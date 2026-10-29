Mihaela Cambei (23 de ani) nu a reușit să intre în lupta pentru medalii la Campionatele Mondiale de haltere de la Ningbo.

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Vicecampioana olimpică de la Paris, a ratat podiumul la Campionatele Mondiale la categoria 53 de kilograme. Românca a încheiat pe locul 7 la total, cu 200 kg ridicate.

Mihaela Cambei, locul 7 la total la Mondialele de la Ningbo

La ediția de anul trecut, Mihaela obținuse argintul la total și aruncat, plus medalia de aur de la smuls.

Acum, Cambei a ridicat 91 kg la smuls, unde a încheiat pe locul 6. La aruncat, a reușit să ridice 109 kg și a ocupat abia poziția a 14-a.

Rezultatul este sub performanța reușită în aprilie, la Campionatele Europene de la Batumi. Cambei a cucerit atunci trei medalii: aur la smuls, cu 95 kg, și argint la aruncat, cu 114 kg, respectiv la total, cu 209 kg.

Chiar și cu rezultatele obținute la Europene, Cambei nu ar fi reușit să obțină o medalie la Ningbo.

Marele obstacol pentru Mihaela a fost diferența de greutate față de adversarele sale. Spre deosebire de Jocurile Olimpice, unde a concurat la categoria de 49 gk, românca a urcat la 53 kg, așa cum s-a întâmplat și la ultimele Mondiale și Europene.

Cambei a cântărit însă doar 49,3 kg, fiind cea mai ușoară din concurs. Toate rivalele sale se apropiau de limita maximă de 53 kg a categoriei.

Clasamentul la total:

Zhang Haiqin (China) – 221 kg Miranda Ulrey (SUA) – 220 kg Kim So Hyon (Coreea de Nord) – 214 kg

Clasamentul la aruncat:

Zhang Haiqin (China) – 98 kg Miranda Ulrey (SUA) – 98 kg Rosegie Ramos (Filipine) – 97 kg

Clasamentul la smuls:

Kim So Hyon (Coreea de Nord) – 123 kg Zhang Haiqin (China) – 123 kg Miranda Ulrey (SUA) – 122 kg

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