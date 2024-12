U CLUJ - CFR CLUJ 3-2. Dan Petrescu (56 de ani), antrenorul formației din Gruia, susține că n-a putut pregăti fazele fixe pentru acest meci din cauza „spionilor” de la antrenamente.

Două dintre golurile încasate de „feroviari” au venit după faze fixe.

Dan Petrescu acuză că echipa sa a fost spionată înainte de meci, la antrenamentul din această dimineață, și nu a putut exersa fazele fixe, pentru a le pune la punct.

U CLUJ - CFR CLUJ. Dan Petrescu aruncă vina pe „spioni” pentru eșecul din derby

„Am avut 10 meciuri fără înfrângere, dar nu trebuia să pierdem tocmai azi, într-un derby

În prima repriză nu prea am avut ocazii, dar am intrat cu 1-0 la pauză. Nu știu dacă se putea da roșu la acel fault. Păun era plin de sânge. La următoarea fază, Bic a făcut un fault de galben, dar arbitrul l-a iertat. Nu vreau să dau vina pe arbitru pentru că U Cluj a jucat foarte bine și i-aș lua din merite, dar cred că dacă dădea galben acolo, era alt meci.

Din păcate, am luat două goluri din faze fixe. Am vrut să le exersăm azi dimineață, dar eram filmați. Am preferat să nu le fac, dar data viitoare le fac. Era un băiat în bloc, l-am văzut și ne-am oprit. S-a văzut că nu le-am făcut. Dacă fac în ziua meciului, nu luăm gol . Ne-a dat gol același jucător și-n tur, și-n retur.

Când iei gol la faze fixe, nu meriți nimic. Dacă ne apăram mai bine, le era greu și lor”, a declarat Dan Petrescu după meci, la Digi Sport.

Ai noștri au prins poate cel mai slab meci din ultimul timp. Am fost moi și s-a văzut. Să nu intrăm în panică, suntem la două puncte de primul loc. Trebuie să să facem o analiză serioasă, să muncim mai bine. E clar că toată lumea a greșit. Toată lumea pierde, toată lumea câștigă” Dan Petrescu

Lucas Masoero, omul meciului

Primele două goluri au fost marcate au părut trase la indigo, cu același finalizator: Lucas Masoero.

Dan Nistor a centrat de fiecare dată la colțul scurt, de unde Van der Werff și Vladislav Blănuță au prelungit cu capul la colțul lung, iar Lucas Masoero a finalizat cu două lovituri de cap perfecte.

Golul 2 marcat de Masoero: