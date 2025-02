„Cu inima alături de FCSB” O fostă vedetă de la Bayern Munchen prefațează, exclusiv pentru GOLAZO.ro, meciul FCSB - PAOK: „O echipă greu de învins”

Danijel Pranjic, 43 de ani, care a îmbrăcat timp de trei ani tricoul lui Bayern Munchen, declară că FCSB „nu e o surpriză” pentru el.

Fostul fundaș laudă organizarea pe faza de apărare a FCSB, dar nu crede că o abordare defensivă ar avantaja echipa lui Charalambous.

FCSB - PAOK este liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 19:45.

Pentru a analiza ce se poate petrece în această seară, GOLAZO.ro l-a invitat pe fostul fotbalist al celor de la Bayern Munchen, Celta Vigo, Sporting Lisabona și Panathinaikos, Danijel Pranjic, să acorde un interviu în exclusivitate.

Danijel Pranjic: „Un start ezitant”

Nu știu dacă ești la curent, dar în seara aceasta e un meci foarte important pentru fotbalul românesc. FCSB joacă împotriva PAOK Salonic, pentru un loc în optimile Europa League.

Știu, sigur că știu. Nu am văzut meciul tur, decât un rezumat, așa că nu aș putea să-ți spun prea multe despre el. Dar am văzut de multe ori FCSB. Am fost chiar și pe stadion de câteva ori ca să-i văd live. Urmăresc și alte echipe, deci am o idee despre fotbalul românesc.

Și cum ți se pare FCSB? Ce crezi că a făcut-o să aibă acest parcurs în Europa League? Omogenitatea?

Da, și faptul că sunt foarte disciplinați tactic. Poate asta nu se vede atât de clar pentru consumatorul obișnuit de fotbal, dar aspectul acesta face diferența. Am început să urmăresc FCSB, și fotbalul românesc, de la începutul sezonului și nu prea se descurcau. Un start ezitant, rezultate mediocre cu echipe mici. Multă lume începuse să-i critice. Mai ales pe antrenorul cipriot (n.r. - Charalambous). Știu și câteva povești despre patronul echipei (n.r. - râde).

Apoi jocul și rezultatele FCSB-ului s-au îmbunătățit.

Da, pentru că ceea ce e cel mai important se întâmplă pe teren. Iar antrenorul are o viziune pe care și-o pune în practică, dar asta necesită timp. FCSB e acum cea mai bună echipă din România, după părerea mea. Multă calitate pe fiecare dintre posturi. Așa că pentru mine nu e deloc o surpriză că reușesc lucruri frumoase și în Europa League.

Mai ales că e o diferență mare între competiția autohtonă și cele europene.

Campionatul din România e foarte interesant pentru mine. Patru puncte între primele cinci clasate… Multe echipe joacă ofensiv, înscriu goluri. Dar sigur că sunt diferențe, da.

2 finale de Liga Campionilor a jucat Danijel Pranjic cu Bayern Munchen, ambele pierdute

Danijel Pranjic: „Sunt cu inima alături de FCSB”

Care e punctul forte al FCSB-ului? Cel care te-a făcut pe tine să nu fi surprins de parcursul european.

FCSB e o echipă foarte greu de învins. Die hard (n.r. - moare greu), ca filmul (n.r. - râde). Organizare bună, disciplină tactică, repliere exactă pe faza defensivă. Se simte că le place să joace împreună. Dar și PAOK are șansa de a merge mai departe, fără îndoială. E o echipă foarte bună. În meciul tur, după ce au rămas în zece oameni, a fost greu pentru ei. Din ce am văzut în rezumat, a fost ceva confuzie din punct de vedere tactic la unele faze. Iar FCSB are jucători cu calitate bună, care pot „pedepsi” astfel de momente.

Mulți specialiști cred că va fi o luptă între spiritul de echipă al FCSB și valoarea individuală a jucătorilor de la PAOK.

Așa cred și eu, să știi. FCSB e foarte puternică pe faza defensivă, cu doi închizători care acoperă bine spațiile și cu fundași puternici. PAOK... doar când te uiți la cât investesc în echipă, la ce jucători aduc, cu ce CV au aceștia. Unul dintre el e Dejan Lovren, cu care am jucat la naționala Croației, fost la Liverpool. Au bani, investesc și așa au jucători de calitate. Dar mai sunt 90 de minute de jucat.

Ce va face diferența în seara aceasta?

Cred că soarta calificării va fi decisă de cine este capabil de o mai bună concentrare pe parcursul partidei. Cine rămâne focalizat, în fiecare secundă, pe ceea ce are de făcut. De asemenea, atenție mare la ceea ce par detalii. Cornere, lovituri libere. Suporterii vor fi și ei importanți. FCSB va avea un stadion plin care să-i încurajeze, plus avantajul din tur. Trebuie să alerge neîncetat timp de 90 de minute și se vor califica.

Vezi un meci închis, în care FCSB nu-și asumă riscuri, care se încheie 0-0?

FCSB sigur va avea șanse să înscrie. Iar asta va fi foarte important. Să fructifice șansele, ca în tur. Dacă vor juca la 0-0, nu cred că se vor califica. Pentru că PAOK va înscrie. Au multă calitate individuală. Dar vor ataca, pentru că trebuie să marcheze, iar asta înseamnă spații în spatele liniei lor defensive. FCSB are jucători rapizi, ca Bîrligea, cărora le trebuie mingi aruncate în acele spații și așa vor apărea ocaziile.

Cu cine ții? Lovren, fostul tău coleg e la PAOK, dar soția ta e din România.

Va fi un meci interesant, mai ales ca spectator neutru. Sigur, eu țin cu FCSB, datorită soției. Ca să nu fie discuții în casă (n.r. - râde). Pentru fotbalul românesc va fi foarte importantă o calificare în optimile Europa League. Însă va fi greu, fără îndoială. Sunt cu toată inima alături de ei.