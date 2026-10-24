Rasism violent în ceața Arenei VIDEO. Nu e rasism în România? E la fiecare derby! Peluza Nord FCSB, scandări sinistre la meciul cu Rapid +63 foto
Superliga

Rasism violent în ceața Arenei VIDEO. Nu e rasism în România? E la fiecare derby! Peluza Nord FCSB, scandări sinistre la meciul cu Rapid

alt-text Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 24.10.2026, ora 21:20
alt-text Actualizat: 24.10.2026, ora 21:38
  • FCSB - RAPID. Peste 30.000 de spectatori la derbyul de pe Arena Națională, record în acest campionat.
  • Scenografia Peluzei Nord roș-albastre, dar și rasismul cel mai agresiv.
  • În minutul 11, peluza Rapidului a explodat de bucurie: au înscris vișiniii.
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Cu Arena Națională redată fotbalului după o vară de concerte, un derby FCSB - Rapid devine incandescent și magnet pentru spectatori chiar și într-o seară rece de toamnă.

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Fanii vișinii speră la prima victorie după doi ani și jumătate

Nu doar pentru fanii roș-albaștri. Vișiniii s-au strâns peste 8.000 sâmbătă seară în peluza dinspre Pierre de Coubertin, sperând ca favoriții, care veneau după cinci succese consecutive în campionat, să reușească în sfârșit ce așteaptă de doi ani și jumătate: o victorie.

N-au mai câștigat această confruntare din 19 mai 2024 (2-0). Mai ales că rivala nu a depășit încă perioada dificilă.

Ceață densă și frig pe Arenă. Nu doar record. Și ciocnirea insultelor

Nici suporterii FCSB nu voiau să scape derbyul. S-au vândut mai mult de 30.000 de bilete, record în acest sezon al Ligii 1 (bariera precedentă, 27.700 la Craiova - FCSB, pe 19 septembrie).

Erau așteptați peste 30.903 spectatori, ca la duelul direct anterior, pe 21 decembrie 2025.

Cu 40 de minute înainte de start, s-a lăsat o ceață tot mai densă deasupra terenului. Și s-a făcut mai frig. 9 grade și temperatura scădea.

Odată cu ceața a început ciocnirea insultelor, nelipsită pe stadioanele bucureștene.

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (63 imagini)

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Peluza Nord FCSB a pornit războiul rasist

Peluza Nord se oprește și așteaptă meciul. Nicio mișcare. Un steag roș-albastru e prins pe balustradă între cele două inele.

Rapidiștii flutură steagurile vișinii, albe și tricolore. Steagurile sunt parte din mișcarea lor ultra.

Când crainicul anunță primul „11” FCSB, trei sferturi de Arenă urlă numele propriilor jucători, iar peluza ultrașilor giuleșteni răspunde cu „m…”.

Și apoi, dintr-odată, toată Peluza Nord roș-albastră pornește războiul rasist: „Am avut și vom avea mereu boală pe țigani. Ne p... pe ei la infinit, m... lui Rapid”.

Nu e rasism în România? E rasism în fiecare derby în București!

Cântecul Rapidului în minutul de reculegere și scenografia FCSB: 30 de ani Peluza Nord

S-a ținut un minut de reculegere în memoria lui Viorel Păunescu, dar galeria Rapidului a cântat imnul în fiecare clipă. Nu a fost tăcere.

Când a început jocul, ultrașii FCSB au dat drumul scenografiei. Numai plăcuțe roșii și albastre, artificii, petarde, apoi un fum gros roș-albastru.

În mijlocul acelui fum s-a înălțat un „războinic” ultra. Și numărul 30. Trei decenii de Peluza Nord.

Din cauza fumului, jocul a fost oprit în minutul 7. S-a reluat însă repede.

În minutul 11, peluza vișinie a explodat de bucurie. Rapid a deschis scorul.

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