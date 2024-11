U Cluj - FCSB 1-2. Dan Nistor (36 de ani), mijlocașul gazdelor, a criticat arbitrajul lui Marcel Bîrsan.

După victoria de duminică, FCSB a ajuns pe locul 5, la egalitate cu CFR Cluj și la 6 puncte în spatele liderului U Cluj.

Dan Nistor: „E prima dată când avem un arbitru de la București”

Mijlocașul „șepcilor roșii” și-a asumat greșelile făcute de el și de echipa sa, dar a ținut să-și arate nemulțumirea față de delegarea unei „central” bucureștean la acest meci.

„Pe finalul primei reprize am avut câteva situații așa pe contraatac, dar alte lucruri mă nemulțumesc. E prima dată când avem un arbtiru de la București, pentru că nimeni nu vorbește despre acest lucru, dar eu o să vorbesc.

Am văzut și eu aseară Rapid cu Sibiu (n.r. - UTA Arad, nu Sibiu) și am avut penalty la fel ca ei, nouă nu ni s-a dat, lor li s-a dat. În fine, o altă paranteză. Am făcut un gest către Alex (n.r. - Chipciu) și am primit galben spre final. Alex a primit galben, este suspendat, Simion a primit galben, suspendat… la primul fault. Popescu, fundașul lor, a făcut 3 faulturi și n-a primit nimic.

Asta nu scuză prestația noastră de astăzi, dar cred eu că e foarte important. Până acum nu mi s-a întâmplat să avem arbitru de la București. Jucăm cu Steaua (n.r. - FCSB) și avem arbitru de la București. Aș vrea ca data viitoare când jucăm cu… nici nu mai știu cu cine, sunt foarte debusolat… Cu UTA, să avem și noi arbitru de la Cluj, mi-ar plăcea, sincer vă zic”, a declarat Dan Nistor, după meci, pentru Prima Sport.

Nistor: „Am greșit la golul doi marcat de FCSB”

Pe lângă arbitraj, Nistor își asumă greșeala de la golul doi al lui Bîrligea, dar susține că la primul, el a fost faultat inițial de Edjouma.

„Am greșit multe pase, am greșit la golul doi marcat de cei de la FCSB, îmi pare nespus de rău. Îmi pare nespus de rău mai ales pentru suporterii ăștia minunați, că au venit în număr foarte mare, dar din păcate nu ne-am ridicat la nivelul lor.

Le-am dat singuri golurile, la primul a greșit Popică, la al doilea am greșit eu, ne-am bătut, practic, singuri. V-am zis și mai devreme că asta nu scuză jocul nostru.

Altă chestie, că mi-am adus aminte, la primul lor gol a fost fault la mine. Să se uite domnii în studio, a fost fault la mine, la Edjouma”, a mai completat Nistor, după meci.