norocul să ajung la AC Milan, să mă întâlnesc cu Costacurta și cu Maldini, care mi-au dat o palmă peste cap și mi-au spus că suntem în Italia și că trebuie să mă apăr.

Plecam în atac, dar am învățat să mă apăr, am învățat să strâng.

Rațiu e un băiat inteligent, care are calități. Când vrea... Îmi aduc aminte de un meci cu Real Madrid, în care l-a ținut pe Vinicius extraordinar.

Deci, băiatul poate, dar trebuie să-l faci să-și dorească lucrul ăsta. Nu știu ce-l învață la echipa de club, dar trebuie să vină cu o altă mentalitate, deoarece joacă în Spania”, a mai spus Cosmin Contra.

24 de milioane de euro este cota de piață a lui Andrei Rațiu, actualizată de transfermarkt.com pe 5 octombrie 2026

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