Reacția lui Oprița Antrenorul Stelei răspunde ironiilor lansate de Cosmescu și Grădinescu: „Am avut  măcelărie mai bună ”

Daniel Oprița (43 de ani) a oferit primele reacții după ironiile comentatorilor Bogdan Cosmescu și Emil Grădinescu.

În urmă cu câteva zile, cei doi comentatori l-au „înțepat” pe tehnicianul Stelei legat de poziția sa la club și oferta refuzată de la Galați.

Steaua este, în prezent, singura formație din Liga 2 fără înfrângere după 17 etape și ocupă locul al doilea, la 4 puncte în spatele liderului Csikszereda.

Daniel Oprița: „Dacă nu mă interesa miza, stăteam pe locul 10 și nu deranjam pe nimeni”

Antrenorul Stelei a explicat că urmărește performanța echipei, nu sumele încasate de la club.

„Eu mai am contract cu Steaua un an și jumătate. Vom vedea în vară ce se întâmplă. Am văzut niște discuții că nu pleacă de la măcelărie câinele. Dar ei nu știu totul așa cum se desfășoară. Am avut și altă măcelărie mai bună.

Nici nu vreau acum să le răspund, dar pe mine dacă nu mă interesa miza și voiam să joc fără miză stăteam pe locul 10 și nu deranjam pe nimeni. Eu trăiesc meciurile, mă consum și vreau să fac performanță.

Dar nu e vorba de bani. Pot să iau și în altă parte. Mie nu îmi place așa să schimb locul și să plec după 6 luni, un an, de la o echipă la alta cum fac alții. Eu vreau un proiect pe termen lung și sper în fiecare an că se rezolvă situația la Steaua.

Eu vreau să duc Steaua în SuperLiga și să fiu pe bancă. Nu mi-am terminat treaba aici. Doar că asta nu depinde de mine. Eu am luat echipa de la liga a patra și mi-am îndeplinit toate obiectivele sportive. Nu a fost ușor și a fost un risc și pentru mine”, a declarat Oprița, potrivit fanatik.ro.

Bogdan Cosmescu și Emil Grădinescu l-au ironizat pe Oprița

Cei doi comentatori au comentat decizia lui Oprița de a refuza Oțelul și l-au „înțepat” pe tehnician cu privire la salariul său de la Steaua.

„Ai văzut câine să plece de la măcelărie? Oprița a și uitat cum e să antrenezi cu miză. Ce miză are? Steaua stă acolo, în Liga 2, liniștită, e neînvinsă, nu promovează.

Din Cupă iese înainte de a intra în faza grupelor, ca să nu fie emoții. E puțin probabil să plece la o echipă cu o situație instabilă, când poți să stai liniștit pe 7-8.000 euro, cât are el la clubul Armatei”, a spus Bogdan Cosmescu la Prima Sport.

Imediat, Emil Grădinescu l-a completat și el pe colegul său: „Joacă incognito, nu știi dacă e cineva pe stadion. Renunți la ordinul 20, la haine, la trei mese calde? Nu poți, e greu (n.r. - râde)”.