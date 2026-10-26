Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a avut un schimb tensionat de replici cu jurnalistul Vali Moraru pe tema scandărilor rasiste ale galeriei roș-albastre din derby-ul cu Rapid, câștigat cu 4-1, în etapa #13 din Superliga.

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Patronul FCSB a sunat pentru a intra în emisiune și a ținut să încerce să-l convingă pe moderatorul emisiunii, Vali Moraru, că nu a fost vorba despre scandări rasiste la derby.

Discuția a pornit de la incidentele petrecute după meciul de sâmbătă, când jucătorii FCSB au sărbătorit victoria în fața Peluzei Nord, iar suporterii au scandat mesaje rasiste la adresa romilor.

GOLAZO.ro a relatat și a prezentat imagini cu momentul respectiv.

Gigi Becali: „Voi inventați rasismul!”

În intervenția de la Digi Sport, Gigi Becali a respins ideea că scandările galeriei FCSB ar avea caracter rasist.

„Ce scandări rasiste? Unde? Cunosc definiția rasismului, dar voi inventați rasismul!

Păi, stai puțin, cine are mai mulți țigani în galerie? Are importanță! Porecla aia înseamnă că e rasism ?”, a întrebat Becali.

Vali Moraru i-a atras atenția că astfel de manifestări trebuie analizate și din perspectiva legislației împotriva discriminării.

Vali Moraru : „Păi, eu consider că da, dumneavoastră că nu. Există însă niște reglementări și niște legi. Nu numai reglementări sportive, și legi”

: „Păi, eu consider că da, dumneavoastră că nu. Există însă niște reglementări și niște legi. Nu numai reglementări sportive, și legi” Gigi Becali : „Să fie reglementările pe adevăr și pe realitate. Nu că, dacă ei cântă un cântec în care zic porecla unei echipe, înseamnă că e rasism. Cum, de exemplu, dacă mă apuc să zic de Dinamo că sunt câini, înseamnă că e rasism?”

: „Să fie reglementările pe adevăr și pe realitate. Nu că, dacă ei cântă un cântec în care zic porecla unei echipe, înseamnă că e rasism. Cum, de exemplu, dacă mă apuc să zic de Dinamo că sunt câini, înseamnă că e rasism?” Vali Moraru: „Vedeți vreo legătură între cele două? Serios, acum. Aici este vorba despre o etnie, nu despre animale”.

Se inventează rasism. Voi inventați, voi speculați, voi forțați. Păi, acolo așa le spune lor. Dacă jucăm noi cu Real Madrid în cupele europene, le spunem «Blanco». Păi nu e rasism, chiar că nu este. Gigi Becali, patron FCSB

Becali și Moraru, în contradictoriu: „Asta nu scuză cu nimic”

Un alt punct al discuției a fost argumentul lui Becali potrivit căruia prezența unor suporteri romi în galeria FCSB ar demonstra că scandările nu sunt rasiste.

„Oamenii sunt inteligenți și știu că nu e rasism! Păi, cum adică? Țiganii de la noi, din galerie, strigă rasismul împotriva lor? Păi bine, noi avem mai mulți țigani în galerie. Ce fac? Strigă rasismul împotriva țiganilor lor ?”, a spus Becali.

Vali Moraru : „Păi, ăsta este unul dintre marile paradoxuri”

: „Păi, ăsta este unul dintre marile paradoxuri” Gigi Becali : „Păi, nu e paradox. Ăla e lucrul simplu. Ei au o poreclă și ăștia cântă un cântec cu porecla lor. Nu că au boală pe țigani”

: „Păi, nu e paradox. Ăla e lucrul simplu. Ei au o poreclă și ăștia cântă un cântec cu porecla lor. Nu că au boală pe țigani” Vali Moraru: „Nu, nu, nu. Doar așa, că e un cântec. Nu au nicio boală, nu”, a răspuns moderatorul, ironic.

Becali a susținut apoi că în galeria și în echipa FCSB există persoane de etnie romă, argument respins din nou de Moraru, care s-a înfuriat.

„Asta nu scuză cu nimic. Argumentul ăsta l-am auzit de la oameni care sunt rasiști, că au prieteni din etnia cutare.

Nu are nicio legătură că tu ai un prieten maghiar și după aceea strigi «Afară, afară cu ungurii din țară!»”, a explicat moderatorul.

Gigi Becali: „Nu vreau să evoluăm, vreau să rămânem primitivi”

Spre finalul discuției, Moraru a subliniat că unele comportamente considerate acceptabile în trecut nu trebuie să rămână o normalitate.

Gigi Becali : „Este porecla lor”

: „Este porecla lor” Vali Moraru : „Pe care cine le-a pus-o? Există o evoluție a civilizației. Dacă într-o vreme erau permise, râdeam, haideți să evoluăm, să ne intereseze”

: „Pe care cine le-a pus-o? Există o evoluție a civilizației. Dacă într-o vreme erau permise, râdeam, haideți să evoluăm, să ne intereseze” Gigi Becali : „Nu vreau să evoluăm, vreau să rămânem primitivi. Nu e rasism asta! E un cântec al galeriei care s-a împământenit așa”

: „Nu vreau să evoluăm, vreau să rămânem primitivi. Nu e rasism asta! E un cântec al galeriei care s-a împământenit așa” Vali Moraru : „Domnule Becali, era împământenit obiceiul și să-ți bați nevasta de trei ori pe zi. Asta nu înseamnă că e ceva firesc!”

: „Domnule Becali, era împământenit obiceiul și să-ți bați nevasta de trei ori pe zi. Asta nu înseamnă că e ceva firesc!” Gigi Becali: „Înainte nu băteau oamenii nevestele! Acum își bat nevestele”

Mihai Stoica îl susține pe Gigi Becali: „Sunt porecle. Nu e vorba împotriva nimănui”

Și Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a comentat scandările galeriei roș-albastre din derby-ul cu Rapid.

„Singura variantă ca să se termine cu asta este să jucăm fără spectatori. Și aici am terminat discuția. Nu se va opri niciodată. Nu se vor opri înjurăturile pe stadioane. Să fie clar asta

Există filmare cu galeria Rapidului care cântă «După 20 de ani, cupa este la țigani». Am spus de o sută de ori, sunt porecle.

Dar voi nu înțelegeți că nu e împotriva nimănui? E împotriva Rapidului, că ăsta este folclorul. Chiar așa? Ne facem că nu știm?”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Cea mai mare spaimă din viața mea am trăit-o în cupele europene, când mă uitam să nu cumva cineva dintre oamenii care ne dușmănesc să vină cu bannere naziste, ca să ne scoată din competiții. Dar e vina mea că vine unul și scoate o svastică? Nu e vina mea. Ce să fac? N-am cum să evit chestiile astea. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului

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