O companie deținută de David Beckham cere cel puțin 41 de milioane de dolari unei firme germane în cadrul unui litigiu privind vânzarea parfumurilor fostului căpitan al naționalei Angliei.

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Firma lui Beckham, DB Ventures, a dat în judecată o companie din industria cosmetică după ce parfumurile sale „de lux” ar fi fost găsite la vânzare în magazine de tip discount și într-un coș cu produse la preț redus dintr-o benzinărie.

David Beckham, furios că și-a găsit parfumurile în benzinării

DB Ventures a depus o plângere la Curtea Supremă din New York împotriva grupului german de cosmetice Coty, care produce și distribuie o gamă de parfumuri și ape de toaletă sub marca Beckham.

„Marca globală de renume mondial a lui Beckham este sinonimă cu excelența și rafinamentul, iar produsele David Beckham sunt un simbol al luxului de zi cu zi.

Imaginați-vă, așadar, șocul și consternarea resimțite atunci când DB Ventures a descoperit că produsele David Beckham erau oferite spre vânzare într-o benzinărie. Cum a fost posibil să se întâmple așa ceva? Din disperare și lăcomie”, se arată în plângere, potrivit Associated Press.

DB Ventures solicită despăgubiri în valoare de cel puțin 41 de milioane de dolari pentru încălcarea acordului de licență.

Avocații DB Ventures susțin că produsele marca Beckham „au ajuns în raftul cu reduceri dintr-o benzinărie” și la lanțul britanic de magazine de tip discount Poundland, „permițând ca produsul să fie vândut la prețuri de magazin de un dolar și asociind marca David Beckham cu produse ieftine, la reducere”.

Firma englezului, acuzată de „regie”

Coty a solicitat unui judecător respingerea acțiunii în justiție. Compania susține că instanțele din New York nu au competență în acest caz și afirmă că DB Ventures se folosește de această acțiune pentru a-și „regiza ieșirea anticipată” din acordul de licență și a intra într-un parteneriat cu altă firmă.

Beckham a jucat pentru cele mai mari cluburi din lume de-a lungul carierei sale, printre care Manchester United, Real Madrid, PSG sau AC Milan.

După retragere, englezul a devenit un om de afaceri de succes, ajungând să dețină în coproprietate inclusiv clubul Inter Miami, la care joacă argentinianul Lionel Messi.

Lista celor mai bogați oameni din Marea Britanie, publicată de Sunday Times la începutul acestui an, a estimat averea familiei Beckham la aproape 1,43 de miliarde de euro.

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