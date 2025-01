„Suntem fără cuvinte!” Daniel Bîrligea, entuziasmat după victoria cu Qarabag: „Vrem victoria cu Manchester United”

QARABAG - FCSB 2-3. Daniel Bîrligea (24 de ani) s-a declarat extrem de fercit de succesul de la Baku.

Cu această victorie, FCSB a ajuns la 14 puncte adunate după primele 7 partide din Europa League și va încheia această etapă cel puțin pe locul 8.

Atacantul campioanei nu a reușit să marcheze în această seară, însă a scos cornerul care a dus la golul victoriei înscris de Adrian Șut, în minutul 73.

Qarabag - FCSB. Daniel Bîrligea: „Vrem victoria cu Manchester United”

„Suntem fără cuvinte. Suntem cei mai fericiți. Am făcut o țară întreagă mândră de noi. Am fost în dificultate de două ori, dar am avut puterea să revenim. Asta înseamnă o echipă puternică și o să se vadă și în continuare.

A fost un meci de luptă, ne doream să câștigăm să ajungem în primele 8. Ne dorim să facem un meci spectaculos joia viitoare.

Sunt mândru de colegii mei. O să luptăm să câștigăm și cu United, dar e posibil să ne calificăm și cu un egal”, a spus Daniel Bîrligea, potrivit digisport.ro.

Meciul decisiv cu Manchester United pentru calificarea direct în optimi va avea loc joi, 30 ianuarie, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Fazele fixe cheia succesului campioanei

Toate cele 3 goluri ale campioanei României au venit după lovituri de colț pe axa Florin Tănase - Adrian Șut.

minutul 7: Tănase trimite din corner la marginea careului mic, la colțul lung, de unde Șut, nemarcat trimite cu capul în pământ, iar mingea intră în poartă;

Tănase trimite din corner la marginea careului mic, la colțul lung, de unde Șut, nemarcat trimite cu capul în pământ, iar mingea intră în poartă; minutul 45+4: schema se repetă, de data aceasta cornerul este executat din partea dreaptă. Șut nu mai reușește să trimită pe poartă, însă deviază pentru Miculescu, aflat lângă bară. Acesta reia din prima și trimite mingea în plasă, găsind un spațiu între un fundaș și bară;

schema se repetă, de data aceasta cornerul este executat din partea dreaptă. Șut nu mai reușește să trimită pe poartă, însă deviază pentru Miculescu, aflat lângă bară. Acesta reia din prima și trimite mingea în plasă, găsind un spațiu între un fundaș și bară; minutul 73: Tănase execută de data aceasta la colțul scurt, azerii resping doar până la marginea careului mic, de unde Șut reușește să trimită balonul cu capul în poartă, înainte să fie lovit de un adversar.

Programul FCSB în Europa League:

FCSB - RFS Riga 4-1

- RFS Riga 4-1 PAOK - FCSB 0-1

0-1 Rangers - FCSB 4-0

4-0 FCSB - Midtjylland 2-0

- Midtjylland 2-0 FCSB - Olympiakos 0-0

- Olympiakos 0-0 Hoffenheim - FCSB 0-0

0-0 Qarabag - FCSB 2-3

2-3 30 ianuarie 2025: FCSB - Manchester United

Tragerea la sorți a play-off-ului pentru optimi va fi foarte simplă, fiecare echipă având doar doi posibili adversari. Locurile 9-16 vor evolua pe teren propriu în retur.

locurile 17-18 vs. locurile 15-16;

23-24 vs. 9-10

21-22 vs. 11-12

19-20 vs. 13-14

Clasamentul Europa League

Loc / Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lazio 7 16 2. Frankfurt 7 16 3. Ath. Bilbao 7 16 4. Manchester United 7 15 5. Lyon 7 14 6. Tottenham 7 14 7. Anderlecht 7 14 8. FCSB 7 14 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Galatasaray 7 13 10. Bodo/Glimt 7 13 11. Plzen 7 12 12. Olympiacos 7 12 13. Rangers 7 11 14. AZ Alkmaar 7 11 15. Royale Union SG 7 11 16. Ajax 7 10 17. PAOK 7 10 18. Real Sociedad 7 10 19. Midtjylland 7 10 20. Elfsborg 7 10 21. AS Roma 7 9 22. Ferencvaros 7 9 23. Fenerbache 7 9 24. Beșiktaș 7 9 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. FC Porto 7 8 26. Twente 7 7 27. Braga 7 7 28. Hoffenheim 7 6 29. Maccabi Tel Aviv 7 6 30. RFS 7 5 31. Slavia Praga 7 4 32. Malmo 7 4 33. Ludogorets 7 3 34. Qarabag 7 3 35. Nice 7 2 36. Dinamo Kiev 7 1