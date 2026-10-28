Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dacă nu acceptăm că scandările de la derby-ul FCSB - Rapid au fost rasiste, atunci de ce am considerat discriminatoriu și ne-a scandalizat afișul realizat de francezi în anii 2000, înaintea unui meci cu România?

La 3 zile distanță de meciul de pe Arena Națională, într-unul dintre cele mai sărace orașe ale României, cetățenii de acolo au scandat „am avut și vom avea mereu boală pe țigani“.

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E foarte simplu cum scăpăm de rasism pe stadioane. Evident, nu imediat, nu azi, nu mâine, dar într-un interval decent. Cum? Doar dacă ajungem să conștientizăm și să acceptăm că ceea ce s-a scandat sâmbătă la FCSB - Rapid e rasism. „Am avut și vom avea mereu boală pe țigani” e cântec rasist. Punct.

Suporterii susțin că face parte din șicanele tribunelor. Conducătorii FCSB spun că totul pleacă de la o poreclă pe care rapidiștii și-au asumat-o. În schimb, clubul Rapid a publicat un comunicat în care explică, mai bine ca niciodată și mai clar ca nimeni altcineva, de ce e rasism în stare pură. Încă suntem cu acest subiect la stadiu de dezbatere, nu de rezolvare!

Afișul umilitor din 2010, dinaintea meciului Franța - România!

Suntem într-un vârtej, de fapt, ne învârtim în jurul cozii, în timp ce lumea civilizată râde de noi. Așa cum și-au bătut francezii joc de noi în 2002.

Înaintea unui meci Franța - România, disputat la Paris, au promovat partida cu un afiș controversat și umilitor: un țigan-lăutar înfățișa România, în timp ce cânta la o vioară, având pe cap o pălărie specifică. Mai pe scurt: Franța urma să joace cu țiganii din România, acesta era mesajul.

România s-a scandalizat la acea vreme. Cum e posibil așa ceva, de ce nimeni nu ia atitudine împotriva rasismului francezilor. Nu am perceput-o ca pe o glumă, ca pe o ironie, cum azi se încearcă să se scuze scandările din derby-ul FCSB - Rapid. FRF, dar și oamenii politici ai acelor timpuri au solicitat să le fie prezentate explicații de către Ambasada Franței la București și s-a amenințat chiar cu boicotarea meciului!

Rapid a explicat perfect. Pentru cine vrea să înțeleagă!

Acum, în apărarea rasismului de sâmbătă se aduce în discuție o scandare a suporterilor Rapidului din 1998: „După 23 de ani, vine Cupa la țigani!”. Pe principiul: și-au asumat, acum să suporte și să nu se plângă!

Pentru cine nu înțelege sau se face că nu înțelege de ce e rasistă scandarea galeriei FCSB, iată un pasaj din comunicatul Rapidului, care așa cum scriam mai devreme, explică pe înțelesul tuturor exact, dar exact ce trebuie priceput:

O poreclă nu devine legitimă doar pentru că este folosită de mult timp sau pentru că ea a fost transformată într-un cântec de galerie. Există o diferență fundamentală între o denumire simbolică, asumată de cei cărora li se adresează, și un termen impus din exterior, folosit pentru a umili sau a jigni. A folosi ca apelativ o identitate simbolică asociată clubului și suporterilor săi, precum «los blancos», «nerazzurii», «câinii» sau «lupii» nu este același lucru cu a folosi denumirea unei etnii pentru a denigra adversarul. Nu putem pune semnul egal între cele două situații și mai ales nu putem transforma repetarea unei insulte într-o justificare pentru folosirea ei. Comunicat Rapid

Unde s-a auzit, marți seară, scandarea „am avut și vom avea mereu boală pe țigani”

Răul oricum a fost deja făcut. La doar 3 zile distanță de meciul de sâmbătă, undeva la vreo 350 de kilometri de București, într-unul dintre cele mai sărace orașe ale României din prezent, scandarea rasistă de la FCSB - Rapid, la adresa țiganilor, a fost preluată. E drept, nu cu amplitudinea de la derby, ci la un nivel mai redus, dar s-a produs!

„Am avut și vom avea mereu boală pe țigani..” s-a auzit la un moment dat, pe parcursul reprizei secunde în meciul Corvinul - Rapid 0-0, disputat la Petroșani, în Cupa României. Mediatizarea din spațiul public a scandărilor de sâmbătă, dar și lipsa unor măsuri rapide și dure, toate acestea au creat o undă prin care rasismul să-și găsească repede adepți.

Ne retragem în munți sau trăim după principiile lumii civilizate?

Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura, să o rivalizeze și să transforme în hit o scandare rasistă și vulgară. La mai bine de două decenii de la afișul francezilor împotriva căruia am luat atitudine și ne-am simțit discriminați, nici măcar nu conștientizăm că avem de a face cu rasism.

Suntem exact ca un bolnav care refuză să se testeze, diagnosticheze și trateze. Sau ca un dependent, care nu realizează că mediul în care trăiește e atât de nociv, încât la un moment dat va fi doborât definitiv.

Avem de ales. Fie cântăm toți în cor „am avut și vom avea mereu boală pe țigani” până când ne retragem cu toții în munți și atunci chiar nu mai contează civilizația și respectul, ci doar cine are ghioaga mai mare, fie intrăm și noi în rând cu cei care trăiesc după alte principii, nu împărțind lumea în funcție de culoarea pielii sau etnie.