Gata de treabă Arbitrii și asistenții din Liga 1 au încheiat antrenamentele și testele teoretice, înainte de reluarea campionatului

Arbitrii din primul eșalon, împreună cu alți 6 din liga secundă, s-au reunit în perioada 10-13 ianuarie, alături de președintele Kyros Vassaras.

Aceștia au finalizat procesele de pregătire fizică și testele teoretice, iar acum sunt pregătiți pentru cea de-a doua parte a sezonului.

Primul meci oficial din Liga 1 în 2025 se joacă vineri, 17 ianuarie, între Unirea Slobozia și Sepsi OSK, de la ora 17:00.

Arbitrii din Liga 1 au încheiat stagiul de pregătire

Un total de 100 de participanți, arbitrii și asistenții din prima ligă, observatorii de arbitri din Liga 1, dar și 6 arbitri din Liga 2 monitorizați în programul de talente s-au reunit zilele trecute alături de președintele CCA, Kyros Vassaras.

Pregătirile au inclus atât teste fizice, cât și teoretice sau video, legate în special de ofsaiduri sau atingerea mingii cu mână sau faze controversate din careu.

„Am încheiat cu succes pregătirea și seminarul arbitrilor din prima ligă înainte de reluarea campionatului, o acțiune pe care o organizăm de fiecare dată în pauza competițională.

Am lucrat intens în aceste zile, teoretic și practic, pentru ca în a doua parte a campionatului să avem parte de și mai multă consistență și uniformitate în luarea deciziilor”, a declarat Kyros Vassaras, potrivit frf.ro.

Moment emoționat la anunțul listelor FIFA

Marcel Bîrsan și Sebastian Gheorghe nu mai fac parte din lista arbitrilor români pentru competiții internaționale începând cu acest an.

În semn de recunoștință, cei doi au primit câte un tricou semnat de colegii lor, cu ecuson FIFA. Bîrsan și-a păstrat însă statutul de arbitru VAR pe lista FIFA.

„Mulțumesc celor din Comisia Centrală a Arbitrilor pentru încrederea pe care mi-au acordat-o în toți acești 6 ani frumoși, le mulțumesc tuturor colegilor alături de care am reprezentat arbitrajul românesc pe plan internațional, împreună cu ei am avut oportunitatea să mă dezvolt și să ajung pe cele mai mari stadioane din Europa, cum ar fi Santiago Bernabeu, Old Trafford, San Siro.

Le urez mult succes noilor colegi de pe lista FIFA, Szabocs Kovacs și Rareș Vidican, cărora le doresc să ajungă să arbitreze în cele mai importante competiții internaționale.

Personal, voi continua să mă pregătesc și să arbitrez așa cum am făcut-o și până acum”, a spus Marcel Bîrsan, potrivite site-ului federației.