Danijel Pranjic, 43 de ani, care a îmbrăcat timp de trei ani tricoul lui Bayern Munchen, este noul jucător al celor de la Adunații Copăceni.

Pranjic, fundaș stânga, a fost cumpărat pentru 7.7 milioane de euro de Bayern Munchen de la Heerenveen, în 2009

Cristian Axinte, patronul celor de la Adunații Copăceni, a declarat pentru GOLAZO.ro, că transferul face parte dintr-o strategie de promovare a echipei.

Insolita ligă a patra din România propune un nou episod. Croatul Danijel Pranjic, fotbalist care a trecut pe la Bayern Munchen, Celta Vigo, Sporting Lisabona sau Panathinaikos, a semnat cu... Adunații Copăceni.

Croatul cu 58 de selecții la naționala țării sale făcea parte, în 2009, dintr-o campanie de transferuri a celor de la Bayern alături de Mario Gomez, Arjen Robben, Thomas Muller sau Mats Hummels. Și nu a fost un simplu trecător prin echipa bavarezilor. A bifat 85 de partide în trei ani.

Cristian Axinte: „Luni l-am legitimat”

Acum însă, cel care se lupta la antrenamente cu Alaba, Lahm, Robben, Schweinsteiger, Ribery, Robben sau Klose, va încerca să promoveze cu Adunații Copăceni în liga a treia din România.

Pentru a afla mai multe detalii despre acest transfer inedit, GOLAZO.ro a luat legătura cu patronul clubului, Cristian Axinte.

„Da, e adevărat, l-am luat pe Pranjic. Luni l-am legitimat. El va fi jucător la noi, chiar dacă are 43 de ani. Va face față în liga a patra. Contractul lui este de un an, deocamdată”, ne-a spus Axinte, care s-a scuzat că nu poate vorbi mai mult fiind la o întâlnire de afaceri, în străinătate.

După acest sezon, ținând cont de experiența lui, aș vrea să-i propun să devină antrenorul echipei. Mai ales că avem ca obiectiv promovarea și sigur ne-ar putea ajuta. Cristian Axinte, patron Adunații Copăceni

Mihai Sasu: „Ne-am înțeles la salariu”

Cum pe Transfermarkt, Pranjic apare că nu a mai jucat din 2021, când s-a retras de la Omonia Psevda, am încercat să lămurim și acest aspect. Așa că am vorbit cu managerul celor de la Adunații Copăceni, Mihai Sasu.

3 trofee are Pranjic câștigate cu Bayern Munchen, titlul de campion în Bundesliga, o Cupă a Germaniei și o Supercupă.

Bună ziua, domnule Sasu. Ați reușit transferul anului în România. Danijel Pranjic, campion în Bundesliga cu Bayern Munchen, la Adunații Copăceni. Cum s-a întâmplat asta?

(n.r. râde) Dacă avea 25 de ani, poate. El a ajuns la noi, ca să fiu sincer. Soția lui e din România, el se va stabili aici, așa că a venit la un meci. Un prieten bun de-ai lui, care joacă la noi în echipă, Alin Predescu, l-a chemat. Noi avem o bază destul de bună, i-au plăcut condițiile, așa că a zis că ar vrea să rămână.

Danijel Pranjic, alături de soție și copii. FOTO instagram.com/danijelpranjic32dp

A fost greu să vă înțelegeți la salariu?

El stă destul de bine la capitolul financiar (n.r. râde). Nu s-a pus problema de salariu. Stă mai bine decât tot clubul nostru. Nu a avut pretenții. A zis că vine să ne ajute. Are și licența PRO de antrenor, așa că o să intre să și antreneze. De la vară, mai ales dacă promovăm. Și noi ne-am mirat de acest noroc. Avem și noi câteva nume mari la nivel de România, precum Claudiu Herea, Alin Pătrașcu, Alex Stan, Andrei Predescu. Dar nu atât de mari ca Pranjic.

Nu a mai jucat din 2021. L-ați supus unor probe de joc?

Noi am dat probe ca să ne accepte el (n.r. râde). S-a asigurat că avem condiții bune, colegii sunt ok, deci nu au fost probleme. A fost la un meci amical, atât. Dar el a mai jucat, să știți. A fost la o echipă de minifotbal, iar din punct de vedere fizic e foarte pregătit. Chiar dacă are 43 de ani. Se antrenează și individual, separat.

15 echipe a bifat Danijel Pranjic în cariera sa, Adunații Copăceni fiind cea de-a 16-a.

Colegii au fost bucuroși de acest nou transfer?

Unora nici nu le-am spus înainte să joace și el în acel amical. Ca să nu fie o presiune prea mare pentru cei tineri. Iar un lucru benefic a fost că toți cei care au știut cine e, au încercat să se autodepășească pentru că era și el pe teren. E un mare plus pentru echipă.

El a fost fundaș stânga toată viața. Tot acolo va juca și pentru Adunații Copăceni?

Nu, cred că mai degrabă la mijlocul terenului. Ca să coordoneze jocul. Fundaș stânga... ar fi cam izolat. Așa, ca mijlocaș central, poate participa din plin la joc. El ne-a zis că joacă acolo unde avem nevoie de el. Un caracter deosebit. Nu a venit cu nasul pe sus, că eu am jucat la Europene, Mondiale.