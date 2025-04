O nouă tragedie s-a produs în lumea fotbalului. După moartea lui Aaron Boupendza, un alt fotbalist s-a stins din viață în cursul zilei de vineri.

Fostul internațional croat Nikola Pokrivac a decedat într-un grav accident de mașină. Alți doi fotbaliști, coechipieri de-ai săi la echipa de ligă a cincea Vojnic 95, au fost grav răniți.

Tragedia s-a petrecut în localitatea Karlovac din Croația. Accidentul de mașină s-a soldat cu 2 morți și alte 3 persoane au fost rănite.

Nikola Pokrivac s-a stins din viață

Conform poliției locale, 4 mașini au fost implicate în accidentul care a provocat moartea lui Nikola Pokrivac.

„Pe 18 aprilie 2025, la aproximativ 20:15, în Karlovac, a avut loc un accident în care au fost implicate 4 mașini. 2 oameni au murit, iar alți 3 au fost transportați de urgență la spital”, a transmis departamentul de poliție, conform sportske.jutarnji.hr.

Primarul localității Vojnic, Nebojsa Andric, a confirmat informația.

„Eram cu el după antrenament, am vorbit despre orice, chiar și despre cum s-a vindecat de o boală gravă. Am ajuns acasă și am aflat știrile tragice. Erau 4 oameni în acea mașină. Nikola a murit, trei au fost răniți, iar doctorii se luptă să-i țină în viață pe 2 dintre ei”, a spus primarul, potrivit sursei menționate anterior.

Cea de-a doua victimă care și-a pierdut viața în accident era în altă mașină.

Nikola Pokrivac, în naționala Croației, unde a avut 15 selecții foto: imago

Pokrivac a fost aproape de a juca la Dinamo București

Fostul fotbalist croat și-a început cariera în 2004, la Varteks. A avut o carieră îndelungată, în care a jucat la cluburi precum Dinamo Zagreb, Monaco sau Salzburg.

În 2013, acesta a fost aproape de un transfer în România. Pokrivac a acceptat contractul propus de Dinamo, însă transferul a picat din cauza întârzierii conducerii dinamoviste. Croatul a semnat, în cele din urmă, cu Rijeka, scria prosport.ro la momentul respectiv.

În locul lui Nikola Pokrivac, „câinii” l-au adus, atunci, pe Charles Figueredo da Silva „Elton”, care a venit în Ștefan cel Mare din ligile inferioare din Brazilia.

36 de meciuri a disputat Nikola Pokrivac pentru AS Monaco

